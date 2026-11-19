Allora, come finisce? «Non so come si metterà», «Non ne ho la minima idea». Ieri sera, mentre andava in scena l’ennesimo tavolo del centrosinistra sul fisco, con la «grana patrimoniale» da sciogliere, la Verità ha chiesto a esponenti politici di primissimo piano della coalizione una previsione su come verrà sciolto il nodo, ottenendo le risposte che avete letto, accompagnate pure da qualche emoticon. L’unica cosa certa, a quanto ci risulta dai massimi esponenti del centrosinistra, è che qualsiasi soluzione esca (o non esca) dal tavolo del programma, saranno poi i leader a trovare la sintesi.

Le distanze sulla patrimoniale restano

Le distanze sul nodo-patrimoniale (o «tassa sui super ricchi», che dir si voglia) restano. Avs la vuole assolutamente; il Pd pure (ma con soglie più alte); il M5s è contrario, anche se Chiara Appendino spinge in direzione-Avs. Italia viva è contraria, così come Più Uno. Insomma, grande è la confusione sotto il cielo largo, come dimostrano le dichiarazioni di ieri. «La patrimoniale ci sarà», sentenzia la deputata di Avs, Elisabetta Piccolotti a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, «sotto qualsiasi forma, ma ci sarà. Conte? Si dovrà adattare. A noi servono i soldi per ridurre le tasse e far funzionare istruzione e sanità, i soldi della patrimoniale servono a questo. Se non ci sono le risorse per attuare il programma che ci stiamo a fare?». Escludete di uscire dal campo largo se non ci fosse la patrimoniale? «Non escludo niente», risponde la Piccolotti, «la patrimoniale deve esserci, il programma deve esser sostenibile dal punto di vista economico».

Il Pd e Landini insistono sul contributo

«Chiederemo un contributo», sottolinea al QN il capogruppo al Senato del Pd, Francesco Boccia, «a chi ha maturato extraprofitti attraverso condizioni imprevedibili di mercato, come la guerra. E ha tratto vantaggio dalla crisi energetica scaricata su famiglie e imprese. Un contributo maggiore venga da chi concentra grandissime ricchezze. Per il Pd è un elemento imprescindibile: chi dispone di grandissime ricchezze deve contribuire di più. È l’architrave del programma. Chiediamo di contribuire di più a meno dello 0,1% della popolazione. Chi è contro questo principio è giusto che militi nella destra. Oggi chi ha 10 milioni di criptovalute e specula paga il 33% di tasse, come un dipendente con il reddito di 35.000 euro».

Immancabile il monito del leader-ombra della coalizione, Maurizio Landini: «Noi proponiamo di introdurre un contributo di solidarietà sulle grandi ricchezze», sostiene il segretario della Cgil, in particolare a quelli che hanno una capacità patrimoniale superiore ai 2 milioni di euro. Parliamo di qualche migliaio di persone nel nostro paese. Un contributo del 1% su queste ricchezze significa mettere a disposizione di tutti i cittadini e di tutto il paese, 25 miliardi. Quelli di cui abbiamo bisogno per investire nella sanità, nella scuola, nel lavoro, per aumentare i salari, per fare le assunzioni straordinarie che sono necessarie negli ospedali, nelle scuole. E poi bisogna aumentare i salari e le pensioni, perché questa è l’altra grande questione, perché si cancelli il drenaggio fiscale. «Sia fatta una riforma», aggiunge Landini, «che rivaluti automaticamente, ogni anno, le detrazioni e gli scaglioni. Questo significa poter lasciare nelle buste paga e nelle tasche degli italiani qualcosa come 6 miliardi che altrimenti il Fisco si mangia e vengono usati dal governo per marchette e condoni e non per migliorare la condizione di tutti».

Meloni attacca il centrosinistra

Ha gioco facile a spargere sale sulle ferite degli avversari la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: «Mentre noi lavoriamo per abbassare le tasse», scrive la Meloni sui social, «e lasciare più soldi nelle tasche degli italiani, a sinistra litigano tra chi vuole introdurre una nuova patrimoniale e chi persino la considera una condizione per costruire un’alleanza di governo. Per loro esiste un’unica ricetta in economia: tassare sempre di più la ricchezza esistente, senza mai porsi il problema di come crescere e creare nuova ricchezza».