Un semplice taglio del 14,7% rischia di uccidere la memoria dell’antifascismo, dell’Olocausto, delle persecuzioni politiche del regime di Benito Mussolini. Lo dicono le associazioni di ex deportati e perseguitati del Ventennio, dopo aver visto il decreto del ministero degli Interni che per il 2026 taglia di 258.000 euro i fondi pubblici ad alcuni enti, impegnati in gran parte in attività di testimonianza e sensibilizzazione nelle scuole.

Sono belle iniziative, ci mancherebbe, ma se dobbiamo dare dei soldi a del personale scelto da queste associazioni per andare nelle scuole a spiegare che i fascismo è stato una dittatura e che gli ebrei sono stati mandati a morire nei lager, dopo esser stati perseguitati con le leggi razziali, vuol dire che la scuola e lo Stato hanno fallito.

L’allarme è stato lanciato ieri da Repubblica («Associazioni antifasciste. Il governo taglia i fondi. “Così non sopravviviamo”»), che ha riferito che cosa prevede l’ultimo decreto del Viminale, guidato da Matteo Piantedosi, sul riparto dei fondi per le associazioni combattentistiche, tra le quali figurano anche quelle dei perseguitati politici e dei deportati politici.

Il Viminale taglia i fondi alle associazioni: 258.000 euro in meno

È previsto un taglio del 14,7%, pari a 258.000 euro, che secondo Marco Miccoli, vicepresidente nazionale Anppia (Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti, in passato guidata da Umberto Terracini e Sandro Pertini) «mette a rischio la nostra stessa sopravvivenza». Il riparto viene deciso ogni anno dal ministero a seconda dei bisogni degli associati e delle attività che svolgono gli enti: il 78% dei fondi va all’Associazione vittime civili di guerra (Anvgg), il 12% lo incassa l’Anppia e il 10% l’Associazione ex deportati politici dei campi nazisti (Aned).

Nel nuovo decreto, i fondi complessivi scendono da 1,765 milioni di euro a 1,505 milioni. Il taglio dei contributi, secondo i calcoli di Repubblica, va avanti dal 2022 quando i contributi erano stati pari a 2,1 milioni.

Anppia e Aned lanciano l’allarme: «Così rischiamo di non sopravvivere»

Tagli che però erano stati in parte compensati dal Viminale stesso con delle donazioni straordinarie, attingendo a fondi diversi del ministero. I fondi ordinari però devono passare dal Parlamento e qui, al momento, c’è questo taglio del 14,7%. Dario Venegoni, presidente di Aned, non ci sta e sottolinea l’impegno della sua associazione: «Andiamo nelle scuole a fare lezioni sulla memoria e facciamo viaggi a Mauthausen con 2.000 studenti, ma se ci levano i fondi diventano complicato».

Giancarlo Quacquarini, segretario della sezione marchigiana di Anppia e consigliere nazionale, guarda già al passaggio alle Camere: «Confidiamo nei parlamentari di opposizione, perché con i loro emendamenti alla manovra possano correggere questo taglio e ripristinare i fondi […] Sulla memoria storica servono voci diverse, unite nel difenderla».

E dalle opposizioni arrivano i primi segnali favorevoli. Il senatore democratico Dario Parrini definisce questi tagli «inaccettabili», «specie se fatti dalla parte politica che si sbizzarrisce nel maltrattare le memoria dell’antifascismo».

Se invece li facesse il centrosinistra sarebbero meno incresciosi? Mentre Peppe De Cristofaro, di Avs, annuncia che questa storia «è una cosa grave, sulla quale daremo battaglia in Parlamento» e che dalla destra «arriva l’ennesimo attacco alla memoria storica».

Viaggi ad Auschwitz e lezioni nelle scuole: il nodo della supplenza allo Stato

Ma davvero la memoria storica e i principi dell’antifascismo si difendono con le elargizioni pubbliche? Lo stesso Venegoni, a nome dell’associazione dei deportati politici nei lager nazisti, afferma che, andando nelle scuole e organizzando viaggi d’istruzione, «ci muoviamo in supplenza di molti obblighi che lo Stato si è imposto».

È un punto interessante perché apre a una discussione meno manichea e strumentale su questo taglio del 14,7%. Se dobbiamo dare soldi pubblici a queste associazioni per andare nelle classi a spiegare che il fascismo è stato una dittatura e che gli ebrei sono stati mandati a morire nei lager, dopo esser stati perseguitati con le leggi razziali firmate da Vittorio Emanuele III di Savoia, vuol dire che la scuola e lo Stato hanno fallito gravemente.

Antifascismo e finanziamenti pubblici: la memoria storica può dipendere dai contributi del governo?

E chi insegna storia ed educazione civica nelle scuole pubbliche che ci sta a fare? Anche se bravo, ha bisogno dell’esperto in antifascismo? E se un sopravvissuto vuole andare a parlare ai ragazzi, bisogna pagare lui o qualcuno che lo porti in aula?

Se invece non fossimo di fronte a temi oggetto di analisi e studio storico, in alcuni casi addirittura tutelato da un’aggravante penale come il negazionismo (rispetto al reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, articolo 604 bis codice penale), ma fossimo al cospetto di verità politiche, sarebbe ancora più triste questa idea di farsi finanziare dallo Stato per tenere alta una bandiera, qualsiasi bandiera.

Ci si riempie la bocca a ogni piè sospinto con «la libertà», e poi non si è capaci di autofinanziarsi, di rendere testimonianza e di fare politica, culturale e civile, senza elemosinare fondi dal ministro di polizia.