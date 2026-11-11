Il programma del Pd per la Lombardia: «Valorizzare di più gli stranieri»

«La manodopera straniera è una risorsa fondamentale e di questa vogliamo parlare». Benissimo, e come direbbe Nanni Moretti «continuiamo così, facciamoci del male». È già curioso che il Pd abbia organizzato una «Giornata dell’Economia» in grande stile a Milano senza sfiorare i temi cruciali del lavoro, della prevenzione e della sicurezza, degli orizzonti futuri in un Occidente in crisi, della digitalizzazione che crea deserti occupazionali, dei salari più bassi d’Europa. Visto che non ne parla da anni la Cgil di Maurizio Landini (concentrata su Pro Pal e mondo Lgbtq+), sarebbe stato utile conoscere la posizione del più importante partito della sinistra al riguardo.

Pd Lombardia, l’economia affidata alla manodopera straniera

Invece niente, nel think tank di partito a palazzo Pirelli si è scoperto che l’argomento clou era «l’indispensabile forza propulsiva degli immigrati a livello lombardo». Con uno scopo: ribadire la vecchia narrazione secondo la quale «le risorse ci pagano le pensioni». A celebrare il fenomeno c’era il gotha dem schierato a coorte, con i parlamentari Antonio Misiani, Vinicio Peluffo, Silvia Roggiani e Cristina Tajani, l’eurodeputata Irene Tinagli, più l’economista Tito Boeri, l’ex ministro oggi tuttologo da prime-time Pier Luigi Bersani, l’autocandidato sindaco di Milano ed esperto in centri sociali Pierfrancesco Majorino. Guest star sindaci illuminati dal sol dell’avvenire come Beppe Sala (Milano), Matteo Lepore (Bologna), Stefano Lo Russo (Torino) che negli ultimi mesi hanno conosciuto da vicino gli effetti della vitalità di ben altri immigrati, fra saccheggi, devastazioni e scontri con le forze dell’ordine. Ma non ne hanno fatto cenno per non andare fuori tema.

Fragomeli: «La manodopera straniera è una risorsa»

«Siamo un po’ stanchi che il centrodestra utilizzi i binomi stranieri-delinquenza e riconduca la popolazione straniera presente in Italia solo a questo», ha esordito il vicesegretario regionale lombardo del Pd Gian Mario Fragomeli. «Per noi, al contrario, è importante rilanciare il tema della manodopera straniera come risorsa a livello lombardo. E questo perché la manodopera straniera è una componente strutturale del nostro mondo del lavoro. Quello dei lavoratori extra Ue è un contributo decisivo». E via tutto un peana, con al centro il sistema economico lombardo, dipinto come vecchio e zoppicante ma per fortuna innervato dalla formidabile spinta degli immigrati. Così abbiamo scoperto che l’area industriale definita a livello mondiale «il 14° Land della Germania» è tenuta in piedi da subsahariani e mediorientali (in buona parte musulmani) che il Pd presume voteranno per Elly Schlein alle primarie.

Lavoro in Lombardia, i numeri sugli occupati stranieri

Al di là della reale percezione di un contributo positivo come forza lavoro (gli stessi imprenditori lo riconoscono), il paradiso dipinto dai convegnisti piddini è surreale, anche se corroborato da qualche numero. Del resto si sa (è la famosa regola del premio Nobel Ronald Coase) che se torturi i numeri abbastanza a lungo confesseranno qualsiasi cosa. A snocciolarli è stato Fragomeli fra gli applausi. «Nel primo trimestre 2026 le attivazioni di nuovi contratti e gli avviamenti di lavoratori stranieri coprono il 36,7% del totale. Anche rispetto al saldo occupazionale, cioè quante nuove professioni si attivano a livello lombardo e quante cessano nei diversi anni, il ruolo degli stranieri è molto significativo: nel 2026 il saldo è superiore di sei volte rispetto al dato degli italiani».

Il dato è molto parziale (il relatore lo ha ammesso) perché «il tema dei pensionamenti è molto più forte nella popolazione lavorativa italiana rispetto a quella straniera, tendenzialmente più giovane». Per fare chiarezza bisogna aggiungere che oggi gli immigrati regolari rilevati dall’Inps (compresi quelli arrivati da aree Ue, statisticamente decisivi) sono 4,6 milioni, dei quali 3,9 milioni sono occupati. Per loro lo Stato spende 34,5 miliardi in servizi e prestazioni sociali (accoglienza, sanità, istruzione, previdenza, assistenza), incassandone 39 in contributi e tasse. Il saldo sarebbe positivo se non fosse appesantito fino al deficit dal sostegno di 500.000 immigrati irregolari che attraverso associazioni e cooperative ottengono gli stessi servizi welfare.

Immigrati nei settori chiave e il nodo dello sfruttamento

In quali settori gli immigrati extra Ue sarebbero determinanti? La risposta dei guru dem è volutamente vaga: «Nel commercio, nella logistica, nei pubblici servizi, nelle costruzioni e nei servizi alle imprese, settori che insieme rappresentano il 65%. Quindi è chiaro quanto in quei settori la manodopera straniera in Lombardia sia particolarmente importante». È verissimo. Pedalano per le città portando le pizze (commercio), lavorano a basso costo nei magazzini (logistica), rischiano la vita senza protezioni nei cantieri (costruzioni), sono parte integrante delle cooperative di pulizie (servizi alle imprese).

L’ultimo rapporto Istat denuncia che «lo sfruttamento lavorativo di uomini adulti ha superato quello sessuale di donne, che costituiva storicamente la componente prevalente della tratta in Italia». Un dossier significativo al quale, a palazzo Pirelli, nessuno accenna neanche per sbaglio. È stupefacente come la sinistra in giacca e cravatta riesca a mascherare con disinvoltura la presenza dei nuovi schiavi chiedendone di più.