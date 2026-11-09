Veltroni sul Colle proprio non ce lo meritiamo



Sabato notte ho avuto un incubo. Ma non si è trattato di un problema post prandiale dovuto a una cena pesante: la sera, come consigliano i medici, cerco di mantenermi leggero, anche durante il weekend. Credo che il brutto sogno sia dovuto alla lettura di un articolo di Carmelo Caruso, un bravo collega del Foglio. Qualche giorno fa, sul quotidiano diretto da Claudio Cerasa, Carmelo ha dedicato un articolo all’attivismo di Walter Veltroni: un pezzo arguto, pieno di sarcasmo, dove si prendeva in giro l’onnipresenza culturale dell’ex segretario del Pd.

Veltroni, l’onnipresenza culturale tra libri, cinema e giornali

Articoli per il Corriere della Sera, libri per Rizzoli, Harper Collins, Marsilio, Feltrinelli, Baldini e Castoldi, Solferino, Dalai editore, Sperling & Kupfer ed Einaudi: credo che in Italia non esista editore che non sia stato molestato dell’ex vicepremier. Il quale, oltre a imperversare sui quotidiani e in libreria, non ha mai smesso di ricordarci della sua esistenza in televisione e al cinema, con film e documentari, che in genere sono visti a malapena dai parenti, ma non escludo che siano finanziati dai contribuenti.

L’incubo del Quirinale: Veltroni punta al Colle?

A complicare la nottata di sabato tuttavia, non è stato il pensiero dell’attivismo di Veltroni e neppure il dubbio sui possibili crediti d’imposta di cui possa aver beneficiato il primo segretario del Partito democratico. No, a disturbare il sonno è stata l’ipotesi, affacciata da Caruso nel suo articolo, che l’ex vicepremier zitto zitto punti al Quirinale. Confesso: fra i tanti scenari immaginati, quello peggiore del «Banal grande» sul Colle non mi era venuto in mente.

Il «Ma anche» e il ritorno del Buonista

Walter, soprannominato «Ma anche» perché è sempre pronto a spostare l’attenzione da un problema a un altro pur di non risolverlo, dopo aver promesso di ritirarsi in Africa ha raddoppiato la sua presenza in Italia, abbandonando la politica, ma occupando l’editoria e la cinematografia. In pratica, è più presente di prima, con il vantaggio che a differenza del lavoro in politica nessuno gli chiede conto del consenso raggiunto.



Ora però, il Buonista elevato al quadrato punterebbe al gran rientro, non come capo del Pd, dalla cui guida è stato costretto a dimettersi dopo una serie di rovesci, ma come capo dello Stato. In pratica, l’editoria è la cinematografia sarebbero state un modo per riciclarsi e aspettare il momento del gran balzo.

D’Alema, Gentiloni e Cuperlo: gli altri candidati al Colle

Veltroni come sostituto di Mattarella proprio non me lo aspettavo, anche perché prima di lui Caruso infila altri nomi. In caso di vittoria del centrosinistra alle prossime elezioni, a contendere la poltrona sul Colle più alto di Roma ci sarebbe nientepopodimeno che Massimo D’Alema il quale, anche lui, si è dato all’editoria, mandando in libreria con Feltrinelli una «scintilla» dal titolo

Eravamo comunisti con cui, visto l’uso dell’imperfetto, sembrerebbe far pensare che oggi non lo sia più. Del resto, se il Quirinale è stato conquistato da un presidente che applaudiva i carri armati dell’armata rossa a Budapest, capisco che pure i dioscuri rossi ambiscano a occuparlo.

Nella corsa alla poltrona più importante d’Italia, Caruso annota anche altri due concorrenti: di uno abbiamo parlato spesso anche noi, perché si tratta di un disoccupato di lusso come Paolo Gentiloni, il quale da quando non è più commissario europeo è un politico in cerca più che d’autore di una poltrona; dell’altro invece si parla poco, in quanto da sempre alle prime linee preferisce le retrovie, ovvero Gianni Cuperlo.

Bersani e Rosi Bindi: l’incubo continua

Già questi nomi bastano e avanzano per agitare i sonni di chiunque, ma oltre alle figure evocate dal collega, l’incubo mi ha fatto apparire altre due immagini. La prima era quella di Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd che da mesi imperversa su tutti i canali, accreditandosi come padre nobile e un po’ bizzarro della sinistra: una specie di nonno brontolone fuori dai giochi ma pronto a rientrarci. Vi state chiedendo quale altra immagine abbia turbato la nottata: beh, quella di Rosi Bindi, la passionaria che da anni finge di essersi ritirata a vita privata: lei a, a differenza di Bersani, si atteggia a regina madre e sebbene faccia vita semi monastica, nelle stanze del Quirinale si sentirebbe a proprio agio.

Schlein premier e Salis al Quirinale: il risveglio sudato

Arrivato all’immagine della Bindi che dà l’incarico di presidente del Consiglio a Elly Schlein mi sono svegliato sudato e agitato e in quel momento ho capito che il centrodestra non può perdere le prossime elezioni. Infatti, peggio di ciò che ho immaginato mentre dormivo, ci sarebbe solo Ilaria Salis che occupa il Quirinale.