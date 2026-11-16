Care cyberstar, vi scrivo con ammirazione perché, nell’era della guerra ibrida, siete le nuove star di giornali e tv. Come i vostri fratelli maggiori, le virostar del Covid, ogni volta che apparite spandete sul Paese terrore e minchiate in giuste proporzioni, sempre attenti alla ricerca, specialmente quella della telecamera.

Siete i Burioni degli hacker, i Pregliasco del virus tecnologico, i nuovi Bassetti, figli di un dominio ignoto. E non vediamo l’ora che anche voi, proprio come le virostar del Covid, possiate cantare la vostra bella canzoncina di Natale. Che ne dite? Suggerisco: Astro del ciel, cyber divin, mite agnello hackerator…

Purtroppo fra di voi non è ancora emersa nessuna figura all’altezza di un Crisanti, ma non disperiamo che accadrà presto.

E siamo sicuri che gli si apriranno le porte del Parlamento. In attesa del cyber Crisanti, però, ci accontentiamo del cyber crisantemo: la vostra capacità di diffondere paura, infatti, non è inferiore a quella dei vostri predecessori.

Basta sentirvi un attimo e si ridiventa tutti Viola (Antonella, ovviamente): «Prepariamoci alla catastrofe», «L’apocalisse è possibile», «Gli attacchi andranno avanti all’infinito», «Siamo tutti in pericolo», «Nessuno è al sicuro» e altri pacati avvertimenti di fronte ai quali torna in mente la risposta di Massimo Troisi a Savonarola nel film Non ci resta che piangere: «Ricordati che devi morire», «Mo’ me lo segno».

Per fortuna ci sono i vostri consigli, care cyberstar, a rassicurarci. E a darci speranza.

Ispirati dai vademecum di sicurezza informatica divulgati dall’Ue, in cui si raccomanda, in caso di attacco, di avere in casa una radio a manovella, frutta secca, biscotti, una busta impermeabile e un fischietto, anche voi date suggerimenti di cui non possiamo non tenere conto: «Prepariamoci all’emergenza: in casa acqua, cibo e una radio» (esperto cyber Gareth Mott, La Stampa); «Usiamo sangue freddo» (esperto cyber Gerardo Costabile, Avvenire); «Dobbiamo recuperare la differenza tra safety e security», (esperto cyber Alberto Pagani, Il Riformista); «Affidiamoci ai protocolli» (esperto cyber Andrea Calderaro, Il Manifesto).

Parole sante: infatti ci siamo già messi al lavoro per recuperare la differenza tra safety e security, qualsiasi cosa voglia dire. Ma ci resta un dubbio: di che protocolli parliamo? Soprattutto: a righe o a quadretti?

Ovviamente fra le aspiranti cyberstar non manca l’esperto israeliano che ripropone la specialità della casa: «Contro gli hacker la miglior difesa è l’attacco».

Che voglia una Gaza informatica? Spunta anche, sulle colonne di Repubblica, un esperto peruviano trapiantato nel golfo del Tigullio che si prende mezza pagina per spiegarci che ci sono gli hacker buoni e cattivi, e che lui naturalmente è buono.

Come Il Tirreno che scomoda un professorone di Pisa, Andrea Saracino, per rivelarci che gli attacchi «hanno come obiettivo quello di destabilizzare». Ma va? Adesso abbiamo capito perché ci vuole l’esperto: il Misoginistan non si salverà, i Combattenti dello Stato maschile tremano, gli hacker di tutto il mondo sono già annientati dal bombardamento di banalità.

Di fronte al quale ci resta una sola domanda: quale sarà la prima cyber star che riuscirà a strappare un contrattone d’oro a Fabio Fazio?