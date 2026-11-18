L’Italia potrebbe uscire dalla procedura d’infrazione nella prossima primavera. Ma se alle prossime elezioni vincesse il campo largo, con le sue proposte di politica economica ci rientrerebbe immediatamente. Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti hanno infatti impiegato tre anni per scendere sotto i parametri fissati dalla Ue, ma la sinistra, con un programma di tasse e spese, ne impiegherebbe appena uno per superare ciò che è stato faticosamente raggiunto. Come faccio a esserne sicuro? Basta prendere le idee fatte circolare in questi giorni, a proposito di imposte sui patrimoni e sussidi vari, e fare qualche conto.

La patrimoniale di Avs e la restituzione fiscale da 22 miliardi

Cominciamo da ciò che dice Alleanza verdi e sinistra. Il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni propone una restituzione fiscale per 41,5 milioni di italiani. In pratica, la stragrande maggioranza dei contribuenti beneficerebbe di una riduzione di imposte di circa 100 euro al mese. Costo dell’operazione? Secondo i dioscuri dell’estrema sinistra servirebbero 22 miliardi, 7 dei quali si otterrebbero perseguendo gli evasori e 15 con una patrimoniale sui super ricchi. Per Avs basterebbe tassare chi ha più di 5,4 milioni netti, ovvero 50.000 italiani, per ottenere magicamente la somma necessaria a ridurre il prelievo fiscale su tutti gli altri. Peccato che i conti non tornino, perché per avere un gettito sufficiente ad assicurare una spesa di 15 miliardi ognuno dei 50.000 contribuenti presi di mira dovrebbe lasciarsi spennare di 300.000 euro l’anno.

Si tratta di una cifra credibile? Ovviamente no, perché ammesso e non concesso che 50.000 italiani si facciano svuotare le tasche senza reagire, per non vedere diminuire di anno in anno il proprio patrimonio i cosiddetti super ricchi dovrebbero poter avere un rendimento del 5,5% netto ogni anno, perché altrimenti già dopo dodici mesi i 5,4 milioni scenderebbero sotto la soglia fissata dai due noti economisti rossi e quindi addio patrimoniale. Dunque, la restituzione fiscale per proseguire dovrebbe farsi a debito, un po’ come è successo con il reddito di cittadinanza e il Superbonus.

La proposta di Landini: 26 miliardi di gettito e i conti sui redditi

Il bilancio dello Stato soffrirebbe ancora più se la patrimoniale applicata fosse quella di Maurizio Landini. Proponendo di tassare mezzo milione di italiani che ogni anno guadagnano più di 2 milioni di euro, il capo della Cgil dimostra di non distinguere la differenza fra patrimonio e reddito, ma anche di non conoscere le statistiche che riguardano i contribuenti italiani.

Infatti, le 500.000 persone che ogni anno dichiarano 2 milioni di euro esistono soltanto nella testa del sindacalista rosso. Gli scaglioni di reddito del ministero dell’Economia dicono che in Italia a dichiarare più di 300.000 euro sono meno di 60.000 persone, con un reddito medio di 587.000 euro. Dunque, è presumibile che a guadagnare 2 milioni l’anno siano poche migliaia di persone. Dalle quali però Landini si prefigge di ottenere 26 miliardi, l’equivalente di una manovra.

Se si divide il gettito stimato dal capo della Cgil per 60.000, ovvero il numero di contribuenti che dichiarano più di 300.000 euro l’anno, ogni singolo contribuente dovrebbe pagare in media 433.000 euro l’anno. Il capo della Cgil fa senz’altro confusione tra reddito e patrimonio, ma anche in questo caso le cifre non tornano, perché in Italia a detenere una fortuna finanziaria superiore a 500.000 euro (non 2 milioni) sono, secondo il Rapporto Private Banking AiPB-Prometeia, 742.000 famiglie. Dunque, se Landini dice di voler investire ogni anno 26 miliardi in sanità, istruzione e altro con un prelievo dell’1% sugli italiani più ricchi, essendo sbagliati i conti, è evidente che finirà per fare altro debito e metterci di nuovo nel mirino di Bruxelles.

Il peso dell’Irpef e la quota di contribuenti con redditi elevati

Ovviamente, né Bonelli e Fratoianni, né Landini e Schlein si chiedono perché in Italia soltanto l’1,8% dei contribuenti dichiari di incassare più di 120.000 euro l’anno, sopportando – con un’imposta media di 54.000 euro – il peso di oltre un quinto di tutta l’Irpef. Forse per loro chi guadagna 5.000 euro al mese è solo un ricco da spennare.