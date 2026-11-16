Come previsto e annunciato con ampio anticipo, il tema patrimoniale è diventato l’ennesimo elemento divisivo del campo largo. Uno scontro che si accende in attesa del tavolo del programma su tasse e fisco che si terrà proprio oggi.

Nicola Fratoianni all’evento dei 40 anni dei Verdi, rivendicando i tavoli sul programma come «un risultato» perché «se non ci fossimo stati io e te (rivolgendosi ad Angelo Bonelli, ndr) la coalizione non ci sarebbe stata», ha elencato le priorità di Avs: transizione, ricerca, sanità, scuola. «Per fare questo servono risorse da andare a prendere anche mettendo mano all’indecente politica fiscale degli ultimi decenni» spiega, e poi l’affondo: «Lo dico in particolare a chi tra noi ha qualche dubbio, all’amico Giuseppe Conte, la tassa sulle grandissime ricchezze, è una necessità e noi lavoreremo affinché sia ​​parte del programma».

Conte dice no alla tassa sui patrimoni, ma apre al prelievo sulla speculazione finanziaria

È la risposta diretta e inequivocabile alle parole del presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, che il giorno prima rivolgendosi agli industriali aveva ribadito: «Ho sempre detto che non sono d’accordo con la patrimoniale.

Nel patrimonio netto ci sono anche le azioni delle aziende, c’è di tutto e noi non possiamo deprimere oggi crescita e produttività». Conte ha citato anche la «speculazione finanziaria» spiegando che lì «possiamo prendere qualcosa per finanziare questo fondo taglia tasse lavoro e tasse per le imprese» mentre ieri nel rispondere ha spiegato che non è contrario a una tassa per i ricchi come concetto: «Quando dico no alla patrimoniale non intendo dire no a una tassazione o a un prelievo sui super ricchi, l’ho chiarito più volte. Intendo dire, tassiamo la speculazione finanziaria, ma ci affronteremo sui tavoli.

Schlein favorevole alla tassa sui super ricchi: Avs la vuole anche per finanziare il Reddito di cittadinanza

Abbiamo proposte, confrontiamoci anche sulla vostra». Per Angelo Bonelli «non affrontare questo tema sarebbe sbagliato, perché se dovessimo governare, dovremmo essere chiamati a trovare le coperture. Penso che anche da parte del M5s dovrebbe esserci un’attenzione ad aprire un ragionamento di questo tipo» ragiona Bonelli che dopo aver incassato il «discutiamone» di Conte, ha aggiunto: «Se a qualcuno dà fastidio il nome “patrimoniale” cambiamolo, tanto la sostanza non cambia. Vogliamo confrontarci e accolgo positivamente che Conte oggi abbia ritenuto opportuno dirlo, ma vogliamo dire con forza che per Avs questo è un tema fondamentale».

E ancora insiste nel dire che un’apertura «non è sufficiente, noi ribadiamo che oggi è necessaria anche per finanziare il reddito di cittadinanza e dare una risposta alla povertà che aumenta in Italia».

La segretaria dem Elly Schlein è «fiduciosa nella sintesi. Io sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi, è una battaglia che abbiamo fatto a livello europeo, ma si può fare benissimo anche a livello nazionale». Insomma se le sono dette, con garbo, ma senza filtri.

Atreju spacca ancora la coalizione: Conte accetta il confronto, Fratoianni declina l’invito

E se non bastasse la patrimoniale, c’è anche Atreju a creare malumori a sinistra. Mentre Elly Schlein, per la serie mi si nota più se vado o se non vado, continua a declinare gli inviti della festa di Fratelli d’Italia, Conte ha deciso di accettare il confronto, come già successo nelle occasioni precedenti: «È importante andare a parlare anche a quel pubblico, parlarci tra di noi è facile», bisogna «parlare anche ad un pubblico non favorevole», soprattutto perché «è importante spiegare gli errori di questi quattro anni, andrò ad Atreju per ricordarglieli».

Anche qui Fratoianni si discosta dall’alleato: «Ognuno fa le sue scelte, io non ci sono mai andato e sarebbe davvero strano sei inaugurassi una nuova modalità proprio ora». Infine c’è Riccardo Magi a cui per il momento non è concesso l’imbarazzo della scelta: «Non ho ricevuto invito, se e quando dovesse arrivare lo valuterò anche in considerazione del tema dell’eventuale dibattito».