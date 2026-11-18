Nell’attesa che l’accelerazione decisa dal campo largo di convocare le primarie nazionali a febbraio del prossimo anno risulti davvero tale, le cose si stanno muovendo anche nelle città che si preparano al voto, come Milano. Ovviamente la decisione sulle primarie politiche nazionali avrà ricadute sulla realtà meneghina.

I due «veri» candidati, Pierfrancesco Majorino e Mario Calabresi, sono da tempo ai blocchi di partenza e stanno partecipando a molte iniziative. Nel Pd, ma anche in Avs, molti stanno aspettando che Elly Schlein faccia due mosse: primo, «imporre» lo stesso percorso deciso a livello nazionale, e cioè che il Pd appoggerà solo un solo candidato proveniente dalle proprie fila; secondo, investire ufficialmente come candidato unico del Pd il capogruppo alla Regione Majorino. Il quale attende con trepidazione la decisione che lo porrebbe in condizione di ottenere il sostegno teorico degli iscritti del Pd milanese. Ma sarà così? La Schlein, a Milano qualche giorno fa per un incontro alla Cattolica e interrogata sui candidati, ha ribadito che sarà il percorso delle primarie a decidere ma si è ben guardata dal fare nomi e cognomi.

La fronda anti-Majorino e il sostegno a Calabresi

In molti sono pronti a scommettere che Milano non replicherà Roma, per tutta una serie di motivi che è giusto ricordare. È noto che il giudizio nel Pd su Majorino è tutt’altro che univoco; Calabresi lo ha compreso, ed è uscito allo scoperto raccontando alcuni retroscena. Tra cui il fatto che la decisione di partecipare alla corsa a sindaco di Milano non nasce adesso ma è in itinere da un paio d’anni. In sostanza, ha fatto intuire di aver avuto molti confronti con il Pd locale sull’argomento, e pure che Alessandro Capelli, segretario del Pd di Milano, l’avrebbe incoraggiato a scendere in campo. Queste «frequentazioni» con parti del Pd non sono state dunque né sporadiche né isolate: va registrato anche il recente sostegno di Franco Mirabelli, senatore e dirigente storico del partito, il quale ha salutato la candidatura di Calabresi come «un’opportunità per Milano». Endorsement importante, perché Mirabelli è un punto di riferimento di un’ampia fetta del partito, la cosiddetta «Area Dem». Nonostante sia colpito dalla Sla, continua con molta dignità e coraggio a fare politica.

Ma non finisce qui. Poco più di una settimana fa, Calabresi ha presenziato a una iniziativa alla Cascina Cotica per presentare il suo libro Le voci degli altri. Accanto a lui c’erano Marco Damilano, lo stesso Mirabelli, l’assessore alla mobilità Arianna Censi e Giulia Pelucchi. Quest’ultima è l’astro nascente del Pd milanese, nonché presidente del Municipio 8 e coordinatrice dell’area Schlein a Milano. Il sostegno della Pelucchi a Calabresi è molto importante, ma viene visto maliziosamente dai sostenitori di Majorino, i quali pensano che l’obiettivo sia quello, in caso di vittoria, di essere indicata come vice sindaco della città in ragione sia della rappresentanza di genere che di partito.

L’ipotesi di cancellare le primarie e puntare su Majorino

Al di la di questo pettegolezzo, è interessante notare che il quadro che emerge dimostra che la fronda anti-Majorino è più estesa di quanto si possa immaginare. Passata l’euforia iniziale e complice una frattura interna al partito, il capogruppo regionale comincia infatti a fare i conti con una verità scomoda: anche vincere le primarie rischia di essere un’impresa tutt’altro che agevole. Tanto da far parlare molto di un possibile, clamoroso colpo di teatro: e se le primarie non si facessero proprio?

A sostenerlo, con zelo sospetto, sono i partiti minori della coalizione, in prima fila M5s e Avs. La cosa sfiora il ridicolo e fotografa lo stato confusionale del campo largo: i «piccoli» e le correnti a sinistra del Pd, dopo mesi passati a invocare le primarie, «scoprono» all’improvviso di non crederci più?

Lo stupore è comprensibile ma il piano è chiaro: spingere il Pd a puntare su Majorino senza passare dalle urne, costruendogli una coalizione più larga possibile e lasciando fuori Calabresi. A portare la tesi al tavolo dovrebbe essere proprio il segretario milanese Capelli. Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere: proprio Capelli, che come detto poco sopra ha per lungo tempo incoraggiato la candidatura di Calabresi, ora sarebbe sul punto di ribaltare la sua posizione su Calabresi per dire «no» alle primarie e provare a compattare il Pd su Majorino. Lo farebbe per paura di ritorsioni da Roma e del mancato posto in lista alle prossime politiche!

Calabresi non si ritira senza primarie: torna l’ipotesi del terzo candidato

Chi sostiene questa spericolata operazione, però, rischia di fare i conti senza l’oste. Calabresi e i suoi, infatti, hanno fatto sapere da tempo che l’ex direttore di Repubblica si farebbe da parte solo dopo una sconfitta alle primarie. Senza primarie, difficilmente si ritirerà. A quel punto sarebbe un dramma. Due o più candidati della stessa area renderebbero la strada per Palazzo Marino tragicamente in salita, e regalerebbero nuovo vigore a un centrodestra oggi assonnato, ma pronto a svegliarsi davanti a un simile assist. I più avveduti, a sinistra, lo sanno e iniziano a preoccuparsi.

La via delle primarie, piaccia o no, resta la più semplice: lasciare che sia il cosiddetto «popolo della sinistra» a scegliere da chi farsi rappresentare nella massima carica cittadina. Rinunciarvi significa addentrarsi in un territorio pieno di insidie e incognite. A meno che non si riapra il dossier del terzo candidato, chiuso tempo fa ma che la nuova realtà potrebbe rimettere sul tavolo.