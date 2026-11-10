I numeri smentiscono i teorici del declino
Proteste contro il carovita a Roma (Getty)

A leggere i pensosi commenti che compaiono sui giornaloni, sembra che i giovani in Italia non siano mai stati tanto male come da quando a Palazzo Chigi c’è Giorgia Meloni. La gran parte della stampa intervista gli studenti che lamentano di essere stati derubati del futuro e da quel che si capisce l’autore del furto sta a Palazzo Chigi. Per curiosità, e per comprendere dove sia finita la refurtiva e quale sia questo futuro sottratto, ho provato a navigare un po’ tra le statistiche dell’Istat.

Dunque, ho preso i dati della disoccupazione giovanile degli ultimi dieci anni e li ho messi a confronto. A novembre del 2016 i senza lavoro compresi nella fascia di età fra i 15 e i 24 anni risultavano il 38,7%. Tre anni dopo, prima che scoppiasse la pandemia, erano il 28,2 e nel 2022, sempre a novembre, il 23. Vi state chiedendo quale sia la percentuale attuale?

Le cifre sono testarde: ecco cosa raccontano i dati sulla disoccupazione giovanile

Non disponendo dell’ultimo dato mi fermo a settembre, con la disoccupazione sotto il 20%, anche se solo dello 0,1. In pratica, rispetto a dieci anni prima, i senza lavoro nella fascia fino a 24 anni si sono dimezzati e se li si calcola da quando il governo Meloni si è insediato, la percentuale è scesa di oltre tre punti.

Ognuno è ovviamente libero di pensare che tutto ciò non sia sufficiente e che bisognerebbe fare di più. Però, numeri alla mano, non si può sostenere che si stesse meglio prima, né che con il centrodestra al governo la situazione sia peggiorata. Il presidente del Consiglio può essere considerato simpatico o antipatico, lo si può amare o detestare ma, come dice Elly Schlein, le cifre sono testarde, soprattutto se certificate dall’Istat, e dicono che il tasso di occupazione è ai massimi e la disoccupazione ai minimi.

Prima al lavoro c’era il 60% degli italiani in età compresa fra i 15 e i 64 anni: oggi siamo al 63. In cerca di un posto nel 2022 risultavano l’8,1% degli italiani: ora il 5,6.

La verità sul rapporto deficit/Pil: l’industria italiana ha una capacità di tenuta superiore alle attese

Non basta? È probabile, ma dire che la situazione sia peggiorata rispetto a quattro anni fa è semplicemente falso. Il rapporto deficit/Pil è sceso dall’8,9% del 2021 al 3,1 del 2025 e senza le spese del Superbonus probabilmente starebbe al 2,9, obiettivo che dovrebbe essere conseguito nel 2026.

Non è sufficiente? Beh, di certo sarebbe stato meglio avere un deficit più basso e un Pil più alto. Però, le previsioni dell’ufficio studi di Intesa San Paolo parlano di un’industria «con una capacità di tenuta superiore alle attese», con un fatturato prezzi in aumento nonostante la crisi di Hormuz, e un dato al massimo storico, con 1.168 miliardi di giro d’affari, 257 miliardi in più rispetto al 2019, ovvero prima del Covid (ma 4,1% in crescita se il confronto si limita all’anno scorso).

Per il 2027, l’incremento è atteso intorno allo 0,8%, mentre l’anno dopo dovrebbe salire allo 0,9. Poca cosa? Può darsi, ma sempre meglio di quanto è stato ottenuto negli anni precedenti.

In aumento anche l’export: i risultati dal 2015 al 2025

Vogliamo poi parlare dell’export? Secondo Gregorio De Felice, capo economista di Intesa San Paolo, il valore delle esportazioni italiane di manufatti, tra il 2015 e il 2025, è aumentato di 216 miliardi, circa il doppio dell’incremento registrato nel decennio precedente.

Se puoi guardiamo agli ultimi anni, ossia al 2020, la propensione all’export prima era ferma al 25,6%, nel 2025 ha toccato quota 31,6, sei punti in più. Anche qui: si poteva fare meglio? Ovvio, ma anche peggio.

Il vittimismo che la sinistra vuole cavalcare alle urne

Che cosa voglio dire con questa caterva di numeri e percentuali? Che l’Italia è il Paese del Bengodi? Non sono scemo: dico solo che il vittimismo di chi parla di declino, di futuro rubato, di aumento della povertà è ingiustificato.

Il reddito pro capite negli ultimi dieci anni è passato da 30.000 euro circa a più di 38.000 e i salari al netto dell’inflazione, dopo anni di caduta, stanno tornando ai livelli pre Covid, con un leggero meno 1,7% secondo l’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Statale. y

Anzi, con una crescita dell’1,4% da ottobre 2022. Viviamo dunque in una specie di paradiso? No, ma non stiamo neppure all’inferno. Capisco che l’opposizione per dimostrare di esistere debba dire che il Paese sta peggio di prima, e dunque che i giovani hanno ragione a protestare, ma non è vero.

Lamentarsi serve solo alla sinistra che, come al solito, spera di cavalcare le piazze per illudere gli italiani che se a Palazzo Chigi ci fossero i compagni tutto andrebbe meglio, mentre una cosa è certa: che l’Italia andrebbe in malora.

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