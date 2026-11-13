Mi si nota di più se ci vado e ovviamente critico, come faccio praticamente ogni giorno, il governo, o se decido con un colpo di teatro di restare a casa perché c’è da lavorare allo sciopero? È un ossimoro (lavorare allo sciopero!) e chissenefrega, avrà pensato Landini, in tempi di emergenze come quelli che stiamo vivendo servono gesti estremi.

Sicuramente i media soprattutto quelli ostili evidenzieranno la mia assenza. Faranno pesare che non solo ho dichiarato uno sciopero sulla manovra quando la manovra ancora non c’era, ma pure che invoco il dialogo sui temi che contano e poi quando il governo mi convoca me ne frego.

E quindi? Incoerente? Macché, tutto vale per la causa della «rivolta sociale» di cui (e qui nessuno potrà smentirmi) vanto la primogenitura. E quindi sì, morettianamente resto a casa.

Landini diserta il tavolo sulla manovra: lo sciopero viene prima del dialogo

Avrà ragionato così il segretario della Cgil che ieri ha annunciato che non parteciperà all’incontro in calendario oggi a Palazzo Chigi sulla manovra. «Ci sarà comunque una delegazione della Cgil», ha assicurato, tornando subito a criticare il premier Giorgia Meloni che ha definito meno liberale e più autoritaria di Silvio Berlusconi.

Il segretario Cgil rinvia il congresso e boccia il nome del campo largo

Non solo, perché ospite a un «Un giorno da pecora» su Rai Radio 1, il nuovo guru del centrosinistra ha confermato «assolutamente» la volontà di non candidarsi: «Io il prossimo anno finisco e proprio per evitare questo problema abbiamo deciso che il congresso lo facciamo dopo le elezioni, così siamo sicuri», al di là che si voti a maggio o a settembre.

Come se la Cgil fosse una cosa sua, per cui il congresso si sposta da una data all’altra semplicemente perché c’è far capire alla politica cosa farà Landini da grande. «Io ho cominciato a lavorare a 15 anni, dopo 51 anni di lavoro uno si dice prendo tempo un po’ per me», per poi aggiunge, «è il momento delle nuove generazioni».

Sarà pure così (ma chi ci crede), sta di fatto che a stretto giro, continuando a sproloquiare, nella stessa trasmissione di prima, ha deciso di cambiare il nome del campo largo. O meglio, si è limitato a bocciare quello attuale perché «non trasmette nulla, non trasmette emozione».

Per essere uno che non vuole interferire e intromettersi partiamo con il piede sbagliato. Ma del resto il rivoluzionario rosso vive di paradossi e contraddizioni. Anche se alle volte sono eccessive pure per lui.

Accordo sulla rappresentanza, Landini firma l’intesa che mette in panchina il salario minimo

E ieri l’ha combinata grossa. Nella notte (la firma intorno alle 6 del mattino) le parti sociali hanno chiuso l’accordo sulla rappresentanza.

Cgil, Cisl e Uil insieme alle associazioni datoriali che partono da Confindustria e Confcommercio e arrivano fino a Cna, Confcooperative e Legacoop, hanno stabilito i criteri per individuare le organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.

Insomma chi può firmare i contratti collettivi (per i sindacati si considera un mix tra numero di iscritti e voti nelle Rsu), mettendo fine al dumping dei contratti pirata. Accordo per tanti versi storico, che Maurizio Landini ha voluto portare a casa più di tutti. Così potrà dire che in 9 anni da segretario almeno un risultato l’ha raggiunto.

Intesa che tra le altre cose mette al centro delle retribuzioni il salario giusto, quello sancito dal governo con il decreto del Primo maggio.

Il concetto, semplificando ma neanche troppo, è questo: un’azienda che voglia accedere a sgravi e agevolazioni dovrà assicurare ai suoi lavoratori un salario pari al miglior trattamento economico complessivo (quindi comprensivo di accessori e welfare) previsto dal contratto di categoria.

Si mette così al centro la contrattazione (salario giusto appunto) e in panchina (ma con nessuna possibilità di scendere in campo) il salario minimo per legge, quello voluto dalla Cgil e che sarà tema centrale nel programma del campo largo.

Eppure Landini questo accordo l’ha firmato senza fare una piega. Cioè ha siglato un’intesa che boccia platealmente la soluzione che lato politico (campo largo) lui stesso aveva definito ideale per risolvere il problema dei bassi salari del Paese.

Massagli: «Il salario minimo è efficace nella comunicazione, ma non nella realtà delle imprese»

Incoerente? E qual è la novità? «Il salario minimo», spiega alla Verità il giuslavorista Emmanuele Massagli, che ha partecipato al tavolo in qualità di tecnico e presidente della fondazione Ezio Tarantelli voluta dalla Cisl, «è perfetto da un punto di vista comunicativo. Ha una grande resa perché lo si può spendere come soluzione immediata e semplice per aumentare le retribuzioni minime, ma poi c’è la realtà del lavoro».

«Quando ti siedi al tavolo dei contratti collettivi ti scontri con l’eterogeneità del tessuto industriale ed economico delle piccole e medie imprese italiane e ti rendi conto che la paga minima oraria copre una quota residuale di queste realtà e che funziona come una calamita che spinge le retribuzioni verso il basso. Insomma che determina effetti opposti rispetto a quelli che vengono reclamizzati. E questo Landini lo sa bene».