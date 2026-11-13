La stanca liturgia dei tavoli del programma del centrosinistra ha fatto registrare ieri un altro capitolo, questa volta sul tema più divisivo per le opposizioni: la politica estera, e in particolare la questione Ucraina.

Campo largo, il tavolo sulla politica estera si arena sull’Ucraina: Schlein rinvia la sintesi

Le differenti posizioni sono note: Il M5s e Avs sono per lo stop all’invio di armi, Italia viva no, mentre il Pd è spaccato (che novità!) al suo interno tra l’ala di sinistra, più vicina alle posizioni pentastellate, e i famigerati «riformisti» che considerano il sostegno a Kiev, sotto forma di armi e denari, come un pilastro della loro politica.

Elly Schlein, nel mezzo, fa il pesce in barile. «In politica, quando non sai che pesci prendere, convochi un tavolo. Quando non vuoi risolvere niente, lo rendi permanente», recita l’antico adagio: in questo caso trattasi pure di tavolo da remoto, il che rende ancora più scenografica ma priva di effetti concreti la situazione.

Il tavolo di confronto di ieri pomeriggio si intitolava «Pace, Europa, politica estera, difesa comune». I partecipanti: per il Pd ci sarà Peppe Provenzano, responsabile Esteri; per il M5s i capigruppo Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi; per Avs il capogruppo al Senato Peppe De Cristofaro; per Italia viva Enrico Borghi; per Più Europa il segretario Riccardo Magi.

Il clima viene descritto come buono dai partecipanti sentiti dalla Verità, anche se la riunione viene definita come «interlocutoria»: «Sull’impostazione generale ci siamo», spiega il nostro interlocutore, «ed è quella di una politica estera alternativa a quella della Meloni. Il nodo Ucraina non è ancora sciolto ma c’è da parte di tutti volontà di trovare una sintesi. Ci siamo riaggiornati a martedì».

M5s e Avs spingono per cambiare rotta: diritto internazionale e diplomazia al centro

Del resto, i tavoli del programma hanno più che altro lo scopo di far esprimere a ciascun partito le sue opinioni sui vari temi, ma saranno poi i leader a trovare la sintesi. Aria soddisfatta in casa M5s: i pentastellati ritengono di aver ottenuto un risultato politico significativo, riuscendo a far condividere dagli alleati alcuni dei principi sui quali hanno insistito maggiormente nel corso della discussione.

Il primo riguarda la necessità di segnare un netto cambiamento di indirizzo rispetto alle scelte compiute finora dal governo guidato da Giorgia Meloni, superando l’impostazione dell’attuale esecutivo e delineando una diversa collocazione dell’Italia nelle principali crisi internazionali.

Il diritto internazionale al centro della linea M5s: basta doppi standard sui conflitti

Un altro elemento considerato particolarmente importante dal Movimento riguarda il riconoscimento della centralità del diritto internazionale, che deve rappresentare il riferimento fondamentale dell’azione diplomatica italiana.

L’obiettivo è affermare un principio di coerenza nella valutazione dei conflitti e delle controversie tra Stati, evitando che il giudizio politico cambi a seconda dei Paesi coinvolti, delle alleanze geopolitiche o degli interessi strategici in gioco.

Una posizione che i rappresentanti pentastellati rivendicano come parte integrante della linea sostenuta negli ultimi anni, anche attraverso i documenti parlamentari presentati sulle principali questioni di politica estera.

Valutazioni favorevoli arrivano anche da Avs, che considera il confronto un passaggio utile per avvicinare le posizioni delle diverse forze della coalizione su un terreno tradizionalmente delicato.

Anche per i rossoverdi la politica estera costituisce uno degli ambiti nei quali dovrà essere maggiormente riconoscibile una futura alternativa al centrodestra. L’intenzione è quella di recuperare una concezione delle relazioni internazionali fondata sulla diplomazia, sulla prevenzione dei conflitti e sulla ricerca di soluzioni negoziali, valorizzando il ruolo che l’Italia ha storicamente cercato di svolgere come interlocutore tra Paesi e aree geopolitiche differenti.

Nella prospettiva di Avs, questo cambio di impostazione dovrebbe accompagnarsi a un rafforzamento dell’iniziativa politica dell’Unione europea, chiamata ad assumere un ruolo più autonomo e incisivo nella gestione delle crisi internazionali.

L’Europa, secondo questa impostazione, dovrebbe essere maggiormente protagonista nella costruzione di percorsi diplomatici e nella promozione di iniziative multilaterali, privilegiando il confronto nelle sedi internazionali e il coinvolgimento delle istituzioni sovranazionali.

Si punta a restituire centralità alla cooperazione tra Stati e agli strumenti della diplomazia, facendo della ricerca della pace e del rispetto delle regole internazionali due elementi caratterizzanti della proposta politica del campo progressista.

Conte rilancia sull’immigrazione: «La diversità è una risorsa»

Intanto Giuseppe Conte, intervenendo a Roma a un incontro con Mimmo Lucano, ha indicato nell’immigrazione uno dei temi centrali della prossima campagna elettorale. «Le forze progressiste», sostiene, «dovranno convincere l’opinione pubblica che la diversità è una risorsa e proporre soluzioni concrete per l’integrazione, anziché limitarsi a parlare agli elettori già convinti».