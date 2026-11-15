Campo largo, frattura patrimoniale. Il no di Conte inguaia il programma

Mica se ne stanno lì a pettinare le bambole i leader del campo largo. Appena due settimane fa hanno indicato una road map tambureggiante che prevedeva primarie entro febbraio, confronti sul programma comune immediati e chiusura del manifesto progressista per novembre. Peccato che alla fine del mese manchino non più di una quindicina di giorni e che sulle divisioni «serie», quelle che un po’ tutti individuano come difficilmente componibili, le distanze tra Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni (giusto per restare al nucleo stretto) siano immutate.

Campo largo, l’Ucraina resta il primo terreno di scontro

Che la questione Ucraina fosse un pantano sia sul terreno di guerra sia per la politica italiana non è un mistero. E il tavolo di poche ore fa non ha certo avvicinato i pensieri di Cinque stelle (stop dell’invio di armi a Zelensky e svolta negoziale) e democratici (pro Kiev con pochi se e scarsi ma).

Patrimoniale, Conte boccia le proposte di Landini e Bonelli

Peggio, però, è quello che sta succedendo nelle ultime ore sulla patrimoniale. Il governo è alle prese con una manovra oggettivamente complessa che si è complicata ancor di più dopo che l’economia di suo stagnante dell’Unione europea si è trasformata in sabbie mobili a causa della guerra in Medio Oriente.

C’è un’emergenza energetica evidente e alcuni provvedimenti della legge di Bilancio, mancata indicizzazione delle pensioni su tutti, non danno certo una mano alla classe media. L’opposizione protesta, ci mancherebbe, ma più che discutere sulla necessità di ridurre le bollette per famiglie e imprese si fa la guerra su scaglioni e percentuali della patrimoniale. Neanche fosse la panacea di tutti i mali.

Landini (ormai diventato una sorta di guida esterna del campo largo) convoca una conferenza stampa per ribadire che serve un contributo di solidarietà progressivo sulle grandi ricchezze con una franchigia intorno ai 2 milioni di euro che parte da un’aliquota dello 0,883% sui patrimoni tra i 2 e i 5 milioni e poi sale. Dentro ci sono conti correnti, titoli, fondi, azioni e ovviamente immobili, fatta eccezione per la prima casa. Si colpirebbe poco meno di mezzo milione di contribuenti con un gettito stimato in 26 miliardi di euro. Neanche il tempo di ascoltare ed elaborare la proposta Cgil che bisogna ascoltare Angelo Bonelli. Per il leader dei Verdi serve però una patrimoniale sempre progressiva sopra i 5 milioni di euro. Lui salasserebbe appena 50.000 contribuenti. Quanta magnanimità. Quindi tocca a Conte. Ed è il leader M5s a tagliare la testa al toro: «Noi non possiamo deprimere oggi crescita e produttività», spiega al Forum della piccola impresa di Confindustria, «La proposta di Oxfam è una proposta che fa prendere voti perché punta alle grandi ricchezze patrimoniali che però sono costruite sul patrimonio netto. E nel patrimonio netto ci sono anche le azioni delle aziende, c’è di tutto».

Il programma del campo largo resta senza una sintesi

Notiziona? Macché, da settimane si sa che Landini propone quel tipo di patrimoniale, che Avs ha un’idea leggermente differente e che il Pd spinge per un’altra versione, quella con il cappello europeo, sai mai che la Schlein si prenda la responsabilità di qualcosa. E appunto che Conte è contrario. Eppure nulla è cambiato. Ormai a 15 giorni alla presunta deadline sul programma.

Salario minimo, la contraddizione con l’accordo sulla rappresentanza

Fa specie, poi, che anche sui temi meno ostici (almeno sulla carta) si faccia fatica a trovare una sintesi. Pensiamo al salario minimo. Oggetto della discussione dell’ultimo tavolo. Dovrebbe lievitare da 9 a 10 euro, ma non si tiene conto della bocciatura, firmata anche dalla Cgil di Maurizio Landini, arrivata dalla firma (sindacati-datori di lavoro) sul cosiddetto accordo per la rappresentanza, quello che mette alla base delle retribuzioni il salario giusto (basato sulla contrattazione) e mette fuori gioco la paga minima oraria per legge.

Il problema è che nel vertice sul welfare si è discusso anche di reddito di cittadinanza, il cavallo di battaglia dei Cinque stelle che il Pd fa fatica a respingere ma non può neanche adottare come se fosse un suo mantra. E quindi? Si lavora sui contenuti e si aggiorna la discussione alle prossime ore.

Tanti tavoli e nessuna decisione

Tanti tavoli per non decidere nulla o quasi. Neanche fossero solo delle passerelle dove i numeri due, tre e quattro, oppure i tecnici, prendono posizione ma non mediano su nulla. A oggi questi incontri sono serviti ad allargare ancora un po’ il campo largo. A dare una vetrina a Italia viva, Alessandro Onorato, Più Uno (Ruffini & Gabrielli) e chi più ne ha più ne metta. Ma non hanno risolto una divergenza che sia una. Tanto poi – questa è l’impressione – basterà cambiare un nome (la patrimoniale che diventa contributo di solidarietà) per trovare la quadra.

Virginia Raggi e il possibile ritorno nel Movimento 5 Stelle

Intanto, lato campo largo, va segnalata la probabile candidatura di Virginia Raggi, non proprio una buona notizia per Conte: «L’errore più grande che può fare il Movimento», ha spiegato l’ex sindaco di Roma, «è dimenticarsi da dove è partito, perché quella è la radice fondativa».

A breve toccherà anche a Chiara Appendino?