Aspettando il 30 novembre, scadenza fissata per la presentazione del programma comune da cui scaturirà la data delle primarie, il campo largo ieri è sceso in piazza con la Cgil. Diviso però, tanto che la segretaria Pd Elly Schlein ha chiesto notizia di Conte ai cronisti: «Ma dov’è Giuseppe? Ho letto le dichiarazioni ma non l’ho visto». E così la segretaria Pd si è fatta la foto opportunity con il leader della Cgil Maurizio Landini e con quelli di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Aspettando il 30 novembre, scadenza fissata per la presentazione del programma comune da cui scaturirà la data delle primarie, il campo largo ieri è sceso in piazza con la Cgil. Diviso, però, tanto che la segretaria Pd Elly Schlein ha chiesto notizie di Conte ai cronisti: «Ma dov’è Giuseppe? Ho letto le dichiarazioni ma non l’ho visto». E così la segretaria Pd si è fatta la foto opportunity con il leader della Cgil Maurizio Landini e con quelli di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

La delegazione del M5s, infatti, è arrivata con un’ora di ritardo alla manifestazione ed è rimasta in coda al corteo, sorpassata da tutte le sigle minori. Poi, camminando, Giuseppe Conte ha parlato a favore di telecamere: «Dobbiamo voltare pagina e tirar fuori l’Italia da questa economia di guerra. Giorgia Meloni ha tagliato per nuove armi, missili, carri armati e F-35.

Gli studenti protestano per rivendicare il diritto ad avere un futuro: prendiamo i 13 miliardi e mezzo buttati sul ponte sullo Stretto e investiamoli nella scuola, consentendo ai giovani di avere almeno un salario minimo, niente più stage gratuiti e agevolazioni fiscali per i primi cinque anni di lavoro». Sul nodo della patrimoniale nessuna novità: «I tavoli si stanno riunendo. C’è necessità di una redistribuzione seria a favore del ceto medio impoverito, andando a prendere i soldi dove ci stanno: sulle grandi ricchezze finanziarie».

Tema tutto da definire, su cui però il M5s non demorde, ma Conte è tranquillo: «Troviamo un accordo su tutto, magari non c’è nemmeno bisogno di vederci. Con Elly ci sentiamo continuamente… Ma quale freddo, ma quale raffreddore…» dice mentre la segretaria dem è lontana, in testa al corteo.

Reddito minimo e salario, l’intesa c’è

I famosi tavoli di discussione sono stati aggiornati tra oggi e domani, anche perché l’unico accordo raggiunto dal campo largo (renziani compresi) è quello sul «reddito minimo garantito», che raccoglie i principi fondamentali del vecchio reddito di cittadinanza, misura tanto cara ai pentastellati. L’accordo quadro c’è, mancano però i dettagli, ovvero gli importi del sostegno al reddito per lavoratori poveri e disoccupati e lo stanziamento complessivo. In tema lavoro ci sarebbe il sì comune anche al salario minimo a 10 euro, a una stretta sui contratti a termine con la reintroduzione delle causali per limitarne l’uso allo stretto necessario e a regole più ferree sugli appalti, con l’impresa capofila «responsabile di tutta la filiera».

Patrimoniale, il nodo che divide la coalizione

E se sull’Irpef pare ci sia un’intesa di massima, resta molto serrato il confronto su fisco e patrimoniale. I 5 stelle non demordono dalla loro proposta di tassazione delle ricchezze e sulla questione della speculazione finanziaria, mentre restano contrari sull’idea di un patrimoniale sopra i 5 milioni di patrimonio che comprenda anche gli immobili. Contraria anche Italia Viva.

Mentre la Cgil, nel giorno dello sciopero generale, è tornata a invocare un prelievo sui patrimoni sopra i due milioni di euro, la Schlein invece preferisce chiamare la sua patrimoniale una «tassa sui super ricchi» o sui «multimilionari», proponendo un’imposta del 2% sui grandi patrimoni superiori ai 100 milioni di euro che porterebbe circa 8 miliardi di euro nelle casse dello Stato. «Sarebbe un contributo da parte di chi sta meglio e vive bene per raddrizzare le condizioni disastrose della sanità, della scuola, dei servizi pubblici», ha affermato la segretaria. Ma l’alleato rossoverde Fratoianni è stato chiaro: «Senza patrimoniale non c’è coalizione».

Anche tra chi gravita nella galassia «larga» del centrosinistra c’è il no alla patrimoniale. L’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate e oggi leader di Più uno, Ernesto Maria Ruffini, si dice convinto che non servano nuove tasse, ma occorra lavorare su Irpef e contrasto all’evasione. Critico anche Alessandro Onorato di Progetto civico: «Sono contrario al racconto mediatico della patrimoniale, può essere un autogol».

Ucraina e cannabis, le altre divisioni

In ballo resta anche la grana della politica estera, con l’Ucraina e le distanze sulle spese per la difesa, anche se sul riarmo ci sarebbe una prima quadra: il Pd avrebbe presentato una sintesi delle diverse posizioni, con Più Europa che avrebbe però lamentato un eccessivo appiattimento sulle ragioni del M5s e di Avs e rimarcato la necessità di tener conto dell’attuale contesto geopolitico e della situazione di Kiev. I pentastellati dicono no al riarmo dei singoli Stati e chiedono la razionalizzazione delle risorse per una difesa comune europea, scongiurando ulteriori spese in armamenti. Più Europa si è detta contraria: «In attesa della difesa comune europea, l’Italia non può sottrarsi allo sforzo comune sulla difesa che riguarda anche il riarmo nazionale». La proposta di mediazione presentata dal dem Giuseppe Provenzano, che prevede di mantenere un sostegno militare all’Ucraina vincolato «alla difesa delle popolazioni civili», non ha convinto M5s e Avs.

Resta in campo anche il tema giustizia, con alcune questioni da definire sulle intercettazioni e l’abuso d’ufficio. Per il segretario di Più Europa Riccardo Magi «la legalizzazione della cannabis non può non essere nel programma». Intanto la Schlein ostenta comunque ottimismo: «In qualsiasi momento si andrà a votare saremo pronti» e afferma che il lavoro sul programma comune sta proseguendo bene e si è rinsaldato ulteriormente con i 18 emendamenti unitari sulla manovra.