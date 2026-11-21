A fare il Masaniello dei lavoratori, il rivoluzionario da salotto che organizza scioperi a prescindere dai contenuti (proclamato contro la manovra quando la manovra ancora non c’era), troverai sempre dei capipolo più demagoghi di te che ti fanno la festa in piazza. Al di là della guerra dei numeri sulle adesioni, che comunque vale la pena raccontare, è questo il paradosso vissuto ieri dal compagno Maurizio in quello che doveva essere il Landini’s day.

La sua foto bruciata dagli studenti protagonisti del corteo partito dalla Sapienza a Roma e i cori «Boicottiamo la Cgil», con tanto di manifesto della banda Bassotti – raffigurante i tre leader sindacali – dato alle fiamme a Napoli nella contromanifestazione di collettivi, Usb e Potere al Popolo, la dicono lunga sul clima che si respirava tra i manifestanti.

La protesta contro l’accordo con il governo

Anche perché in entrambi i casi (Roma e Napoli) a Landini viene rimproverato l’unico atto concreto e di buon senso compiuto nei suoi otto anni alla guida della Cgil. Ai duri e puri del sindacalismo di base non è andato giù che pochi giorni fa l’ex leader dei metalmeccanici rossi abbia osato firmare l’accordo sulla rappresentanza che mette più soldi nelle buste paga dei lavoratori (l’inflazione viene controllata e aggiornata in vigenza di contratto) e pone le premesse (salario giusto e regole contro i contratti pirata) per aumentare le retribuzioni in futuro. Motivo? Semplice, Maurizio si è permesso di siglare un’intesa con i veri nemici di classe nel Paese: Confindustria e il governo Meloni.

Landini e i numeri dello sciopero

E qui il cerchio si chiude, o meglio si apre, perché poi il compagno Landini, per spegnere le fiamme delle critiche, ha dovuto alzare i toni e, di conseguenza, sparare altri dati fuori dalla realtà. L’esordio sulla manovra, che «fa schifo» e «fa schifo anche al governo», sa di déjà vu (frase già detta): insomma, è una battuta scontata che non ha neanche il dono dell’originalità. Ma poi è tutta un’escalation.

Come quando dal palco si è lasciato andare e ha dato in pasto a manifestanti e cronisti i primi numeri: «Siamo un milione di persone», ha scandito, «e non ci fermeremo, perché siamo la maggioranza in questo Paese». La maggioranza? O il segretario ha avuto un’allucinazione, oppure siamo noi che sbagliamo a credere che ci sia qualche italiano in più dei circa 2 milioni che evidentemente contano dalla Cgil. Vabbè, non vogliamo spaccare il capello in quattro, andiamo avanti. Anche perché a strettissimo giro lo stesso sindacato ha aggiornato le cifre, trasformando il milione in un milione e mezzo. Cosa vuoi che sia.

Il punto è che, non contenti, Maurizio e compagni sono tornati alla carica. Hanno parlato di una «bellissima giornata di straordinaria partecipazione e di un’adesione che, secondo i dati finora arrivati dai settori pubblici e privati, è del 60%». Adesioni al sessanta per cento? Lo andasse a dire alle altre sigle, che hanno numeri completamente diversi e che nella maggior parte dei casi non arrivano neanche alla doppia cifra. Nei settori dell’edilizia, del legno e del cemento, insomma nelle costruzioni e nelle grandi opere, l’adesione è stata pressoché nulla. Non si supera l’1-2%. Pure una parte dei rappresentanti della Fillea Cgil non ha aderito.

Più ondivaghi i dati dei metalmeccanici, che passano da percentuali abbondantemente sotto il 10% in Lazio, Puglia, Sicilia e Campania agli exploit delle regioni rosse come la Toscana e l’Emilia-Romagna, fino ad arrivare al 69% della Calabria. Ecco, probabilmente Landini ha dimenticato di dire che il 60% di cui parlava era limitato a Catanzaro e dintorni. Tra le grandi aziende, i primi rilevamenti dicono che in Enel non è stata superata quota 4%. Ma c’è poco altro. Occorre aspettare. Ma parlare del 60% nel privato è un’evidente utopia. Al punto che viene da pensare a un errore. Landini si sarà sbagliato. Faceva riferimento al solo pubblico impiego? Macché.

Nella scuola adesioni sotto il 15%

Per la scuola, per tanti versi la categoria più attesa, le adesioni alle 18 non superavano il 15% e, più in generale, ci ha pensato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a fare chiarezza. «Alla rilevazione delle ore 18.45», spiega, «con quasi il 50% dei censiti, gli scioperanti tra i dipendenti pubblici non arrivano al 12%. Si tratta di una percentuale decisamente bassa, l’ennesimo fallimento. Uno sciopero generale indetto solo dalla Cgil e deciso prima ancora di conoscere il contenuto della Legge di Bilancio produce questi risultati».

Ce n’è abbastanza per rimarcare che gli unici a scioperare ieri sono stati gli studenti. E che una parte non irrilevante dei ragazzi, per ringraziare Maurizio Landini dell’opportunità che gli ha servito su un piatto d’argento, ha deciso di bruciare la sua foto in piazza.