Il campo largo ancora senza leader «imbarca» pure il disperso Spadafora

«Le primarie rischiano di trasformarsi in una resa dei conti tra Conte e Schlein. Per evitarlo serve un’intesa politica: chi perde non deve uscire sconfitto, ma conservare un ruolo decisivo nella partita per il Colle». Un Rocco Casalino in grande spolvero e in versione editorialista ridisegna le regole delle primarie del centrosinistra nell’articolo «Il Quirinale per evitare la Waterloo del campo largo». Per l’ex portavoce di Giuseppe Conte, insomma, un’eventuale sconfitta alle primarie potrebbe diventare un’opportunità. «Il problema non è soltanto chi vincerà.

È soprattutto che cosa succederà a chi perderà», scrive Casalino, perché «se Schlein perdesse, rischierebbe di uscire dalle primarie fortemente indebolita. Lo stesso ragionamento vale per Conte e per la sua leadership nel Movimento 5 stelle». Dunque la proposta «politicamente cinica» è questa: «Il Quirinale come garanzia reciproca per chi perde le primarie: chi vince le primarie avrà la responsabilità di guidare la coalizione nella sfida per Palazzo Chigi. Chi le perde avrà invece un ruolo determinante nella costruzione dell’intesa sul prossimo presidente della Repubblica».

Casaleggio boccia Conte e Schlein, Gualtieri difende le primarie

Mentre per un altro ex big dei 5 stelle, Davide Casaleggio, né Schlein né Conte sono le persone giuste per battere Giorgia Meloni.

Torna a parlarne anche il dem Roberto Gualtieri, chiamato già in causa come federatore, che invece spiega: «Le primarie possono rafforzare la coalizione e coinvolgere tante persone, purché ci siano un programma condiviso, regole concordate e l’impegno di tutti a sostenere chi vincerà».

Silvia Salis federatrice, Renzi e Ricci puntano sui moderati

Non solo premiership. Problemi grossi anche al centro con il nome di Silvia Salis, che continua a diventare sempre più credibile come federatrice nonostante le sue smentite. Matteo Renzi continua a essere piuttosto centrale nelle dinamiche della coalizione ed è Matteo Ricci a confermare che saranno i moderati a essere determinanti per il campo largo.

«La vittoria è alla nostra portata. La parte più moderata e riformista, con il sistema elettorale che abbiamo, può essere determinante per vincere le elezioni», evidenzia l’europarlamentare del Pd. Il partito «non si pone solo il problema del proprio risultato ma anche di quello dell’alleanza complessiva. Per questo il tema di come rafforzare quella parte della coalizione è un tema importante, possono andare con più liste oppure con un’aggregazione se hanno una persona che può spingerli uniti e, secondo me, così, quel progetto diventa ancora più credibile. L’alleanza con M5s e Avs è fondamentale, ma le forze moderate e riformiste insieme possono rappresentare il 7% o 8%». Insomma, è chiaro che anche a buona parte del Pd interessa una forte componente moderata con l’obiettivo di non rimanere schiacciati dalle forze di sinistra sempre più ampie da quando Schlein è alla guida dei dem.

Conte apre a De Luca, Spadafora offre Primavera al centrosinistra

Ma con l’avvicinarsi del voto vale tutto, ed è iniziata la fase del «butta dentro». Conte, ai giornalisti che gli chiedono se nel campo largo potrebbe avere un ruolo l’attuale sindaco di Salerno ed ex governatore campano Vincenzo De Luca, risponde: «È una domanda che deve fare all’interessato». Nessun veto.

«Ogni voto conta». Ne è certo Vincenzo Spadafora, che in un flash mob davanti al Nazareno offre la sua creatura, Primavera, alla coalizione di centrosinistra. Ne ha parlato con Elly Schlein. «Abbiamo parlato a lungo. Il nostro appello adesso è anche a Giuseppe Conte e al Movimento 5 stelle e ai leader di Avs, perché tutti riconoscano il lavoro fatto da Primavera in questi due anni, ricordando che nel 2006 il centrosinistra ha vinto per 25.000 voti: questo vuol dire che ogni voto conta, c’è davvero bisogno di tutti alle prossime elezioni».

Spadafora, escluso dal tavolo programmatico di coalizione, spiega: «L’appello è anche a tutte le altre forze che sono nate nell’area di centro, a Ernesto Ruffini e ad Alessandro Onorato, ma anche ai partiti come più Europa e Casa riformista».

Primarie, dieci tavoli per scrivere il programma: torna la patrimoniale

Partono infatti i primi due tavoli tematici sul programma, dieci in totale. Tanti i temi da affrontare, i primi due appuntamenti, ieri, su Sud e cultura. Oggi sarà la volta dell’appuntamento su clima ed energia, mercoledì ci si incontrerà sul lavoro, giovedì doppio tavolo sui diritti prima e sulla politica estera (con il nodo Ucraina) poi. Venerdì toccherà ai tavoli su sanità e scuola. Si ricomincia lunedì 16 novembre con l’economia e la giustizia fiscale, tradotto: si parlerà anche di patrimoniale. L’ultimo argomento, la giustizia. Poi nessuna scusa, il programma dovrà essere consegnato per procedere con le primarie. Nicola Fratoianni (Avs) è sicuro: «Non faremo alla destra il regalo del 2022, quel suicidio politico non si ripeterà». Eppure continua a proporre la patrimoniale. «È necessaria, le diseguaglianze con cui ci misuriamo sono diventate insostenibili e insopportabili».

Per usare le parole di Arianna Meloni: «In questo fantastico campo largo, che è talmente largo che neanche si conoscono più tra di loro, dove non hanno un’idea in comune, ecco forse un’idea in comune ce l’hanno: la patrimoniale e le tasse».