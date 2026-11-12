Volevano usare la disabilità di una ragazza per arrivare a Greta Thunberg. E, una volta raggiunta l’ambientalista svedese, convincerla a schierarsi contro la Tav, magari facendosi fotografare con un foulard del movimento. Ma c’era un problema: Greta non conosceva la vicenda della Torino-Lione e avrebbe potuto rilasciare dichiarazioni sgradite. Meglio allora controllare i giornalisti, organizzare un servizio d’ordine con uomini fidati e cercare di orientare le sue parole.

È il piano che emerge dalle intercettazioni della Digos di Torino nell’inchiesta «Sovrano» su Askatasuna, attualmente in Corte d’appello.

Un retroscena che racconta un altro aspetto del doppio volto del centro antagonista, sgomberato e sequestrato dalla polizia il 18 dicembre 2025: solidarietà, inclusione e difesa dei più deboli nelle battaglie pubbliche; calcoli politici e tentativi di sfruttare la popolarità di una giovane ambientalista nelle conversazioni private.

Gli stessi atti investigativi avevano già portato alla luce dialoghi segnati da espressioni razziste, omofobe e ostili alle persone transessuali. Ma nelle telefonate intercettate alla vigilia della visita di Greta a Torino, il 13 dicembre 2019, emerge un’operazione studiata per sfruttare la popolarità internazionale di Greta.

Per comprendere quest’ulteriore punto oscuro bisogna fare un salto al 13 dicembre 2019. A Torino è il giorno della manifestazione degli attivisti Fridays for future. Tra i partecipanti c’è la Thunberg. Per i militanti di Askatasuna la visita della giovane attivista svedese rappresentava un’occasione particolarmente ghiotta per ottenere visibilità.

Il piano è illustrato nelle carte della Digos. La ricostruzione mette in evidenza l’intento di agire per calcolo politico, strumentalizzare una persona fragile, servendosi dell’occasione per accrescere il proprio peso mediatico.

L’operazione, ha documentato la Digos, passava anche attraverso i rapporti con i collettivi studenteschi. Stefano Millesimo, del Collettivo universitario autonomo, e Sara Munari, del Kollettivo studenti autorganizzati, erano tra gli interlocutori impegnati nella preparazione della visita.

Gli investigatori leggono in questi contatti il tentativo di Askatasuna di avvicinare e influenzare l’organizzazione torinese di Fridays for future. Il 12 dicembre si parte dal fronte comunicativo. In una conversazione intercettata, Millesimo e Munari discutono della necessità di prepararsi una risposta sensata e di «portarla dalla nostra parte».

I due compagni hanno una preoccupazione: che Greta dica di essere «Sì Tav». Loro non si fidano dei referenti torinesi di Fridays for future, che potrebbero rilasciare dichiarazioni potenzialmente sgradite alla stampa. La soluzione individuata è quindi quella di piazzare persone di fiducia, presentate come addetti alla sicurezza, che possano controllare gli accessi e filtrare gli incontri.

Per Millesimo la situazione, per come si era messa, richiedeva di contenere «il contenibile». Da un altro compagno, Umberto Raviola, arriva un’ulteriore trovata: riuscire a far scattare a Greta una fotografia con un foulard No Tav.

Sull’ipotesi, però, ci sono parecchie perplessità. L’attivista per l’ambiente non conosce la vicenda della Torino-Lione e non si può certo pretendere che si dichiari contraria a un’opera che non conosce.

Viene suggerita allora un’altra opzione: consegnarle un articolo di approfondimento. Raviola indica anche dove recuperarlo: su Infoaut, il sito vicino all’area antagonista, c’è un testo in inglese che affronta gli aspetti tecnici. Il piano non si limita però al materiale da consegnarle.

Millesimo si spende per organizzare un vero e proprio servizio d’ordine parallelo. Parlando con un referente di Fridays for future, il militante racconta di aver individuato dieci persone di fiducia che avrebbero seguito pedissequamente le sue indicazioni.

Nell’intercettazione, Millesimo garantisce che si tratta di persone «fidate al 1000%», sulle quali è pronto a mettere la mano sul fuoco. E aggiunge che, se impartisce un ordine, quelle persone lo eseguono.

Greta, a sua insaputa, si stava circondando di un dispositivo di sicurezza nel quale, secondo gli investigatori, cercavano di inserirsi anche gli uomini di Askatasuna. L’obiettivo è evitare che qualcuno possa avvicinarla senza il controllo dei militanti del centro sociale.

Una fascia bianca al braccio avrebbe permesso di distinguerli dal resto dei presenti. E il giorno successivo le fasce bianche compaiono davvero. Nell’area transennata di piazza Castello, vicino al palco, la Digos identifica 15 militanti che le indossano.

Ma c’è un altro episodio. Il 13 dicembre, all’arrivo di Greta nei pressi del Teatro Regio, Matteo Di Pietro e altri militanti si avvicinano alla delegazione svedese e, secondo quanto riferito alla Digos dal capo di gabinetto della questura, si inseriscono nel dispositivo di sicurezza della polizia di Stato.

Il gruppo viene fermato all’ingresso del teatro. Più tardi, in piazza Castello, Millesimo contesta verbalmente agli operatori della Digos l’accesso all’area transennata. Il paradosso è nelle carte: chi aveva organizzato un proprio servizio d’ordine cercava di decidere anche dove potessero muoversi gli agenti.

Il punto più interessante dell’intera vicenda arriva da un’altra conversazione. Andrea Bonadonna, parlando con Ivan Basadonna, referente dei Fridays della Val Susa e del movimento giovanile No Tav, propone un espediente per aggirare il servizio di sicurezza ed entrare in contatto con Greta.

Ed ecco l’idea: far arrivare a Torino la compagna ipovedente, con un foulard No Tav e un invito per il festival dell’anno successivo da consegnare direttamente a Greta.

Il passaggio dell’intercettazione è esplicito. Bonadonna propone di far arrivare la ragazza «per non farla bloccare da nessuno». La disabilità viene considerata un possibile vantaggio per superare i controlli e arrivare alla ragazza svedese.

Il rischio di un rifiuto di Greta, commentano a telefono gli attivisti, «determina un autogol». Poi arriva la frase che spiega il calcolo politico dietro quei preparativi: «Stiamo portando l’attenzione mediatica No Tav utilizzando la ragazza (Greta Thunberg ndr)».