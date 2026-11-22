Il venerdì segue come un’ombra il signore degli scioperi, Maurizio Landini, che tra una manifestazione e l’altra pretende di dettare il programma politico, patrimoniale in testa, al campo largo. E il sabato vola a Parigi per prendere appunti e farsi dire come dovrebbe tassare di più quegli italiani che sono stati messi nella lista nera della sinistra perché hanno avuto l’ardire di diventare «ricchi». L’agenda della segretaria del Pd, Elly Schlein, è piena di impegni, peccato che nessun appuntamento la veda in campo da protagonista.

Venerdì si è trattato di non perdere il carro della Cgil, ieri di provare ad accreditarsi nel consesso internazionale della sinistra tassatrice che conta, anche perché vanno messi un po’ di contenuti nel contorto tavolo italiano sulla patrimoniale e ai democratici di casa nostra di idee originali non ne sono venute. Così la Schlein è corsa al Théâtre de la Concorde della capitale francese, al primo summit contro l’oligarchia internazionale, per prendere lezioni di tasse.

La tassa di Zucman

L’evento è stato organizzato dall’International Tax Observatory (Ito) dell’economista Gabriel Zucman, insieme alla Commissione indipendente per la riforma fiscale delle imprese (Icrict) e ad altri enti.

Ed è da Zucman che si deve partire per pesare la portata del convegno. L’economista classe 1986 è l’allievo di Thomas Piketty (che infatti è presente ai tavoli) e ha diviso la Francia con la sua proposta di mettere un’imposta del 2% sui circa 2.000 francesi che posseggono più di 100 milioni di euro. La tassa Zucman. In un Paese in preda alla più grave crisi finanziaria e politica della sua storia recente, l’idea ha attecchito eccome, al punto di diventare uno dei punti fermi del programma politico di Jean-Luc Mélenchon, il leader rosso di La France Insoumise che, stando agli attuali sondaggi, l’anno prossimo si contenderà l’Eliseo con Marine Le Pen. Tanto per capirci, Zucman reagiva così alle accuse di comunismo: «Parlare di comunismo è ridicolo», spiegava in un’intervista al Corriere della Sera, «le fortune sono aumentate del 10% all’anno negli ultimi 30 anni, tassarle al 2% significa che crescereerebbero dell’8% invece che del 10%. Mi pare accettabile. Certi argomenti (il riferimento era alle accuse dell’imprenditore Bernard Arnault e all’ex commissario europeo Thierry Breton, ndr) assomigliano a quelli di inizio Novecento, quando si discuteva di introdurre l’imposta sul reddito». Del resto Zucman è convinto che magari ci vorrà un po’ di tempo, ma alla fine la sua proposta passerà e forse farà proseliti anche al di là dei confini francesi.

Il summit contro gli oligarchi

E qui torniamo al summit contro gli oligarchi e alla presenza della Schlein. Il convegno prevedeva tre plenarie con il compito di discutere soluzioni per redistribuire il benessere e le ricchezze nel mondo. La prima sull’intelligenza artificiale, che non può essere controllata da una manciata di aziende. La seconda sull’informazione, che non può essere controllata da una manciata di miliardari (con Paul Krugman e Naomi Klein). E la terza su come imporre una tassazione progressiva proprio su quel ristretto gruppo di ultra-ricchi (con Joseph E. Stiglitz, Gabriel Zucman e Thomas Piketty).

Tanti personaggi di primo piano del mondo accademico ed economico, ma anche una grande operazione di marketing per promuovere la propaganda contro la ricchezza che viene finanziata con i soldi Ue. Non direttamente, i fondi non vanno all’evento, ma indirettamente. L’International Tax Observatory (Ito) di Zucman è nato nel 2021 proprio grazie a una sovvenzione a fondo perduto superiore al milione della Commissione. Ed ha proseguito il suo percorso supportata da nuove risorse europee per circa metà del suo fabbisogno. Motivo? L’osservatorio ha svolto ricerca indipendente per le politiche fiscali dell’Unione nella lotta contro l’evasione e l’elusione e la pianificazione fiscale aggressiva delle multinazionali. Bene.

Schlein copia la ricetta

E la Schlein? È stata chiamata a un breve e insignificante speech e poi in serata ha annunciato di aver capito bene la lezione dell’internazionale rossa. Talmente bene da volerla riportare tale e quale in Italia: «Noi appoggiamo la proposta di Zucman è che quella stiamo portando anche al tavolo della discussione con i nostri alleati progressisti». Neanche la capacità di elaborare un’idea in proprio. Un copia e incolla che nella visione di Elly dovrebbe cancellare i tavoli del programma e l’opposizione di Conte. Vedremo.

Fatto sta che il clima parigino deve essere piaciuto alla segretaria dem che poi si è lasciata andare agli sproloqui sull’internazionale «di estrema destra» alla quale le forze progressiste devono contrapporre una rete globale democratica». E quindi? «L’internazionale di estrema destra se la prende con gli stessi nemici ogni giorno per nascondere il fatto che non stanno portando risultati per le persone». Un esempio? «Il salario minimo lo sta bloccando la Meloni, ma lo sta bloccando anche Trump negli Stati Uniti».

Non svegliatela e non ditele che la paga minima in Italia l’ha affossata il suo amico Landini che ieri ha mandato a Parigi il suo probabile successore alla Cgil (Christian Ferrari) e che di recente ha siglato un accordo con la stessa Meloni che punta sul salario giusto e sulla contrattazione collettiva.

Tutto ciò smonta la propaganda rossa ma è la realtà.