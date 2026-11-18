Altra giornata di ordinaria passione per il centrosinistra: dopo che con molta fatica, i partiti sono riusciti in extremis a trovare un’intesa almeno su una serie di emendamenti comuni alla manovra di bilancio, in serata il co-leader di Avs, Angelo Bonelli, diffonde un comunicato stampa durissimo: «Alleanza Verdi e sinistra», scrive Bonelli, «ha lavorato molto per unire la coalizione, favorendo un dialogo tra Pd e M5s, che sembrava difficile, e che ha portato all’avvio della costruzione del programma. Ma quello che per noi non è tollerabile e quindi irricevibile è che le nostre proposte non siano considerate .

Ma quello che per noi non è tollerabile e quindi irricevibile è che le nostre proposte non siano considerate . La patrimoniale o contributo di solidarietà», aggiunge Bonelli, «è per la stragrande maggioranza degli italiani necessaria insieme alle politiche della transizione ecologica e climatiche. Senza queste cose inutile fare le primarie. O cambiamo l’Italia o rischiamo l’irrilevanza. La responsabilità della vittoria della destra non sarà nostra».

Conte dice no alla patrimoniale: il M5s punta sulle rendite finanziarie, ma è diviso

A opporsi alla patrimoniale, Giuseppe Conte, che la ritiene sbagliata e punta a tassare le grandi speculazioni finanziarie. Contraria anche Italia viva.

L’altro co-leader di Avs, Nicola Fratoianni, la mette giù dura: «Se non c’è la patrimoniale», argomenta Fratoianni all’Huffingtonpost, «non c’è la coalizione. Io sono anche disposto a ragionarne tra noi leader, ma al tavolo qualche progresso va fatto. Ci siamo noi con la proposta Oxfam per patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro. Poi c’è il Pd che è sostanzialmente sulla nostra linea, anche se propone 100 milioni di patrimonio, e francamente mi sembra un po’ troppo. Ma possiamo discutere. Quello che non posso accettare è che la proposta venga accantonata».

Fratoianni critica apertamente Conte e la sua proposta di aumentare al 2% l’aliquota sulle rendite finanziarie. «Strano argomento», replica Fratoianni, «perché se il problema è la fuga di capitali, allora quella è la parte più volatile. La nostra misura non deve spaventare i proprietari di immobili. Le case valgono non per il valore nominale ma per la rendita catastale. E poi, noi togliamo anche l’Imu sulla seconda casa».

All’interno del M5s, sempre a quanto ci risulta, non manca però chi spinge per una «tassa sui super ricchi», che andrebbe a colpire poche decine di migliaia di italiani e porterebbe nelle casse dello Stato diversi miliardi di euro. Il fronte pentastellato, dunque, non è compatto intorno a Giuseppi, anche se su una cosa sono tutti d’accordo: continuare a parlare di «patrimoniale», come fa Avs, è sbagliatissimo dal punto di vista comunicativo.

E il Pd? Tra i dem c’è chi minimizza, dicendo al nostro giornale che siamo di fronte ai «soliti sussulti negoziali», mentre Elly Schein si è detta favorevole alla patrimoniale. Il tavolo del centrosinistra sulle proposte fiscali, comunque sia, è saltato per aria. Non c’è accordo su nulla, a sinistra. Anche l’intesa sugli emendamenti comuni da presentare alla legge di Bilancio è stata lunga e faticosa.

La discussione si è bruscamente interrotta in mattinata, quando Italia viva si è opposta a utilizzare come copertura delle proposte di modifica una tassazione sugli extra profitti delle aziende di armi, energia, big tech e aziende farmaceutiche.

Pd, Avs e M5s litigano anche sugli extraprofitti: salta il tavolo fiscale del centrosinistra

A quel punto, il M5s ha lasciato il tavolo di discussione. Lunghe trattative, e poi in serata si è trovata la quadra su 17 emendamenti comuni: «C’è stata una composizione di punti di vista», ha spiegato la capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga, «ma il tavolo ha sempre lavorato e abbiamo trovato una condivisione anche sulle coperture con gli extraprofitti delle società energetiche».

Aria di tempesta, quindi, e siamo solo all’inizio della campagna elettorale. Il centrosinistra mostra tutte le fragilità di una coalizione che è una sommatoria numerica, non politica. I nodi, pian piano, stanno venendo al pettine: dai litigi sui giornali e nei salotti tv si è passati al momento di mettere programmi e proposte nero su bianco, e le contraddizioni esplodono.

Figuriamoci cosa succederà alle primarie (sempre che si celebrino effettivamente). Una coalizione così a brandelli rischia di essere travolta definitivamente dalla competizione tra Giuseppe Conte e Elly Schlein, con quest’ultima che si rifiuta, a differenza del leader del M5s, di trovare una rappresentanza di sintesi della coalizione che vada bene a tutti: il famoso «federatore».

Primarie, Conte invoca lo spirito di squadra: Schlein non apre al federatore e la coalizione si spacca

«Dovremo fare le primarie», sottolinea Conte a Mattino Cinque, «ma le dobbiamo fare facendo capire che siamo una squadra, facendo capire che non ci sono avversari politici e soprattutto non devono essere primarie di un partito armato contro l’altro, sarebbe una follia, sarebbe uno scenario di depressione per la comunità politica che non risulterebbe vincente, sarebbe inevitabile, mentre dobbiamo affrontare le primarie come squadra, come una festa di partecipazione democratica».

«Io non voglio avvantaggiarmi personalmente perché dobbiamo avvantaggiarci tutti», aggiunge Conte, «il messaggio agli elettori è che devono venire a votare alle primarie senza spirito di squadra perché se diventano una tifoseria di partito dopo conteremo le macerie e potremmo non essere performanti nel messaggio».