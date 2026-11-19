«Escandescenze mitteleuropee con sputacchio». Se fosse un quadro iperrealista, il ritratto di Gianni Cuperlo con la giugulare gonfia e i canini affilati mentre – urlando paonazzo – dà dei fascisti anche agli uscieri della Camera, si intitolerebbe così.

Uscito letteralmente dai gangheri dopo aver ascoltato il vannacciano Rossano Sasso e Alessandro Amorese (Fdi) definire «vigliacchi assassini» gli uccisori del filosofo Giovanni Gentile (82 anni fa, non l’altroieri), il felpatissimo e raffinatissimo dirigente del Pd si è reso protagonista di uno show rissaiolo che ha fatto scivolare nelle retrovie il dibattito sull’antisemitismo, peraltro sfociato nell’uscita di Emanuele Fiano dal suo partito con somma indignazione.

Cuperlo perde le staffe e urla «fascisti» in aula

Cuperlo reloaded, direbbe un webmaster. Il garbato esistenzialista triestino con girocollo sartriano, che ha trascorso una vita a costruire su sé stesso un personaggio caustico e riflessivo con pose da assistente a contratto di qualsiasi cosa, si è tolto la maschera per abbaiare da rottweiler, rinfocolando nell’aula (non più sorda e grigia da un secolo), l’odio represso di quell’era geologica della nostra storia. Il partigiano Gianni ha trovato lo Sten in solaio e lo ha usato. «State zitti fascisti e non permettetevi. Chiunque dentro e fuori da quest’aula si permette di definire vigliacchi i partigiani comunisti sarà definito un fascista». Tutti a portata di raffica, anche il mite Giorgio Mulè che presiedeva la seduta: «Presidente non si permetta» (di zittirlo).

Lo scontro su Gentile e le polemiche sulla Resistenza

Una scena surreale e triste, un esempio di polarizzazione tossica che purtroppo anticipa quali saranno gli «argomenti alti» (ossessione del medesimo Cuperlo quando scalda la poltrona nei talk de La7) dell’imminente campagna elettorale. Siamo ancora lì, alle notti di luna piena in Val d’Ossola, al cuoco di Salò, ai gappisti sanguinari e alle rappresaglie della milizia, alla Decima buona e a quella cattiva. Siamo ancora lì, alla pistola di Bruno Fanciullacci che ammazzò a bruciapelo un grande filosofo nel 1944 e all’esame del sangue democratico preteso nel 2026. Che palle. Con un paradosso: qualche istante prima di sbroccare, lo stesso Cuperlo ha ammesso «il contesto tragico della guerra civile nella quale si consumò l’assassinio, l’omicidio di Giovanni Gentile». Non era caduto dalle scale.

Il passato politico di Cuperlo e la polemica sull’antifascismo

«State zitti fascisti e non permettetevi» è la reazione di chi non vuol vedere l’elefante nella stanza. La verità è solo quella dell’ex responsabile della Comunicazione nell’era di Massimo D’Alema, passato alla storia per avere conosciuto sua moglie in un viaggio in Corea del Nord e per avere scelto La canzone popolare di Ivano Fossati come jingle per la vittoria di Romano Prodi alle elezioni del 1996. Ebbe anche un momento pop nel 2013 quando in una clip del Terzo segreto di satira fu rappresentato come il più grigio dei politici da apparato. Oggi fa il ragazzo di Bube, non permettetevi.

Perché la verità è quella di una sinistra maestra in autocelebrazioni, convinta che Gentile sia il ruvido stopper della Nazionale che brutalizzò Maradona ai mondiali o al massimo un triplista sfortunato alle olimpiadi messicane del Sessantotto.

Gli eccidi partigiani e le zone d’ombra della Resistenza

Guai a ricordare il destino del fratello di Pier Paolo Pasolini, quello dello zio di Francesco De Gregori, la strage di Porzüs, gli eccidi dei vinti narrati magistralmente da Giampaolo Pansa, gli agguati dei partigiani comunisti ai partigiani cattolici, il destino del capitano Neri e della Gianna, le faide vigliacche al tramonto della guerra fratricida, il triangolo della morte, le acque del lago di Como rosse di sangue per spartirsi l’oro di Dongo. È perfino banale aggiungere che in quegli anni tremendi l’arrivo delle armate americane e inglesi (supportate dalle azioni dei partigiani) fu una benedizione. Ma a vincere le guerre civili non è mai lo storytelling. Non ci credeva neppure Giorgio Napolitano, non certo un fiero squadrista, quando parlava di «zone d’ombra nella Resistenza». Volevano andare oltre per carità di patria Carlo Azeglio Ciampi e Luciano Violante quando parlavano di «pacificazione per il bene del Paese».

Cuperlo, Togliatti e la polemica sul libro dedicato al fascismo

Il partigiano Gianni, invece, è fermo a Palmiro Togliatti e a quella che Leo Strauss chiamava «reductio ad hitlerum» per definire un modo puramente speculativo di screditare l’interlocutore dissonante. Forse lo è pure per ragioni editoriali, visto che è appena uscito il libro Fascismo con scritti di Benito Mussolini e Giovanni Gentile (Passigli editore). E con prefazione dell’indignato Cuperlo, che qualche giorno fa su X faceva l’imbonitore del volume con aulico incedere: «Chiedetelo o cercatelo negli angoli più nascosti e tra gli scaffali meno visibili, e se rinvenite una copia portatela alla cassa con fiero orgoglio. Grazie». Dopo l’exploit alla Camera potrebbe pure consigliare La ghirlanda fiorentina (Adelphi) di Luciano Mecacci sul delitto Gentile, pietra miliare per identificare assassini ed eroi, vigliacchi e pusillanimi di quella vicenda lontana.

Rossano Sasso e gli insulti di Ilaria Salis

Le «escandescenze mitteleuropee» non potevano non avere una coda satirica. La racconta Rossano Sasso: «Per aver difeso Gentile mi sono preso insulti e minacce dall’eurodeputata comunista Ilaria Salis». Chi fu il parlamentare che in aula ne perorò l’immunità dichiarando che «negarla sarebbe una macchia imperdonabile per il Parlamento europeo?». Indovinato, chiamasi riconoscenza democratica. Al tramonto del ballon d’essai c’è un fatto che dice molto sul pensiero unico dominante. Mentre all’assassino di Gentile è stata intitolata una via di Firenze, uno dei più grandi filosofi del Novecento italiano deve sopportare gli sputacchi di un ex portaborse di D’Alema.