Mal che vada, più gastrite per tutti. Beppe Grillo non ha ancora deciso se dare vita ai «Zero stelle», magari in tandem con Schierarsi di Alessandro Battista, ma intanto ha deciso di turbare i sonni di Elly Schlein e Giuseppe Conte, in vista delle elezioni politiche. Soprattutto del secondo, che il comico genovese ritiene un usurpatore «capace di tutto».

Zero stelle e Schierarsi, il rischio di un effetto Vannacci a sinistra

Intanto, domenica 22 novembre, Grillo torna in tv da Fabio Fazio e tira aria di annunci. Sondaggi e pallottoliere alla mano, se i due schieramenti sono dati testa a testa, il rischio di non prendere il premio che scatta al 42% si fa serio anche per il campo largo, perché Grillo il vindice è dato al 3% abbondante e Di Battista al 3-4%.

Significa che insieme replicherebbero, a sinistra, il famoso «effetto Vannacci», accreditato di un 7-8%. Con una differenza, però: accordi a destra, alla fine, non sono da escludere, mentre Grillo e Di Battista vorrebbero sotterrare politicamente l’odiato Avvocato del popolo.

Chi conosce Grillo sa che anche quando si presenta con l’andatura stralunata del tenente Colombo, e magari sciorina bizzarre teorie sul futuro del pianeta, in realtà pianifica con grande precisione ogni sortita politica.

Il Quirinale, la causa sul simbolo e il rancore: perché Grillo vuole farla pagare all’ex premier

A Conte, come dice sempre ai fedelissimi che è tornato a riunire in un albergo romano, gliela vuol far pagare. E non solo in tribunale, con la causa sul simbolo del Movimento.

Chi gli ha parlato in questi giorni riferisce che non ha ancora deciso se tornare in politica, più che altro per una valutazione che sta ancora facendo sul proprio fisico (sta benone, ma ha pur sempre 78 anni) e sulla dolorosa vicenda del processo al figlio Ciro, che gli piombò tra capo e collo proprio quando era alle prese con la decisione politica più importante della sua vita, ovvero l’appoggio al governo di Mario Draghi.

In quel febbraio 2021, l’odiato «sistema» lo ha accolto (senza l’appoggio repentino di Grillo quel governo non sarebbe mai nato) e lo ha poi rapidamente risputato sulla riva. Oggi gli tocca pure vedere Conte che sogna il Quirinale.

E allora ieri si è fatto intervistare dal Foglio e ha definito l’ex premier un uomo «capace di tutto, anche di fare il presidente della Repubblica». Certo, l’attuale leader dei Cinque stelle può anche farsi votare dall’intero Pd, ma se Grillo (con Di Battista) gli piazza un manipolo di deputati nelle prossime Camere, addio sogni quirinalizi.

Anche perché nell’intero centrodestra si stenta a immaginare un solo deputato pronto a lanciargli la ciambella.

Grillo valuta una lista etero-grillina: il possibile asse con Di Battista contro Conte

E il nuovo partito? Grillo ha raccontato compiaciuto al Foglio che sono in parecchi a tirargli la giacchetta perché presenti una sua lista etero-grillina.

Sono «persone preoccupate da Conte, diciamo così, e dalla sua alleanza con la sinistra», ha aggiunto. E poi a sinistra potrebbe scattare la tenaglia di un’altra lista pirata come quella di Dibba. Grillo e Di Battista sono agli antipodi, politicamente, ma tra i due c’è stato un riavvicinamento personale, laddove lo stesso comico genovese ha riconosciuto che aver scelto cinicamente come delfini Conte e Luigi Di Maio è stato un errore catastrofico.

Un sondaggio di Only Numbers per Porta a Porta, reso noto il 16 settembre, dava Schierarsi poco sopra il 3%, al netto della disponibilità di Di Battista a candidarsi, visto che è ancora alle prese con qualche problema di salute.

Ma nel frattempo lo stesso Di Battista ha intensificato la propria presenza sui social e sui media, confermando posizioni sempre più antiamericane che farebbero venire i capelli dritti non solo a gran parte del Pd, ma anche a Conte. Se oggi si chiede a Grillo quanto vale l’ex figlioccio di Roma Nord, lui parla addirittura del 5%.

Con o senza Di Battista, una lista Grillo sarebbe in ogni caso una sventura anche per le primarie aperte del campo largo, già caotiche in partenza. Conoscendo la fantasia e le capacità istrioniche di Grillo, sarebbe capace di rendere ulteriormente imprevedibile il risultato finale.

E se oggi nel Pd, a mezza bocca, molti boss sono convinti che per la Schlein sarà un bagno di sangue perché Conte è molto più spregiudicato, un ritorno sulla scena di Grillo potrebbe invece danneggiare proprio l’ex premier.

Da Fazio possibili annunci: il comico torna in tv e riapre la partita nel campo largo

In ogni caso, è assai probabile che molti di questi interrogativi troveranno risposta nel salotto vellutato di Fazio sul Nove.

Come già in passato, Che tempo che fa è il posto ideale per fare annunci importanti con la giusta claque. Nella sua ultima apparizione, il 12 novembre del 2023, dopo la disfatta elettorale, Grillo confessò al conduttore savonese: «Non sono più in grado di condurre un movimento politico, faccio danni».

Ma un paio di mesi fa, Grillo è andato da Fedez, ospite del suo podcast, ed è andato a ruota libera. «Sono stato estromesso, ma non ho rimpianti», disse con abilità tutta democristiana (negli anni Ottanta era un grande elettore della Dc).

Quanto a Conte, lo definì «il Mago di Oz» e «l’uomo che sussurrava ai cavilli», mentre il suo M5s sarebbe diventato un partito che «di progressista ha solo la paralisi della mente, progressiva». Insomma, qui forse ognuno ha il suo Vannacci, ma quello del campo largo se l’è fabbricato Conte con le proprie mani.



