Elly, stai serena. Renzi manda la Salis ad abbracciare la vittima Schlein…

«Se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa». È il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza a consegnare queste parole durissime e gravi per un uomo delle istituzioni, in un’intervista al Piccolo. Una battuta, di pessimo gusto, nel tentativo di commentare gli incidenti di qualche sera fa a Trieste in cui sono rimasti feriti tre poliziotti.

«La Costituzione prevede il diritto a manifestare, ma le manifestazioni devono essere pacifiche, se questi continuano a usare la violenza allora ci comporteremo di conseguenza» contestualizzava nell’intervista, lasciandosi però andare a un linguaggio che mal si sposa con chi i toni dovrebbe cercare di farli abbassare. Naturalmente queste dichiarazioni sono suonate come musica alle orecchie delle opposizioni che immediatamente hanno colto l’occasione per lanciarsi in note di indignazione. Il partito degli indignati per eccellenza è il Partito democratico.

Dipiazza e le polemiche sulle parole del sindaco di Trieste

«È gravissimo che un’istituzione evochi l’esecuzione sommaria contro chiunque, fossero pure gli antagonisti in piazza», dichiara la dem Debora Serracchiani che forse gongola dal momento che nel condannare quei fatti nei giorni precedenti aveva detto: « I partecipanti a quegli episodi offrono alla destra argomenti fasulli da scagliare contro le forze dell’opposizione».

Mentre Stefano Patuanelli, vicepresidente del Movimento 5 stelle forse era distratto dopo gli scontri, cessando di esserlo quando c’è da commentare le parole del sindaco. «Le parole del sindaco di Trieste sono di una gravità inaudita. La violenza va sempre condannata, senza ambiguità, e agli agenti feriti negli scontri va tutta la nostra solidarietà. Ma un rappresentante delle istituzioni non può rispondere alla violenza evocandone altra, addirittura letale».

Condanne che arrivano anche da Avs, con Luana Zanella che si chiede se Dipiazza si «sia pentito». Ma il campo largo dell’indignazione trova sempre unità e c’è anche chi, come il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, evoca il vicepremier Antonio Tajani e dice: «Tajani dirà pure di non essere Maga, ma il metodo usato da alcuni esponenti di Forza Italia è proprio quello: è il caso del primo cittadino di Trieste Dipiazza».

Bologna, la piazza dedicata a Francesco Lorusso e il rapporto con gli antagonisti

Nessuno a sinistra, né nel centrosinistra, si sente di condannare il legame che esiste tra certi violenti, come gli attivisti di Askatasuna e ambienti a loro vicini. Il caso di Bologna è emblematico. Si propone di cambiare il nome a piazza Verdi, uno dei luoghi simbolo della Bologna universitaria, per intitolarla a un militante di Lotta Continua, Francesco Lorusso. Nel 1977 durante gli scontri, Lorusso venne colpito a morte da un colpo d’arma da fuoco esploso da un carabiniere in via Mascarella. Oggi esiste già un giardino a lui dedicato, ma i promotori contestano soprattutto la dicitura sulla targa commemorativa, che lo ricorda come «morto tragicamente»: a loro giudizio, non racconta con chiarezza che fu ucciso da un carabiniere.

Odio che si alimenta contro le forze dell’ordine in sostanza, in un momento storico nel quale davvero non se ne sente il bisogno. Il 5 novembre il sindaco di Bologna Stefano Lepore dichiara di prendere seriamente in considerazione l’ipotesi per poi fare marcia indietro e mostrarsi più prudente. Eppure parte della sinistra parlamentare non sta contestando la proposta legittimando di fatto le posizioni degli estremisti dei centri sociali.

Elly Schlein e Silvia Salis, le manovre di Matteo Renzi nel centrosinistra

E mentre a sinistra c’è evidente confusione su chi si vuole essere e cosa si vuole proporre, le elezioni si avvicinano e con quelle anche le primarie e fa notizia un saluto veloce che si sono scambiate la segretaria del Pd Elly Schlein e Silvia Salis, sindaco di Genova, che qualcuno vede in antagonismo.

Salis ha commentato le indiscrezioni di stampa su un retroscena del Corriere della Sera in cui si attribuisce a Matteo Renzi la convinzione che la sindaca di Genova potrà svolgere il ruolo di federatrice del centro, ipotesi a dire il vero già circolata a più ondate nel corso degli ultimi mesi. «Non posso dire altro se non che si continua a parlare di me ma senza di me e questo non fa bene al centrosinistra, queste continue fughe davanti mi costringono a ribadire quello che ho già detto mille volte, ovvero che sono e sarò la sindaca di Genova fino alla fine del mio mandato». ha detto.

Vincenzo De Luca contro il reddito di cittadinanza: «I truffatori no»

Nel frattempo, un big del Pd cannoneggia il reddito di cittadinanza. Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta trasmissione settimanale, ha tuonato: «I poveri vanno aiutati in un Paese civile, i truffatori no, i delinquenti vanno in galera». De Luca riconosce l’aggravarsi delle condizioni economiche di tante famiglie, sottolineando che «non possono esistere fasce della popolazione abbandonate a se stesse, che hanno il problema della sopravvivenza». Ma, avverte, «l’aiuto alla povertà non coincide necessariamente con il reddito di cittadinanza». De Luca ricorda inoltre la scelta della Regione Campania, all’epoca da lui guidata, di non sottoscrivere la convenzione per l’impiego dei navigator: «Volevano appioppare alla Campania 400 navigator, un’imbecillità totale».