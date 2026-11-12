No, la «Palazzopoli» di Milano non è affatto chiusa. A differenza di ciò che hanno scritto a testate unificate quasi tutti i giornali italiani, l’indagine che ha terremotato l’urbanistica del capoluogo lombardo va avanti. È vero che la procura ha chiesto l’archiviazione per le accuse rivolte a Beppe Sala e ad alcuni costruttori, facendo cadere le ipotesi di induzione a dare o promettere un’indebita utilità (nel caso del sindaco) e di corruzione (per architetti, funzionari e imprenditori), ma i processi per abusi edilizi sono in corso e pure i sequestri dei cantieri.

A leggere alcuni quotidiani invece, sembrava che il «rito ambrosiano», che per anni ha consentito di costruire interi condomini spacciandoli per ristrutturazioni di vecchi garage, fosse stato riabilitato dai pm e dunque reso legittimo. Qualcuno si è addirittura spinto a scrivere di indagine farsa, costata fino a 40 miliardi.

Numeri sparati a casaccio e conclusioni campate per aria, perché se da un lato cade l’idea di un patto corruttivo, cioè di uno scambio di mazzette (cosa alla quale per quanto ci riguarda non abbiamo mai creduto, in quanto dagli atti d’indagine non emergevano scambi di denaro, ma solo una certa commistione di ruoli), dall’altro resta in piedi la certezza che per costruire un palazzo non soltanto è richiesta la concessione edilizia, ma bisogna pure pagare gli oneri di urbanizzazione.

Cantieri non revocati, perquisizioni e l’annuncio dei ricorsi in Cassazione

Del resto, che l’inchiesta non sia conclusa lo dimostrano la mancata revoca del sequestro dei cantieri e anche la requisizione di 12,5 milioni di euro recentemente disposta dalla Procura e confermata dal Riesame, oltre che i processi in corso.

I pubblici ministeri hanno annunciato il ricorso in Cassazione contro le assoluzioni di via Stresa e via Fauchè dove, secondo i giudici, i costruttori non si sarebbero resi conto di aver commesso un reato, perché a Milano erano abituati a costruire senza permesso. E poi procedono i dibattimenti per una serie di altri palazzi, dal cosiddetto Bosco dei Navigli, ai condomini di piazza Aspromonte, via Valtellina e del Parco delle cave.

Dunque, nonostante qualcuno abbia scritto che l’inchiesta sulla cosiddetta «Palazzopoli» si sarebbe sgretolata, le contestazioni nei confronti del cosiddetto rito ambrosiano restano tali e quali a prima.

Tra le dichiarazioni di Sala e Pd, rimane il problema del «rito ambrosiano»

È vero, alla notizia della richiesta di archiviazione delle accuse nei suoi confronti, Beppe Sala ha commentato ribadendo di aver fatto il proprio dovere e lamentando l’amarezza di essere finito nel mirino dei magistrati.

Ed è altrettanto vero che il Pd, per bocca della sua capogruppo, si è affrettato a sostenere che la mossa della Procura conferma la correttezza dell’operato del sindaco e della giunta. Tuttavia, sarebbe stato più esatto dire che la richiesta dei pm evidenzia l’assenza di reati da parte di Sala e degli assessori.

Ma non esclude il problema di un «rito ambrosiano» che, ignorando le norme urbanistiche, consentiva con una semplice dichiarazione di inizio lavori di edificare condomini anche nei cortili delle abitazioni, senza tenere in alcun conto l’impatto sul territorio e, soprattutto, senza il pagamento degli oneri di urbanizzazione.

Le famiglie sospese che pagano il costo del pasticcio urbanistico

Per questo a Sala, che rivendica la correttezza del proprio operato, resta il problema di come regolarizzare quelli che per legge restano abusi edilizi. Dopo aver più volte sollecitato un «condono» che rendesse legittimo ciò che legittimo non era, il sindaco ha deciso di tenere conto delle contestazioni dei pm, e gli uffici del Comune non consentono più di costruire senza autorizzazione.

Ma i cantieri bloccati, le famiglie sospese, che dopo aver pagato non hanno una casa, tutto ciò resta a prescindere dal proscioglimento di Sala e dei suoi assessori. E questa è la vera amarezza, non quella del primo cittadino. Sono centinaia, se non migliaia, i cittadini semplici costretti a fare i conti con un pasticcio da cui, nonostante la richiesta di archiviazione, né il sindaco né la giunta possono chiamarsi fuori.