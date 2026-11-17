Se non avessimo a cuore il lavoro dei comunicatori di Giorgia Meloni e del centrodestra, suggeriremmo alla presidente del Consiglio di rilassarsi e aspettare il voto giocando al suo amato burraco, senza stressarsi più di tanto con la campagna elettorale: il centrosinistra infatti ogni giorno che passa continua a lavorare per lei.

Ieri è toccato al senatore del Pd Alessandro Alfieri far perdere qualche altro punto al campo largo, con un’uscita destinata a far innervosire milioni di italiani, intervenendo sul tema del fisco: «Sulle proposte che noi facciamo», ha detto Alfieri a SkyTg24, «diciamo una cosa molto semplice: si sta costruendo un fisco à la carte, risultato finale? Si mina la progressività. Noi vorremmo aiutare chi ha i redditi medio-bassi. Noi affermiamo un principio: ragionare se chi ha patrimoni enormi può contribuire ad abbassare le tasse per i redditi medio bassi. Ci sono tanti modi per farlo: c’è anche il tema delle successioni, che sono le più basse nel nostro Paese».

Successione, il Pd prepara la stangata: Alfieri apre all’aumento delle tasse sulle eredità

Dunque, aumenti sulla tassa di successione in vista? «La discussione», ha risposto Alfieri, «è aperta. Noi stiamo ragionando su un principio: ci sono persone con patrimoni molto elevati, come facciamo a chiedergli un contributo di solidarietà? Stiamo parlando sempre di patrimoni alti, ragioniamo su quale è lo strumento migliore per aiutare chi ha redditi medio bassi».

La tassa di successione è una delle più odiate, a ragione, dagli italiani. Abolita nel 2001 da Silvio Berlusconi. «Nessuna tassa sulla successione», promise Berlusconi in campagna elettorale, «che è ricchezza già tassata quando è stata prodotta».

Mantenne la promessa e la cancellò, insieme alla tassa sulle donazioni. La tassa fu reintrodotta nel 2006 da Romano Prodi. Quando un genitore viene a mancare, i figli, il coniuge o altri parenti sono costretti a pagare questo indegno balzello, che va dal 4 all’8%, per ricevere l’eredità: immobili, denari, altri beni, sui quali le tasse dovute sono state già pagate da chi viene a mancare.

Attenzione a quando si parla di grandi patrimoni. Prendiamo come esempio il bene più comune, ovvero la casa. Non si contano i casi in cui i figli che ricevono in eredità qualche immobile o terreno, frutto del sudore della fronte dei genitori, finiscono nei guai perché non hanno i soldi per pagare la tassa di successione, che si aggiunge comunque alle altre imposte da versare.

Tasse, tasse, tasse: il programma del centrosinistra è un incubo. Programma elaborato in quei famosi tavoli, uno dei quali, proprio sul fisco, si è tenuto ieri, che non servono a niente: ogni partito arriva con le sue proposte e le mette a verbale, e poi spetterà ai leader trovare la sintesi.

Dalla Piccolotti a Conte, il campo largo cerca un nome per la patrimoniale sui super ricchi

Intanto, si discetta sul nome questa nuova tassa: «Per me non è importante come si chiamerà», afferma a Tagadà, su La7, la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti, «può chiamarsi anche Topo Gigio, l’importante è che ci sia una tassa sui multimilionari che produca qualche miliardo di entrate pubbliche da investire nella sanità e nella scuola per le persone comuni. È bene che chi ha tanto paghi tanto e che chi ha poco paghi poco e abbia dei servizi pubblici garantiti efficienti». Se fossimo Topo Gigio, diffideremmo la Piccolotti dall’usare il nostro nome per un balzello.

Si dice contrario Giuseppe Conte, ma fino a un certo punto: «La domanda che dobbiamo porci non è su patrimoniale sì o patrimoniale no», argomenta Giuseppi, «ma se siamo favorevoli o no a una tassazione sui super ricchi. Il M5s qui risponde assolutamente sì. Al tavolo il M5s porterà misure concrete, due in particolare che abbiamo studiato a fondo per colpire le grandi ricchezze finanziarie, anche perché non possiamo permetterci in questo momento di crollo della produzione industriale e di crescita prossima allo zero, di deprimere l’economia reale».

Appendino spinge, Schlein tratta: la tassa sui patrimoni divide gli alleati

Può essere soddisfatta Chiara Appendino, che sulla patrimoniale spinge da mesi, e che è riuscita almeno a smuovere Conte dal «no senza se e senza ma» delle scorse settimane. «Faccio fatica a capire», aveva detto la Appendino lo scorso giugno, rispondendo a Stefano Patuanelli, «perché dovrebbe essere un errore perfino discutere di un contributo chiesto a una ristrettissima élite di super paperoni. Se il problema è che la ricchezza si concentra sempre di più nelle mani di pochi, il dibattito non va chiuso: va aperto. Prima nella nostra comunità, poi nel campo progressista».

E il dibattito è aperto eccome: «Stiamo lavorando», sottolinea Elly Schlein, «sono e rimango fiduciosa che questo lavoro ci sta facendo avanzare ogni giorno per trovare sintesi su tutto, a partire proprio dalle tante proposte che abbiamo già condiviso in Parlamento e anche nel Paese. Sulla patrimoniale stiamo discutendo».

Il tavolo sul fisco slitta ancora: nel programma della sinistra spunta la «successione»

Campa cavallo: intanto il tavolo del programma di ieri è stato aggiornato a oggi. Ci vuole un po’ di tempo e una buona dose di fantasia, in effetti, per decidere che nomi dare alle nuove tasse che vuole introdurre il campo largo. Il programma alla fine, questo è certo, sarà un successone. Anzi: una successione.