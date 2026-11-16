schlein 5 stelle
Elly Schlein (Imagoeconomica)

Abbiamo passato mesi a discutere di un presunto vantaggio del centrosinistra sul centrodestra. Analisi su analisi per dimostrare che se si andasse a votare, il campo largo avrebbe la possibilità di trionfare su Meloni e alleati. Se la coalizione moderata rifiuterà di allearsi con Roberto Vannacci e i suoi futuristi, era la conclusione, l’attuale maggioranza verrà sconfitta. Peccato che, come al solito, giornali e sondaggisti, politici e opinionisti, abbiano fatto, come si dice in gergo, i conti senza l’oste, ovvero con la realtà.

E a ricondurre tutti a ragionamenti più aderenti ai fatti ha pensato bene Alessandra Ghisleri, la numero uno tra gli esperti di tendenze elettorali, quella che di solito ci prende, mentre i colleghi preferiscono prendere le cantonate.

Sulla Stampa, Ghisleri scrive che se Giuseppe Conte perdesse le primarie e il candidato del campo largo alle prossime elezioni fosse Elly Schlein, un elettore su due dei 5 stelle non voterebbe per il centrosinistra.

In pratica, verrebbero meno un paio di milioni di voti. La rilevazione è impietosa e spiega che fatto cento i simpatizzanti per il centrosinistra, se a vincere le primarie dovesse essere il candidato di un partito diverso da quello originario dell’elettore, solo il 77% voterebbe comunque a favore della coalizione.

Nel dettaglio, il 48,5% dei sostenitori di Giuseppe Conte diserterebbe le urne o voterebbe per un candidato diverso da quello di centrosinistra. Anche il 31,6% di chi vorrebbe mettere la croce sul simbolo di Italia Viva non accetterebbe altro esponente se non uno del partito fondato da Matteo Renzi.

E pure l’11% dei militanti Pd farebbe fatica ad accettare che a rappresentarli come possibile premier fossero, invece di Schlein o di un altro esponente del Partito democratico, Conte o altre figure del campo largo.

Ghisleri in pratica, fa capire che non si possono sommare le mele con le pere e che gli elettori della sinistra non sono affatto un blocco granitico, ma un raggruppamento molto eterogeneo e litigioso.

Fra i diversi partiti che compongono la coalizione emergono crepe addirittura sull’uso del sistema di voto online, perché non tutti i militanti paiono avere la stessa dimestichezza con la democrazia digitale.

Senza contare i programmi e le diverse sensibilità su alcuni temi. Del resto, che gli elettori del Pd, di Avs, 5 stelle e della cosiddetta Casa riformista (Renzi più alleati) non siano esattamente la stessa cosa e non abbiano gli stessi obiettivi politici, il primo ad ammetterlo è stato lo stesso Giuseppe Conte, il quale ha avvertito del pericolo che le primarie senza una piattaforma chiara di proposte politiche rischino di trasformarsi in una sfida tra tifoserie e militanti, dove a prevalere non siano gli elettori, ma gli apparati dei partiti, in particolare di quelli più strutturati.

L’analisi di Ghisleri è interessante perché smonta una serie di convinzioni che fino a ieri davano quasi per certo un vantaggio della sinistra rispetto a una destra senza i voti di Futuro nazionale.

La realtà, che emerge chiara, dal mio punto di vista è semplice: in Italia non esiste una maggioranza di sinistra. Nonostante il trionfalismo manifestato dai compagni in tv e sui giornali, gli italiani preferiscono i partiti moderati.

Del resto, mentre i governi di centrodestra, seppure con sensibilità diverse fra i partiti che ne fanno parte, garantiscono stabilità, l’unica cosa che è stata assicurata dalla sinistra nel corso degli ultimi trent’anni è la rissosità.

Nella storia della seconda Repubblica, mai una legislatura si è conclusa con lo stesso esecutivo, ma ogni volta con rimpasti e premier diversi. E questo già la dice lunga sul futuro che il campo largo riserverebbe al Paese nel caso prevalesse.

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