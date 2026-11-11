Il contante? Davvero? Per difenderci dagli hacker dobbiamo tenere in casa contante, «preferibilmente in banconote di piccolo taglio e monetine?» Ma come? contante non doveva essere abolito? Non era l’emblema del male? L’Unione europea non ci aveva fatto capire che chi difende il contante è un evasore? Un malfattore? Un delinquente e un mezzo criminale? E allora perché adesso chi difende il contante è la medesima Unione europea? Potere dei pirati informatici.

Potere dei pirati informatici. Sono riusciti a entrare nei frigoriferi, negli aerei, negli ospedali, nei tunnel, nelle scuole. Ma soprattutto sono riusciti a entrare nei cervelli di Bruxelles. Ed evidentemente li hanno hackerati.

Così quei fini cervelli che fino a ieri volevano abolire il contante, oggi, dopo l’hackeraggio, suggeriscono di tenere il contante a portata di mano, insieme a cibo, acqua e zaino con torce. È il manuale per sopravvivere 72 ore alla crisi tecnologica appena recapitato dall’Ue in tutte le cancellerie europee.

Il Corriere della Sera, che come al solito fa le cose in grande, ci aggiunge anche i vademecum elaborati dai singoli Stati e prepara una intera pagina, imperdibile, sui piani di emergenza» per sopravvivere alla guerra ibrida.

Oltre a torce e acqua, sono suggeriti anche una radio a manovella, un fischietto (giuro: un fischietto), frutta secca, biscotti, una busta impermeabile, l’agenda con i numeri di telefono e ovviamente «denaro contante per pagare in caso fossero fuori uso Pos, bancomat e sistemi elettronici». Come cambia il mondo: fino a pochi giorni fa la nostra salvezza era la moneta digitale. Adesso la moneta da 50 centesimi.

Prima lo spauracchio della regia unificata russa, poi spunta la Francia che accusa l’Iran

Certo: adesso siamo sotto attacco. E noi ci crediamo ciecamente, anche se non abbiamo ancora capito bene chi è che sta attaccando e cosa. Perché, per dire, fra allarmi e falsi allarmi, notizie smentite e altre esagerate, sono tre giorni che si parla di regia unificata della guerra ibrida.

E ovviamente tutti puntano il dito a Est, cioè a Mosca, perché dar la colpa ai russi, oggi come oggi, va tanto di moda. Poi, però, salta fuori la Francia e si mette ad accusare l’Iran, facendoci rimaner basiti: questa regia unica, dunque, è dei russi o degli iraniani? Abbiamo l’impressione che ognuno, non sapendo che dire, scelga il nemico che preferisce, ma per l’appunto è un’impressione.

Per fortuna, a rassicurarci, interviene subito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «In Italia sono stati i russi», tuona. E noi ci crediamo ovviamente. Ci resta solo un dubbio: se in Francia sono stati gli hacker iraniani e in Italia sono stati gli hacker russi, dove si colloca la regia unitaria? Probabilmente nel mezzo, cioè nel Kazakhstan. Non a caso l’antico regno dei kazari.

Per Tajani l’Italia è bersaglio di Mosca, ma cosa sappiamo degli onnipresenti hacker russi?

E di kazari, purtroppo, ne circolano tanti negli ultimi giorni soprattutto. Per dire: questi hacker russi che (Tajani dixit) ce l’hanno sicuramente con l’Italia (ma non con la Francia) chi sono? Sappiamo solo che sono russi, e questo è sicuro perché ormai i russi sono dietro a ogni cosa (tra un po’ diranno che è colpa dei russi anche se vi viene la febbre: la famosa influenza russa), figurarsi se non sono dietro la guerra ibrida.

Ma, oltre a questa granitica certezza, cosa sappiamo di loro? Abbiamo letto sui giornali i nomi di numerose formazioni, nascoste all’ombra del Cremlino, dai combattenti per lo Stato maschile ai russi senza nome, dagli orsi comodi agli orsi raffinati, fino ad arrivare all’alleanza di Pentest e all’Apt44, qualsiasi cosa essi siano.

Nessuno di questi gruppi, però, sembra essere davvero il colpevole della guerra ibrida. Per cui aspettiamo nuove delucidazioni, nella speranza che non saltino fuori anche i pericolosi Russi smutandati o i Combattenti della vodka siberiana, altrimenti sai che paura.

Con la guerra ibrida torna la paura…della paura

E a noi la paura è quella che preoccupa davvero. Anche perché ogni volta che è arrivata un’ondata simile di paura è arrivata a ruota una devastante sòla. Pensateci. Con la paura dello spread è arrivato il massacro sociale di montiana memoria. Con la paura del Covid sono arrivati lockdown e inoculazioni di massa. Con la paura della catastrofe ambientale sono arrivati motori elettrici e pannelli fotovoltaici al posto dei campi di grano. Con la paura dell’invasione russa è arrivato il salasso europeo da 800 miliardi di euro per comprare armi.

Ora c’è la paura della guerra ibrida e noi non possiamo che aver paura: della paura, ancor prima che della guerra ibrida. Per fortuna sappiamo come difenderci: ci riempiamo le tasche di monetine e banconote, alla faccia di chi voleva abolirle, e già che ci siamo prendiamo anche il kit sopravvivenza completo con torce, biscotti, frutta secca, buste impermeabili e naturalmente il fischietto. Così il Corriere è contento. E magari noi, col fischietto, fischiamo la fine delle stronzate.