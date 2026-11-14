Troppi galli in un pollaio. Il campo largo si sfilaccia. A tenerlo flebilmente insieme un unico collante: il reddito di cittadinanza, noto cavallo di battaglia del M5s, con cui, alle scorse elezioni, fecero man bassa di voti al Sud.

Stefano Patuanelli, senatore e vicepresidente M5s, dà il via al gran banchetto: «Abbiamo già trovato l’accordo anche sul reddito di cittadinanza: sarà parte del programma di coalizione. Se sei in grado di lavorare e hai perso il lavoro, magari perché quello che facevi viene sostituito dall’IA, noi per un periodo della tua vita ti sosteniamo economicamente e ti diamo gli strumenti per riqualificarti.

Altrimenti l’alternativa è che vai alla Caritas. Uno Stato civile non può non occuparsi di chi finisce alla Caritas».

Insomma, non c’è ancora un programma, ma è arrivato un assegno. Giuseppe Conte porta ai dieci tavoli tematici della sinistra un «Reddito 2.0», con un costo stimato tra i 9 e i 10 miliardi l’anno.

Però lui stesso ci trova un difetto: «Il problema del reddito di cittadinanza è che va rivisto in modo che sia veramente utile per chi è realmente in difficoltà. Il reddito non è stato cancellato, si chiama assegno di inclusione, solo che hanno fatto cassa sui poveri, per arricchire i colossi delle armi, le aziende energetiche, le banche, le assicurazioni. Non è stato cancellato neppure da Meloni. Ha cambiato nome».

E sulla coalizione: «Il campo largo non vince» le elezioni «perché è una formula vostra», ha detto ai giornalisti, «vince invece il progetto progressista, che è una formula nostra, perché significa che vince la qualità di un’alternativa. Campo largo non significa nulla».

L’unico rinsavito è Carlo Calenda. Per il leader di Azione quello di Conte è un «programma folle», con cui il M5s ha affermato la sua egemonia sulla coalizione. Azione, ha annunciato, correrà da sola: «Eccoli qui. Ricominciano con bonus e assistenzialismo. Del resto, hanno già distrutto le finanze pubbliche l’ultima volta che hanno governato l’Italia. Campo largo e 5 stelle sono la stessa cosa, chiunque vinca le primarie. L’agenda la fa Conte. Fine».

Il campo largo annuncia che entro novembre uscirà il programma, ma intanto se ne sono usciti fuori con una perla che da sempre tormenta i sonni della coppia rosso verde Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: la tassa sui patrimoni.

Vogliono tassare chi ha più di cinque milioni di euro in banca. Un tesoretto che, secondo loro, servirebbe a finanziare stipendi e pensioni. Per Maurizio Landini la soglia è ancora più bassa: il leader della Cgil vuole tassare con la patrimoniale chi ha un reddito da due milioni.

Il Pd, invece, sta a guardare ed è fermo agli annunci. Accetta anche il reddito di cittadinanza ma gli cerca un altro nome. Del programma nessuna traccia.

Riguardo a Matteo Renzi, ciò che gli interessa davvero è essere rieletto e continuare a fatturare milioni di euro con le sue consulenze, gli stessi che il suo amico Fratoianni gli vorrebbe tassare.

Con il M5s nessun contatto: le uniche cinque stelle che gli piacciono sono quelle degli hotel che frequenta. Ha solo una certezza, il suo 2,5% può fare la differenza: «Il centrosinistra fatto solo dal campo largo perde. La partita si giocherà sul filo dei voti. Vince chi porta a votare chi non ha votato una volta negli ultimi cinque anni, è lì che si gioca la partita. Il centrosinistra vince se ha dei partiti di centro».

Alessandro Onorato, segretario nazionale di Progetto civico Italia, si dice «contrario al racconto mediatico della patrimoniale: chiunque, a partire da chi guadagna poco, ha la sensazione che si andrebbe a toccare lui. Prima facciamo pagare le tasse alle multinazionali che in Italia non le pagano. Poi, un contributo di solidarietà dai 51.000 milionari italiani. Non sarebbe un problema, soprattutto se i soldi raccolti avranno lo scopo di ristrutturare le 45.000 scuole pubbliche».

Ma ciò che preoccupa lo schieramento progressista, in questo momento sono soprattutto le primarie. Secondo l’ex premier Paolo Gentiloni vincerà Elly Schlein: «Ne parlano dai sei mesi, le facessero, io le farei anche prima di febbraio. Mi preoccupano piuttosto le modalità, in particolare per il voto online. È realistico, comunque, che prevalga Schlein».

La stessa Schlein che ieri, sulla patrimoniale, ha detto: «Ne stiamo discutendo».