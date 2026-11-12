La lotta della sinistra contro gli Airbnb è sempre più un flop. Obiettivo esproprio

Allarme compagni, il popolo non ha capito. Fare la guerra agli affitti brevi per riportare un bel po’ di residenti nel centro delle città turistiche non è servito a nulla, anzi. Quei furbacchioni dei proprietari di casa non si sono persi d’animo e hanno spostato in massa le loro case sulle locazioni un po’ più lunghe, quelle che partono dai 30 giorni e arrivano fino a 18 mesi. Ora si fanno solo contratti transitori. E quindi il problema resta tale e quale a prima. Bisogna fare un passo avanti (questo lo aggiungiamo noi ma è la conseguenza naturale del discorso) ed espropriare le abitazioni. Anche per indicare a tutti la retta via. Firenze, anno 2026.

Firenze, 25mila case sottratte ai residenti e boom degli affitti transitori

Sintetizziamo e prendiamo il succo, ma i numeri illustrati poche ore fa nel corso della 23esima edizione di Urbanpromo, organizzata da Inu e Urbit all’Innovation Center della Fondazione Cr Firenze vanno proprio in questa direzione. «Nel capoluogo toscano», spiega Filippo Celata, ordinario di Geografia economica alla Sapienza sentito dal Corriere della Sera, ci sono 25.000 case, che non sono disponibili per i residenti, il 58% di quelle date in locazione». Ripartizione degli immobili usati in malo modo? «A fronte di circa 15.000 Airbnb», continua il prof, «ci sono altre 10.000 abitazioni inaccessibili ai residenti e in gran parte in affitto transitorio, il 52% dei nuovi contratti di locazione stipulati nel 2024».

Hai capito. Mentre il Comune di Firenze si intestava la legislazione più restrittiva d’Italia sugli affitti brevi, nella stessa città di Dante crescevano le locazioni transitorie a discapito di quelle lunghe che nelle intenzioni degli amministratori di Palazzo Vecchio dovrebbero portare un po’ di ordine in città. Senza contare che i contratti che possono oscillare tra i 30 giorni e i 36 mesi (limite valido solo per gli studenti) in media costano per gli affittuari un buon 30% in più rispetto alle pigioni ordinarie.

Sara Funaro e Celata, la strategia contro gli Airbnb

Insomma se c’era una strategia dietro, si tratta di una strategia fallimentare. E chi c’era dietro a questa strategia? Il sindaco Sara Funaro, ça va sans dire, ma alle spalle del sindaco, il vero guru della battaglia agli Airbnb è proprio il professor Celata che con il Dipartimento metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF) dell’Universita La Sapienza di Roma ha collaborato attivamente (compenso da 22.000 euro) alla fatwa contro gli affitti brevi fiorentini.

E allora si dirà, possibile che ci troviamo davanti a un mea culpa? Davvero Celata sta denunciando il fallimento delle sue politiche? Ma figurarsi. Il prof non molla di un centimetro e rilancia. Sta dicendo che bisogna intervenire ancora perché i proprietari hanno trovato un escamotage (semplicemente stanno usando le possibilità che gli danno gli attuali contratti) per aggirare l’editto di Palazzo Vecchio.

Espropri e requisizioni, il rischio di nuove restrizioni

Sui contenuti degli interventi, sarà il futuro a chiarirci le idee. Ma a naso non vediamo grandi prospettive se non quelle che portano a nuove restrizioni o imposizioni. Noi parliamo di esproprio sperando di sbagliare e di esagerare, ma va ricordato che Firenze è il Comune dove qualche mese fa il consigliere e vicepresidente comunale di Alleanza Verdi e Sinistra Vincenzo Pizzolo ha presentato una mozione per la requisizione temporanea degli immobili sfitti. E del resto siamo pessimisti perché intanto si gioca di sponda con l’Europa.

Affordable Housing Act, l’Europa e i limiti agli affitti brevi

Sulla Verità abbiamo parlato in più di un’occasione dell’Affordable housing act. La proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea che consente alle amministrazioni locali e ai singoli Paesi di imporre limiti e divieti agli affitti brevi e alle compravendite di seconde abitazioni. Deve esserci però uno stress abitativo, cioè il rapporto tra prezzo medio delle case e reddito annuo disponibile pro capite in una determinata area geografica pari o superiore a 8.



Bene. Ieri ha Bruxelles si è svolto un confronto sul tema organizzato dall’eurodeputato Marco Falcone, vicecapo delegazione di Forza Italia nel Ppe, e Confedilizia. Chiaro, Forza Italia e l’associazione del proprietari di casa sono da sempre contrari ai divieti selvaggi sulle locazioni turistiche e a maggior ragione se l’impronta dirigista arriva dall’Unione Europea. Ma al di là degli interessi e delle convinzioni di parte, la discussione si è concentrato su uno studio del Policy Institute della Luiss School of Government, sotto il coordinamento del professor Luciano Monti, che smonta la teoria degli affitti brevi considerati alla stregua del diavolo delle politiche abitative.

Lo studio Luiss: le restrizioni non riportano le case agli affitti lunghi

Si dice per esempio che le locazioni turistiche rappresentano una quota troppo piccola (1,2%) degli alloggi disponibili nell’Unione per essere considerate una delle cause strutturali della crisi. Oppure che converrebbe concentrarsi sul 20% del patrimonio immobiliare europeo che risulta inutilizzato. E ancora che l’analisi empirica su Barcellona, Lisbona, Amsterdam, Berlino, New York, Edimburgo e Firenze mostra che le restrizioni non hanno prodotto un trasferimento significativo degli immobili verso gli affitti di lunga durata.

Si potrebbe continuare, ma forse è meglio smetterla perché Funaro e compagni sarebbero pronti a usare pure questo studio per dire ai fiorentini che le soluzioni troppo soft non servono. Che è arrivato il momento di cambiare passo. E che insomma l’unica soluzione per salvare Firenze è quella di espropriare la casa ai proprietari che proprio non vogliono capire.