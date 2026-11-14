Case, conti, azioni e Btp: Landini prepara la rapina

Case, risparmi, titoli, rendite finanziarie, patrimoni e redditi oggi sottoposti a tassazione agevolata: nulla sfugge alla pesca a strascico del guru del centrosinistra, Maurizio Landini, che ha presentato ieri il suo piano fiscale e, dietro la promessa di alleggerire le imposte su lavoratori dipendenti e pensionati, ha messo nel mirino i patrimoni degli italiani. Una stangata senza precedenti.

Il progetto è stato illustrato prima dell’incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi, al quale Landini nemmeno ha partecipato: «Noi», dice il leader ombra delle opposizioni, «stiamo chiedendo di applicare i principi della nostra Costituzione. Un fisco progressivo, chi più ha più deve contribuire. Il peso del fisco grava in misura sproporzionata e regressiva su lavoratrici e lavoratori dipendenti, pensionate e pensionati, mentre ampie quote di reddito, rendita, capitale e ricchezza sono tassate con regimi separati, agevolati e sostitutivi. La spesa più importante dentro la legge di bilancio è per il riarmo. Noi pensiamo che sia una follia».

La soluzione del leader ombra della sinistra

La soluzione del sindacato è recuperare risorse da capitale, rendite, grandi ricchezze ed extraprofitti. Una redistribuzione del carico fiscale che, tuttavia, potrebbe tradursi in maggiori imposte per contribuenti ben lontani dalla categoria dei milionari.

«La proposta della Cgil per una riforma fiscale complessiva», sostiene Landini, «parte da un principio netto: il sistema tributario italiano deve tornare a essere fondato sulla progressività e sulla capacità contributiva, come previsto dall’articolo 53 della Costituzione. Il peso del fisco grava in misura sproporzionata e regressiva su lavoratrici e lavoratori dipendenti, pensionate e pensionati, mentre ampie quote di reddito, rendita, capitale e ricchezza sono tassate con regimi separati, agevolati e sostitutivi».

Secondo i dati del Mef per il 2026 citati dalla Cgil, l’Irpef rappresenta il 37,2% del gettito totale dello Stato e «l’82,3% del gettito Irpef proviene da salari e pensioni». La Cgil quantifica il drenaggio fiscale in quasi 30 miliardi tra il 2022 e il 2025 e stima che, in mancanza di interventi, ammonterebbe a ulteriori 33,8 miliardi nel triennio 2026-2028, di cui 6,5 miliardi nel 2026.

«L’obiettivo centrale per la Cgil», sottolinea Landini, «è riequilibrare il carico fiscale: alleggerire il prelievo su lavoro dipendente e pensioni, recuperare risorse da capitale, rendite, grandi ricchezze, extraprofitti e basi imponibili oggi escluse, e garantire entrate adeguate a finanziare welfare, sanità, istruzione, servizi pubblici, investimenti e transizione ecologica».

La patrimoniale demagogica che neanche Giuseppi vuole

Ok, quindi chi tira fuori i soldi? «Noi stiamo chiedendo che l’1% di questo Paese», sostiene Landini, «che in questi anni non ha pagato i 30 miliardi che han pagato gli altri 38 milioni, dia un contributo di solidarietà di 26 miliardi». Una bella patrimoniale.

Misura puramente demagogica, come del resto sostengono anche M5s e Italia viva. Giuseppe Conte ha spiegato più volte che super tassare i grandi capitali vuol dire semplicemente farli spostare in altri Paesi, dove la tassazione è più vantaggiosa. Ma Landini può sparare tutte le trovate propagandistiche che vuole: non fa né il sindacalista né l’uomo di governo, ma guida l’opposizione.

Nel mirino del sindacato anche i proprietari di case

Nel mirino della Cgil anche i proprietari di abitazioni. «Il disegno di legge di bilancio per il 2027», argomentano Stefania Filetti, segretaria confederale della Cgil, e Stefano Chiappelli, segretario generale Sunia, «conferma una scelta politica precisa: sulla casa il governo parla solo ai proprietari. La misura simbolo della manovra sull’abitare è il dimezzamento della cedolare secca per i nuovi contratti a canone concordato stipulati nel 2027 (dal 10% al 5%, che scende all’1% per inquilini under 36), un regalo fiscale senza garanzie per gli inquilini».

«È necessario subordinare la cedolare agevolata al rispetto degli accordi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e a canoni effettivamente accessibili; aggiornare le detrazioni fiscali per gli inquilini, adeguando importi e soglie di reddito, fermi da oltre vent’anni; e avviare un piano straordinario per l’edilizia pubblica e sociale, partendo dal recupero immediato degli alloggi popolari oggi sfitti perché privi di manutenzione».

Landini fa dichiarazioni roboanti, ma diserta l’incontro governo-sindacati

Dulcis in fundo, Landini ha disertato, come dicevamo, anche l’incontro governo-sindacati di ieri sulla manovra a Palazzo Chigi. «Io non riesco a esserci», dice il segretario della Cgil, «perché l’incontro originariamente era fissato alle 9. Poi l’hanno spostato a oggi (ieri, ndr) pomeriggio e io ho una serie di appuntamenti importanti con organizzazioni sindacali internazionali».

Sottolineatura velenosa: l’orario è stato spostato su richiesta del segretario generale della Cisl, Daniela Fumarola, impegnata ieri mattina a Paestum con un evento organizzato dalla Slp Cisl e programmato da mesi, insieme con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.