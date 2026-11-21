Maurizio Landini dice di aver portato in piazza oltre un milione di persone contro la manovra. Nella testa del segretario della Cgil tutto ciò dovrebbe costituire un successo e anche una prova di forza contro il governo. In realtà si tratta di una sconfitta e della dimostrazione della debolezza di un leader sindacale ormai al tramonto.

Premesso che da sempre il sindacato le spara grosse, cioè tende ad aumentare il numero dei partecipanti, è facile ribattere alle dichiarazioni trionfali dicendo che se un milione ha protestato, altri 57 milioni di italiani sono rimasti a casa: e, anche togliendo bambini e anziani, si tratta di una maggioranza silenziosa. Poi la cifra indicata dal numero uno di corso Italia va divisa per 100, ovvero per il numero delle città in cui la Cgil ha indetto le manifestazioni e dunque si scende a numeri importanti ma di gran lunga più piccoli rispetto a quelli che fanno esultare Landini.

Infine, c’è da dire che a ingrossare i cortei hanno contribuito gli studenti e pure gli esponenti dei Cobas e quindi il peso del sindacato rosso e del suo leader si riduce ancora di più, a riprova che il compagno segretario ormai non controlla le piazze. Del resto, la conferma arriva dall’immagine della banda Bassotti con le effigi degli stessi capi sindacali, bruciata in corteo da manifestanti che contestano gli accordi sottoscritti.

Landini rivendica il successo, ma la Cgil perde presa sulle piazze

In altre parole, quello che Landini contrabbanda per un successo è la rappresentazione plastica di un’organizzazione confederale che, a forza di assumere un ruolo politico a scapito della tutela degli interessi dei lavoratori, sta perdendo il suo peso e la capacità di rappresentare il mondo del lavoro.

Da quando governa Meloni, 65 scioperi generali e nazionali

C’è da aggiungere che Landini e compagni dal 2022 a oggi hanno abusato dell’arma dello sciopero, con il risultato che più passa il tempo e più la protesta si rivela spuntata. Da quando Giorgia Meloni è al governo, le astensioni dal lavoro si sprecano e quasi sempre il venerdì, per consentire a chi incrocia le braccia di pianificare il weekend. Solo per restare agli scioperi generali, ieri Pagella politica, sito indipendente di fact-checking, ha calcolato che, dall’inizio della legislatura a maggioranza centrodestra, le astensioni generali e nazionali sono state 65, con un crescendo dal 22 ottobre 2022, giorno in cui l’attuale esecutivo si insediò.

Due furono piazzati tra novembre e dicembre di quattro anni fa, come segnale di benvenuto nei confronti del nuovo presidente del Consiglio. Poi il 2023, primo anno pieno di Giorgia Meloni, è stato scandito da quasi uno sciopero generale al mese, mentre l’anno dopo i sindacati si sono migliorati arrivando a uno e mezzo. Il 2025 è stato però l’anno con il maggior numero di astensioni nazionali e generali: due volte e mezzo rispetto a tre anni fa.

Migliaia di proteste e scioperi, anche oltre quelli generali

Insomma, Landini e compagni non si sono fatti mancare manifestazioni e contestazioni, soprattutto da quando a Palazzo Chigi c’è la destra. Attenzione, queste stime riguardano solo gli scioperi che nelle intenzioni mirano a paralizzare l’intero Paese. Perché se si bada agli scioperi di categoria o da una città all’altra, legati a singole iniziative territoriali, le proteste sono state migliaia, tralasciando tutte quelle che avevano come motivazioni argomenti diversi dal lavoro, come ad esempio quelle pro Pal.

Nel pubblico impiego adesione sotto il 15 per cento

A forza di sfilare e bloccare la viabilità urbana però si rischia di diventare irrilevanti. E non soltanto perché alla lunga chiunque si stanca di sentire gridare «al lupo, al lupo». Se si dà retta a Landini questo Paese è sull’orlo della bancarotta e le persone su quello del suicidio. Tutto va peggio, tutto fa schifo (è il sostantivo usato per definire la manovra), con il risultato che a crederci sono sempre meno. Infatti, dietro alle parole trionfanti del compagno segretario si cela la realtà.

Così nel pubblico impiego ieri ha scioperato meno del 15 per cento dei dipendenti. Una débâcle, considerando che tra scuole e ministeri il sindacato la fa da sempre da padrone. Evidentemente, come tanti italiani, anche i dipendenti statali oltre a fare i conti con il portafogli, di tutti questi scioperi si sono stancati. Insomma, il troppo stroppia e si rivela un boomerang per Landini e compagni.