La sinistra dà i numeri: Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni vogliono tassare gli italiani che detengono un patrimonio superiore ai 5,4 milioni di euro, Elly Schlein vuole colpire quelli che posseggono più di 100 milioni con un’imposta annua tra il 2 e il 3%, Maurizio Landini invece ha messo nel mirino chi supera la soglia dei 2 milioni, mentre i 5 stelle parlano di prelievo sui super ricchi senza entrare troppo nel dettaglio.



In pratica, il campo largo non va d’accordo neppure su come tartassare i contribuenti. Tuttavia, le contraddizioni non si fermano alla definizione del perimetro entro cui circoscrivere la stangata patrimoniale. Infatti, è sufficiente pensare che mentre da un lato la sinistra vuole colpire i milionari, da un altro, quando era al governo, la stessa sinistra ha introdotto un trattamento fiscale super favorevole per i miliardari che spostano la propria residenza fiscale in Italia.

La flat tax per i milionari stranieri introdotta da Renzi

Secondo le ultime stime, negli anni almeno 2.500 paperoni si sono trasferiti nel nostro Paese proprio grazie al fatto di poter contare su un’imposta bassissima. A introdurre nel 2017 la cosiddetta tassa forfettaria per i milionari fu Matteo Renzi, vale a dire il Pd, che per attirare i capitali stranieri consentì di versare solo 100.000 euro, anche a fronte di patrimoni sconfinati.

Per anni, dunque, grazie a quegli stessi compagni che oggi vorrebbero stangare chi ha 2 milioni, i super ricchi hanno goduto di un prelievo che definire lieve è dir poco. A raddoppiare e poi triplicare il valore della tassa per chi sposta la residenza fiscale nel nostro Paese è stato il governo Meloni, ma prima del 2024 nessun esecutivo, né quello guidato da Paolo Gentiloni, né quello di Giuseppe Conte con il Pd, ma neppure l’ammucchiata riunita intorno a Mario Draghi, si è posto il problema della flat tax per gli stranieri, evitando pure di interrogarsi sull’impatto dell’arrivo di centinaia di milionari sul mercato immobiliare, per esempio di Milano.

Bonelli, Fratoianni, Schlein, Landini e Conte non si sono accorti dell’iniquità di un trattamento che, con lo scopo di attirare i ricchi, discrimina chi ricco non è ma ha un reddito che gli impone di pagare più di 100.000 euro di tasse? Possibile che dal 2017 fino a ieri non si siano resi conto che un italiano con stipendio sopra la media era stangato più di un miliardario straniero? O essere nati nel nostro Paese e non immigrati contempla anche il fatto di essere tartassati?

Patrimoni sopra i 2 milioni: le cifre di Avs e Landini

Peraltro, anche sui numeri i compagni paiono un po’ confusi. Infatti, mentre gli esponenti di Alleanza verdi e sinistra parlano di una stangata patrimoniale da cui sarebbero esclusi 41,5 milioni di contribuenti e che dovrebbe colpirne solo 50.000 con un patrimonio superiore a 5,4 milioni, Landini dichiara di voler tassare solo i super ricchi con oltre 2 milioni di patrimonio, indicandoli in circa 500.000 soggetti. Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs e moglie di Nicola Fratoianni, dice che con la proposta del suo partito, e un’aliquota crescente a partire dall’1,7%, si potrebbe ottenere un gettito da 15 miliardi che, con l’aggiunta di 7 miliardi di recupero dall’evasione fiscale, consentirebbe di disporre di 22 miliardi per abbassare le tasse al 99,9% degli italiani.

Il capo della Cgil, invece, sostiene che con un’aliquota dell’1,3% su chi ha un patrimonio di 2 milioni, ovvero mezzo milione di individui, si recupererebbero 26 miliardi l’anno. Numeri sparati un po’ a casaccio, perché in realtà le stime sugli italiani che posseggono un patrimonio superiore ai 2 milioni netti si fermano a meno della metà rispetto a quelle indicate da Landini.

Siccome le fortune sono in genere costituite da immobili, in Italia le abitazioni che hanno una rendita catastale che consenta di stimare un valore sopra la soglia indicata dal capo del sindacato rosso sono lo 0,05% del totale e pure riformando il catasto per raddoppiare la rendita, si arriva a un decimo dei contribuenti indicati, senza contare che già oggi gli italiani pagano 22 miliardi di Imu l’anno. Per non parlare poi del recupero dell’evasione caro a Piccolotti e compagni, che negli ultimi tre anni ha portato nelle casse dello Stato 100 miliardi, di cui nel campo largo non paiono essersi accorti.

Chi paga davvero l’Irpef: il peso sui contribuenti

Ulteriore dettaglio: in Italia più di un quarto dei contribuenti non versa l’Irpef, perché gode di agevolazioni e detrazioni. Dunque, la restituzione fiscale che vorrebbero Bonelli e Fratoianni andrebbe a vantaggio di chi non paga neppure un euro di tasse, mentre graverebbe su quel 6,2% di italiani che le paga e ogni anno si fa carico del 41% del gettito. In altre parole, chi già sborsa una montagna di imposte, con la sinistra al governo ne verserebbe ancora di più.

I 2.500 super ricchi e il paradosso della proposta Pd

Tuttavia, la contraddizione più vistosa è costituita dalla proposta del Pd, che mira a colpire 2.500 paperoni. Cifra che, casualmente, coincide con i 2.500 ultraricchi che grazie all’ex segretario del Pd Matteo Renzi negli ultimi dieci anni si sono trasferiti in Italia, godendo di una super flat tax per milionari.