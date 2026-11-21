Manifestare, occupare, lanciare petardi contro il sistema, senza affrontare, però, nessuna conseguenza.

Stanno crescendo così gli studenti italiani grazie alla bambagia di cui li circondano – pur di sentire le loro voci fresche gridare gli slogan di sempre – i sindacati e la sinistra. In un liceo di Bitonto gli studenti erano stati avvisati che se assenti per sciopero avrebbero potuto perdere la possibilità di andare in Erasmus, ed è successo il finimondo.

A Torino, dove a fronte di occupazioni prolungate qualche preside ha attivato la didattica a distanza i sindacati hanno addirittura inviato una diffida. Insomma, rivoluzionari sì ma garantiti fino al midollo dallo stesso sistema che dicono di attaccare.

È stata una giornata di cortei in tutta Italia quella di ieri, ma, al solito, lo sciopero generale contro il caro vita si è trasformato in un pretesto per agitare la falange studentesca.

Roma, Bologna e Venezia, le piazze più violente con un bilancio di diversi agenti feriti (6 a Roma, 3 a Bologna, 1 a Venezia).

La protesta degli studenti a Roma: scontri e lo scudo umano per gli agenti

Nella capitale è stato il delirio quando il corteo degli studenti è arrivato nei pressi del ministero dell’Istruzione: alcuni manifestanti incappucciati hanno lanciato bombe carta, bottiglie e persino cartelli stradali divelti e usati come lance contro gli agenti che presidiavano la sede mentre tutti attorno, giovani e giovanissimi scandivano furiosi slogan contro il ministro Giuseppe Valditara e il governo Meloni. Una delle solite degenerazioni, insomma, messe in atto da alcuni incappucciati e applaudite da tutti gli altri.

Questa volta, però, a sorpresa, sono arrivati loro: Andrea e Marcos, entrambi 20 anni, il primo proveniente da Formia, il secondo universitario di origini brasiliane. Erano lì per manifestare, non si conoscevano, eppure assistendo all’ennesimo scempio di un monopattino lanciato contro gli agenti schierati non hanno esitato ad intervenire. Insieme. Hanno rimandato all’indirizzo dei violenti la loro foga, hanno rimesso a posto il monopattino e si sono seduti a terra sui gradini dove la polizia era schierata, per fare da scudo umano agli agenti.

«Merde, merde! Scendete!» gridavano dal corteo, mentre proseguiva il lancio di oggetti. «Ogni volta c’è una manifestazione pacifica, poi arrivano loro a incendiare i cassonetti e staccare i pali», ha spiegato poco dopo uno dei due giovani ai giornalisti presenti: «Ci siamo messi di qua perché siamo ragazzi pacifici e lanciare bottiglie non aiuta a cambiare la situazione», hanno concluso mentre dalla massa piovevano ancora offese. «Pasolini dei poveri» ha urlato qualcuno.

La bomba carta davanti al ministero dell’Istruzione è stata «un’intimidazione inaccettabile e una minaccia vergognosa da parte di una massa di codardi», ha dichiarato in una nota Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, esprimendo «solidarietà massima a tutti i dipendenti e a chi quel ministero lo rappresenta».

Tensioni a Bologna e Venezia durante i cortei

A Bologna a portare violenza per le strade sono stati i soliti collettivi di antagonisti con un corteo studentesco che ha fatto storia a sé rispetto al principale. Prima hanno bruciato un grande cavallo di carta posizionato sui viali del centro città poi pretendevano di spingersi fino alla sede di Confindustria. Fermati dalle forze dell’ordine ne sono nati gli ormai consueti scontri in cui sono rimasti feriti un funzionario della Digos e due operatori del Reparto Mobile di Bologna. In piazza anche i medici finiti nel mirino della Procura per i presunti certificati di idoneità falsi per i migranti destinati ai Cpr. Nesso col caro vita: non pervenuto.

Anche a Venezia nella zona vicina al Comune, dove si è verificato un breve scontro tra manifestanti e forze dell’ordine. Agenti di polizia e carabinieri, schierati in assetto antisommossa, sono entrati in contatto con alcuni esponenti dell’area antagonista che fomentava gli studenti.

Milano e gli slogan della «generazione maranza»

A Milano, invece, alla fine del corteo che ha paralizzato la città per una intera giornata, alcuni ragazzi si sono definiti «generazione maranza» e hanno intonato un coro che diceva «se non cambierà bruceremo la città», richiamando chiaramente le violenze e i saccheggi del 17 e 18 ottobre.

Il caso del liceo di Bitonto tra sciopero ed Erasmus

Ma torniamo a Bitonto dove un messaggio pubblicato su una Classroom di un istituto superiore ha svelato la vera natura dei «rivoluzionari». Il messaggio avvisava che chi tra gli studenti avesse deciso di scioperare (nella giornata di ieri) sarebbe risultato assente ingiustificato ad un corso sulla Sicurezza necessario per partire, il prossimo marzo destinazione Siviglia con l’erasmus della scuola.

Una situazione fattuale che invece è stata dichiarata dai collettivi studenteschi «una misura repressiva gravissima e totalmente inaccettabile»: così l’ha etichettata l’Unione degli Studenti che ha pubblicato il post sui social gridando allo scandalo. Nemmeno a dirlo – agitando lo spauracchio della repressione – gli studenti rivoluzionari di Bitonto hanno ottenuto di poter recuperare in un secondo momento quel corso (con un aggravio di costi per la scuola) per non perdere il viaggetto all’estero. Un po’ come se i lavoratori prendessero di fare sciopero recuperando poi le ore di lavoro perse, per non vederle decurtate in busta paga.

Scuole occupate a Torino: la diffida dei sindacati contro la Dad

E infine Torino dove almeno tre licei e diversi istituti sono occupati Ebbene, per non privare tutti gli studenti del diritto allo studio, alcuni presidi hanno sospeso le lezioni in presenza e disposto la didattica a distanza. Ma questo a chi fomenta la protesta non va bene perché «significa svuotare la protesta degli studenti». Cub Sur e Flo Cgil hanno presentato una diffida.