Il prezzo per i voti degli iscritti Cgil: Landini ministro del Lavoro

«Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più». È il famoso ritornello che campeggia sulle scale del Teatro Brancaccio, dove la Cgil di Maurizio Landini ha convocato, nei giorni scorsi, gli esponenti del «campo largo», nel tentativo di dare una spinta programmatica all’agenda del centrosinistra. La vera novità è stata la presenza di un’«amica in più» al dibattito: Maria Elena Boschi, esponente di Italia viva, ovvero il partito che fino a ieri Giuseppe Conte non voleva nemmeno vedere da lontano. Certo, non sembra ancora il momento per una foto di gruppo con Matteo Renzi – certe antipatie e divergenze ideologiche, come quelle su patrimoniale e lavoro, restano ben salde -, ma per l’assemblea del suo sindacato il leader della Cgil appare ormai disposto a digerire qualsiasi cosa.

Campo largo, unità a tutti i costi e silenzio sull’Ucraina

Sull’onda emotiva che arriva dall’America, tutti hanno richiamato l’unità come condizione necessaria (ma ben lontana dall’essere sufficiente) per vincere. Davanti alla platea di dirigenti e delegati Cgil, i leader politici dell’opposizione hanno parlato quasi esclusivamente di economia, pur con concetti non sempre chiarissimi.

Si sono limitati alle solite enunciazioni di principio, confidando che poi qualcun altro – possibilmente un tecnico – ci metta le mani per trasformare il tutto in un programma vagamente presentabile e realizzabile. Anche perché il vero rompicapo del campo largo, al momento, resta uno solo: come convincere i cittadini a tornare alle urne, superando la «delusione» che li ha allontanati in massa. Sarà per questo che il leitmotiv della giornata è stato l’auspicio di ripetere il «miracolo» del voto al referendum sulla giustizia.



Di Ucraina, manco a dirlo, non si è parlato. Nemmeno una menzione. Eppure nelle ultime settimane le piazze si sono riempite per contestare il governo di centrodestra, reo di stanziare circa 14 miliardi per gli armamenti (e quindi per sostenere Kiev nel conflitto con la Russia) sottraendoli a capitoli ben più nobili come sanità e sociale. Ma alla prima occasione utile per definire il programma delle opposizioni, sull’argomento è calato un comodo silenzio.

Al Brancaccio il centrosinistra riscopre il programma comune

Alla fine si comprende come l’obiettivo dell’adunata al Brancaccio fosse duplice: da un lato ammiccare alla platea del sindacato rosso – un potenziale di cinque milioni di iscritti, vale a dire cinque milioni di voti per il fronte progressista – e dall’altro mostrarsi uniti a tutti i costi. Via libera quindi all’elenco delle proposte di legge comuni, delle battaglie parlamentari condivise e degli obiettivi presunti già scolpiti nel programma, nel tentativo di infondere un minimo di fiducia. Il tutto condito con una generosa dose di faccia tosta da parte di tutti i partecipanti.

Dopotutto non è passato molto tempo da quando la Cgil, abusando dello strumento referendario, ha sottoposto agli elettori il quesito sul lavoro per cancellare le storture del Jobs Act renziano, uscendone malamente sconfitta. Eppure, su quel palco, tutto è stato dimenticato o ridimensionato a semplice «errore del passato», come ha goffamente tentato di fare il leader di Avs Nicola Fratoianni parlando della precarietà.

Patrimoniale e spese militari, le divisioni del campo largo

Le uniche vere frizioni sono emerse al momento di rispondere alla fatidica domanda: «Dove prenderete i soldi per fare tutte le cose che promettete?». Finché si è trattato di proporre il dirottamento dei fondi del Ponte sullo Stretto, il congelamento degli impegni Nato sul 5% del Pil in spese militari e la sempreverde lotta all’evasione fiscale, tutto bene: materia trita e ritrita. È quando è spuntata l’idea della patrimoniale che le strade hanno iniziato a dividersi, costringendo i presenti a correre subito ai ripari rifugiandosi in un acrobatico distinguo nominalistico.

Per gli osservatori presenti è parso persino troppo facile costruire un programma unitario con questo metodo: basta semplicemente evitare di parlare degli argomenti divisivi e vissero tutti felici e contenti. Tuttavia, una coalizione che si rispetti avrebbe il dovere di chiarire al proprio elettorato la propria posizione sulle grandi questioni nazionali e internazionali. Se il centrosinistra vuole aspirare alla credibilità, non può continuare a giocare a nascondino.

Landini verso la politica: l’ipotesi del ministero del Lavoro

A meno che questi continui richiami all’unità non sottintendano soltanto la volontà di stringere un mero accordo di potere, con l’unico obiettivo pratico di scalzare il governo Meloni. Un classico «intanto vinciamo, poi si vedrà». Non sembra una grande strategia, ma l’ultima parola spetterà agli elettori. Anche il segretario della Cgil, dal canto suo, aveva un obiettivo cristallino per questa assemblea: candidarsi ufficialmente a federatore del centrosinistra, dismettendo gli panni del sindacalista per indossare quelli del politico puro. Da tempo Maurizio Landini si esercita nel ruolo. L’ennesima dimostrazione è stata la conferenza stampa convocata lunedì scorso per presentare due proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti.

Con il mandato in scadenza il prossimo anno, è alla disperata ricerca di un posto al sole e non si fa problemi a usare la Cgil per i propri scopi. Continua a ripetere che rimarrà alla guida del sindacato fino alla fine del mandato, ma significa ben poco: è assai probabile che il congresso della Confederazione si adatterà alla scadenza delle elezioni politiche.

La realtà è che se, come appare ormai ovvio, il segretario dovesse scendere in campo, non si accontenterà di un semplice seggio in Parlamento. Nei corridoi del Teatro Brancaccio più di uno ipotizzava che Landini miri ad aspirare, in caso di vittoria del campo largo, alla poltrona di ministro del Lavoro. Collaboratori vicini alla segretaria del Pd confermano che sia Elly Schlein che Nicola Fratoianni non sarebbero per nulla contrari ad avallare un’ipotesi del genere. Che dire? Se le premesse sono queste, ne vedremo sicuramente delle belle da qui alle elezioni.