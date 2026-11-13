Conosco Franco Gabrielli dai primi anni Duemila: nonostante fosse considerato uno dei più grandi esperti di terrorismo, all’epoca il suo volto e il suo nome non erano noti al grande pubblico. Me lo fece incontrare Gianni De Gennaro, a quei tempi capo della polizia, presentandomelo come l’uomo che aveva sgominato le Nuove Brigate rosse, arrestando i responsabili dell’assassinio di Massimo D’Antona.

Ricordo che proprio per questo lo intervistai in tv, su Canale 5. Mezz’ora di botta e risposta per capire i legami tra vecchi e nuovi br, tra partito armato combattente e partito armato islamico, scandagliando anche quell’area grigia di militanti che, pur non essendo in clandestinità, forniva assistenza e sostegno, quanto meno culturale e morale, ai terroristi.

Fu una bella intervista, la cui trascrizione ho riletto proprio ieri, curioso di capire che fine abbia fatto quel giovane dirigente di ps e comprendere come si sia potuto trasformare nell’esponente politico del centrosinistra polemico che vediamo oggi.

Il Gabrielli poliziotto: fu lui a suggerie a Salvini di chiudere i porti

Da quando lo intervistai, Gabrielli ne ha fatta di strada perché, dopo essere stato nominato direttore dell’Antiterrorismo, ha via via salito tutti i gradini del «questurino», fino a diventare prima capo dei servizi segreti, poi prefetto dell’Aquila in seguito al terremoto, quindi capo della Protezione civile, commissario all’emergenza immigrazione del Nordafrica, commissario per il naufragio della Concordia, prefetto di Roma e, infine, capo della polizia al posto di Alessandro Pansa.

Ricordo di essere andato a trovarlo un paio di volte al Viminale e in una di queste, quando il ministro dell’Interno era Matteo Salvini, mi confidò candidamente di essere stato lui a suggerire al leader della Lega di chiudere i porti, dicendomi che questo era il solo modo per fermare le organizzazioni criminali che gestivano gli sbarchi e che in alcuni Paesi africani reclamizzavano i loro servigi addirittura con cartelloni pubblicitari in strada.

Rammento che gli chiesi di farmi avere qualche fotografia di questa curiosa réclame, ma forse si pentì di avermi raccontato tutto ciò e, alla fine, non mi inviò nulla.

Il Gabrielli politico: ora si vende come esperto di sicurezza dal cuore gentile

Oggi, naturalmente, Gabrielli negherà di essere stato l’ispiratore della politica dei porti chiusi perché, essendo uno dei tanti capetti del campo largo e uno degli aspiranti ministro dell’Interno in un futuro governo di sinistra, non gli conviene dire di aver suggerito una delle decisioni di Salvini più contestate dai compagni.

Anzi, ora Gabrielli si accredita come un esperto di sicurezza dal cuore gentile, uno che piuttosto che impugnare il manganello si farebbe tagliare una mano. E, infatti, critica i poliziotti che non si fanno massacrare da militanti di Askatasuna, contesta lo scudo penale agli agenti e il fermo preventivo dei violenti e considera gli scafisti degli sfigati, in quanto ultimi della filiera.

Nella sua trasformazione da poliziotto a politico, Gabrielli ha buttato alle ortiche tutta la sua esperienza precedente. Per cui inseguire un ladro o un terrorista in fuga da un’auto della polizia è sbagliato, fermare le Ong pure, sgomberare i palazzi occupati, magari minacciando gli occupanti violenti, anche.

Essendo andato in pensione presto, Gabrielli ha il problema di riempire le giornate e, dunque, ha fatto anche il consulente per la sicurezza di Milano, ma quando ha capito che Beppe Sala intendeva usarlo come scudo umano per coprire le sue inefficienze, se l’è svignata in quattro e quattr’otto, perché l’uomo è furbo e anche svelto.

L’esordio disastroso del partito Più uno e la battuta che gli costa il sogno del Viminale

Ora si è dedicato a fondare un partito con Ernesto Ruffini: il nome scelto è Più uno, come se si sentisse la mancanza di un’altra sigla, ma per gli addetti ai lavori già si chiama «l’esattore e il poliziotto», come un film in stile pulp. L’esordio non è stato dei migliori, anche perché il centro – nel senso di area politica – è più affollato di piazza Duomo o via Del Corso nelle ore di punta.

Dunque ieri, per farsi notare e strappare un inciso con il suo nome in un articolo, Gabrielli sui social ha detto la sua sugli allarmi nelle scuole: «A quando il decreto sul Mysogistan?». Ironizzando, colui che è stato il capo della polizia ha suggerito al governo di creare il «reato di associazione a delinquere finalizzata alla fondazione di Stati immaginari, con l’aggravante del nome impronunciabile».

In tal modo, Gabrielli è riuscito a dimostrare di essere meglio come barzellettiere che come poliziotto. Se nei suoi piani sperava di diventare ministro, con questa battutona, con cui ha dimostrato di non avere un grande senso dello Stato, si è giocato il posto: anche per la sinistra un comico al Viminale sarebbe troppo.