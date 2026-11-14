Quel libro fazioso lo conferma: restano comunisti

Provate a immaginare se in un libro di scuola per le medie superiori fosse scritto che alcuni dei primi esponenti della Brigate rosse provenivano dalle file della Federazione giovanile del Partito Comunista. E provate a pensare quali reazioni ci sarebbero se in un libro adottato dai docenti delle medesime scuole si evidenziasse che il Pci chiuse a lungo gli occhi di fronte al terrorismo rosso, considerandolo un’operazione mascherata dei servizi segreti e della destra fascista, aprendoli solo dopo l’omicidio di Guido Rossa, sindacalista comunista dell’Italsider, peraltro lasciato solo dallo stesso sindacato rosso quando denunciò un postino delle Br.

E che dite, se nel volume si parlasse anche del commando che assassinò Rossa, spiegando che due dei killer erano a loro volta sindacalisti. Cioè, quali sarebbero le reazioni se nel testo fossero scritte cose vere, accertate dalle inchieste, ma taciute da sempre a sinistra per accreditare l’idea che quella banda armata fosse estranea alla storia della sinistra?

La storia di Togliatti che la sinistra non vuole vedere

E adesso proviamo a spingerci un po’ più in là nel tempo e a immaginare il paragrafo di un libro su cui gli studenti delle medie superiori siano chiamati a studiare la figura di Palmiro Togliatti, il capo del Pci prima e dopo la Seconda guerra mondiale, accusato di aver lasciato morire i soldati italiani detenuti nei gulag sovietici.

Del cinismo del segretario generale, riparato a Mosca mentre in Italia si combatteva, hanno parlato Giampaolo Pansa e anche alcuni storici, ma è nota la lettera inviata a un dirigente del Comintern, in cui Togliatti si disinteressa delle sorti dei connazionali, evitando di intervenire per migliorare le loro condizioni da internati, lasciandoli morire con la scusa che erano soldati di un esercito invasore, cioè l’esercito italiano.

I compagni metterebbero al rogo chi parla dei fatti scomodi della sinistra

E che cosa direbbero molti di coloro che difendono il libro di storia di Laterza in cui si dà della fascista a Giorgia Meloni se, a proposito del campo largo, nel testo fosse scritto che alcuni esponenti della sinistra sono ancora dichiaratamente comunisti? Difenderebbero il diritto d’opinione, invocherebbero la libertà di insegnamento e griderebbero alla censura se qualcuno osasse chiedere la rimozione di quei paragrafi così discussi?

Ovviamente le mie domande sono retoriche, perché so già che la parte politica che oggi si indigna, in quanto qualcuno contesta alcuni passaggi di Trame del Tempo 3, volume edito da Laterza e curato dallo storico Carlo Greppi, come minimo metterebbe al rogo il testo e pure l’autore se un libro si azzardasse a pubblicare le cose che ho appena elencato.

Eppure, che i brigatisti rossi appartenessero all’album di famiglia dei comunisti (la definizione è di Rossana Rossanda, fondatrice del Manifesto e storica esponente della sinistra) è ormai storicamente assodato, e i fatti descritti – a differenza di quelli sciattamente citati da Greppi – risalgono a più di 50 anni fa; dunque, fanno parte della storia d’Italia e dovrebbero essere argomenti degni di essere studiati a scuola.

Obbligare gli studenti a prepararsi su manuali faziosi è da regime

Invece, si preferisce insegnare ai ragazzi che l’attuale centrodestra è «dichiaratamente» erede del fascismo, mentre gli esponenti della sinistra che magari hanno studiato a Mosca ai tempi dell’Urss o che hanno applaudito i carri armati dell’Armata rossa a Budapest non li consideriamo eredi del comunismo, e alcuni li mandiamo addirittura al Quirinale, a rappresentare la democrazia, la libertà e tutte quelle cose belle di cui i compagni si riempiono la bocca salvo poi volerle negare a chi non sta dalla loro parte.

Obbligare gli studenti a prepararsi su libri faziosi e di parte, che interpretano la storia a proprio piacimento, è un’operazione di indottrinamento, che si fa nei regimi autoritari. Capisco che qualcuno voglia imporre nelle scuole l’egemonia culturale, ma oltre al diritto allo studio esiste anche il diritto di adolescenti e ventenni a non essere trasformati in balilla rossi.