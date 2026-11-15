I dem fustigano le ecopazzie dell’Ue solo quando toccano le Regioni del Pd

Devono aver telefonato ad Antalya dove è in corso la Flop 31 (sarebbe Cop, ma dell’happening ecologista che annuncia la catastrofe del mondo che muore di febbre non frega quasi più nulla a nessuno) e quelli del Pd hanno capito che, insieme al clima, è cambiata anche l’aria.

Così ecco un contro-ordine compagni, di quelli vecchio stile: c’è inquinamento e inquinamento. E c’è Europa ed Europa. Benissimo quando stanga Giorgia Meloni, pessima quando se la piglia con le olive Coratina coltivate in una Regione rossissima come la Puglia di Antonio Decaro perché, se le esclude dalla produzione di extravergine, «Bruxelles attenta alla biodiversità». È un ambientalismo a geometria variabile.

Bonaccini e Corrado, il Pd riscopre la sindrome nimby

A guidare la fazione dei renitenti a un pezzo di Green deal è un ex comunista duro e puro, quasi una caricatura del guareschiano Peppone, Stefano Bonaccini da Campogalliano, Bassa modenese. Se l’ex presidente dell’Emilia-Romagna dà il contro-ordine sulle olive, l’intellettuale tutta Karl Marx e clorofilla, Annalisa Corrado, la responsabile delle politiche ambientali del Pd all’eurocamera, sdogana un vizio dei conservatori: la sindrome nimby (not in my back yard). Di solito il Pd accusa di nimby chi non vuole i sacri fotovoltaico ed eolico sotto casa (tranne che nel caso di Alessandra Todde, la pentastellata che comanda in Sardegna e non può essere disturbata se dice no ai ventilatori sul Gennargentu). Ma stavolta ci sono in ballo gli interessi elettorali del Pd ed allora è giusto accusare l’Europa che distrugge l’industria ceramica del triangolo Sassuolo-Fiorano-Maranello: decine di migliaia di voti al Pd.

Ceramica, il Pd rivendica la vittoria sugli Ets

Così ieri la pasionaria verde a corrente alternata, Corrado, fa sapere: «Quello raggiunto in Ue è un risultato storico per l’industria ceramica e per l’approccio filosofico del sistema Ets nel suo complesso; sono molto fiera di aver giocato questa partita da protagonista, con il totale supporto della delegazione Pd e degli eurosocialisti. Solo due mesi fa sembrava impensabile, perché in Consiglio questa linea non era passata». Cosa è successo? Chi fa le piastrelle emette molta CO2 perché consuma molta energia e paga un sacco di tasse verdi sotto forma di Ets. Al punto che Federcostruzioni aveva scritto: «La competitività dell’industria ceramica dipenderà da decisioni fondamentali in sede europea quali la revisione del sistema Ets e dalle iniziative di contrasto alla concorrenza internazionale sleale».

Il Pd ha abiurato il green e ha brigato affinché i piastrellai abbiano molte quote gratuite d’inquinamento e sconti sugli Ets (sono le tasse verdi che l’Ue impone alle industrie per far pagare le emissioni). È una cosa comunque buona, portata a casa col massimo sostegno del governo di Giorgia Meloni, ma la Corrado se la intesta e dice «è una vittoria storica», che avvantaggia anche gli spagnoli, altro motivo di giubilo per il Pd, «abbiamo ottenuto tutto ciò difendendo al contempo il meccanismo, che deve continuare a spingere verso la decarbonizzazione, puntando sul renderlo più efficiente ed efficace».

Ets, il Pd difendeva le tasse verdi contro Meloni

Se è per gli amici, possiamo essere inquinanti e contenti. Perché, invece, gli Ets il Pd li ha difesi a spada tratta anche contro Giorgia Meloni che ha fatto di tutto per ottenerne la sospensione ben sapendo che sono un balzello odioso per le imprese. Correva il marzo scorso quando Antonio Misiani, responsabile economico del Nazzareno, a fronte della linea del governo italiano anti Ets affermava: «Riteniamo che debbano rimanere un pilastro nel processo di decarbonizzazione europeo, un meccanismo che è stato copiato da tante altre realtà mondiali perché ha dimostrato di funzionare».

Per la verità il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, la pensa diversamente: «Sono un meccanismo infernale, Confindustria si è battuta e per fortuna Giorgia Meloni ci ha ascoltato». Non ditelo, però, alla Corrado che insiste: «L’attacco al Green deal è ideologico. Bisogna insistere sulla decarbonizzazione; la crisi climatica morde i nostri territori in maniera fortissima». Però si possono piastrellare le vie dell’inferno climatico. I tempi in cui Frans Timmermans, il socialista olandese fanatico del Green deal, faceva campagna elettorale per il Pd sono lontani; meglio i voti in ceramica.

Olive Coratina, Bonaccini chiede all’Ue di fare marcia indietro

E poi ci sono quelli degli agricoltori e dei frantoiani pugliesi. Così Bonaccini muove un plotoncino fatto da Georgia Tramacere, Camilla Laureti e Dario Nardella per dire all’Europa: «Giù le mani dalle olive pugliesi». Il rubicondo emiliano (dove si usa soprattutto il burro) sostiene: «Non possiamo accettare che uno degli oli extravergini più rappresentativi della Puglia rischi di essere escluso dal mercato europeo per una caratteristica che appartiene naturalmente alla sua varietà (si tratta del limite minimo di steroli contenuti nelle olive, ndr). L’Europa non può chiedere ai contadini il rispetto della biodiversità e poi penalizzarli». E quando l’Ue ha promesso una marcia indietro, eccolo esultare: «La Commissione europea ha risposto tempestivamente alle nostre sollecitazioni sull’olio coratina», che dovrebbe essere riammesso dal prossimo aprile.

Se «riguarda i nostri», per il Pd è cosa buona e giusta picchiare sull’Ue. Per tutti gli altri, viva l’Europa.