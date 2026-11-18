Zoppicante sull’economia; approssimativa sulla geopolitica; quando si occupa di gender, però, Elly Schlein gioca in casa. «Per noi ci vuole l’educazione sessuo-affettiva e alle differenze obbligatoria in ogni ciclo scolastico. Con formazione adeguata degli insegnanti», ha detto lunedì sera. Immaginiamo su quali basi debbano essere formati i prof ed educati gli alunni.

«Su questo tema», ha assicurato la segretaria del Pd, «c’è una forte unità tra tutte le forze dell’alleanza progressista». Compatte sul lavaggio del cervello agli studenti. E se questo non dovesse bastare, l’inquilina del Nazareno prepara anche la mordacchia Lgbt: «Una legge contro l’odio e contro l’omobilesbotransfobia», oltre al «matrimonio egualitario» e a una norma «che finalmente riconosca i diritti alle figlie e ai figli delle famiglie omogenitoriali».

Agenda fittissima: propaganda arcobaleno a scuola, con tanti saluti al consenso informato; la Costituzione ridotta a brandelli, con la consacrazione delle nozze omosex; adozioni gay; punizioni per chi dissente. Non era sbagliato reprimere e introdurre altri reati?

Chissà se la Schlein, nell’elaborare queste pregevoli proposte, abbia pensato al rischio che si inneschi un cortocircuito con i nuovi compagni di lotta e magari di governo: i musulmani. Per il momento, la sinistra e gli islamici sono associati in nome dei soldi degli altri: la prima li vuole confiscare per continuare a foraggiare la sua filiera assistenziale; i secondi sperano di accaparrarseli in qualità di assistiti.

Le statistiche lo certificano: con l’immigrazione si importa povertà; e già oggi, con 4 miliardi di fondi pubblici, ci tocca sostenere un milione di stranieri. Ma cosa accadrà quando si tratterà di portare avanti il programma etico di dem, Avs, pentastellati e liberal-radicali assortiti?

Il nodo islamico

In questi giorni, l’Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii) ha diffuso delle linee guida «per educatori e imam» a contatto con i giovani. Il documento esce in un periodo caldo: quello delle inquietanti scorrerie dei maranza e della saldatura tra collettivi ed estremisti pro Pal. È un testo attento a mantenere toni felpati e a non infilare nemmeno la punta del dito nelle piaghe dell’islam politico. Come quando rinvia a una ulteriore «riflessione» la domanda sul comportamento da tenere nei confronti di un ragazzo che «giustificasse un attentato».

L’Ucoii, peraltro, boccia qualunque attività sistematica di prevenzione del fondamentalismo, o di individuazione precoce dei segnali d’allarme: guai a «schedare i giovani o compilare elenchi di “sospetti”», «trattare come pericolosi i giovani più praticanti, quelli che portano la barba o il velo», o «sorvegliare i giovani al posto di accompagnarli».

Anche per il manualetto, i principali canali di dialogo con la società civile e le altre fedi battono sul tasto dell’appropriazione delle risorse statali: «Associazioni sportive e culturali, Caritas e parrocchie, comunità ebraiche e altre confessioni, consulte giovanili comunali, centri di aggregazione giovanile. Molti progetti si possono fare insieme». L’obiettivo è evidente: penetrare nei gangli della distribuzione dei finanziamenti e nelle attività attraverso cui esercitare almeno forme embrionali di egemonia culturale.

Il programma grottesco del Pd di Elly Schlein

Fin qui, il gramscismo religioso, che si sposa (in)felicemente con i metodi del campo largo. Ma poi i nodi verranno al pettine. E li vogliamo vedere, i musulmani, ancorché moderati, a mandare i figli ai corsi sulla sessualità. Li vogliamo vedere, a candidare fedeli praticanti che dovrebbero sottoscrivere il «matrimonio egualitario». Adesso, con il Centro nazionale di contrasto all’islamofobia, l’Ucoii ha buon gioco nel presentare la sua gente come una minoranza perseguitata dalle destre identitarie.

Ma con la legge «contro l’odio» della Schlein, il ddl Zan redivivo, in men che non si dica, la mannaia censoria potrebbe abbattersi su qualunque confessione, cristiana o maomettana, restia a piegarsi alle ortodossie Lgbt e femministe. Sarà il momento della verità. Oppure della menzogna: i musulmani possono praticare la taqiyya, nascondere i loro convincimenti per dissimularsi in un contesto ostile. Ma se avranno raggiunto la massa critica, lo scenario più probabile è quello alla Houellebecq: sottomissione.

Trasformazione della democrazia con mezzi democratici. Ernst-Wolfgang Böckenförde ci aveva avvisati: lo Stato liberale, che per statuto non può imporre un ethos civile, è esposto a un’inesorabile erosione. Tra la sinistra e Maometto, è Maometto che ha la scimitarra dalla parte del manico. Basta un campo un po’ troppo largo, per ritrovarsi con lo Stato islamico.