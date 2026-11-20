Che non ci fossero grandi strateghi della politica nel campo largo era già evidente ai più. Eppure dopo ieri se ne ha certezza. Il diverbio in maggioranza sul tema dei libri scolastici poteva essere colto per far andare sotto il governo, ma proprio grazie all’assenza di molti esponenti del centrosinistra, l’emendamento caro a Fratelli d’Italia è riuscito a passare. Una sinistra che dimostra di non avere la minima capacità di incidere.

Probabilmente l’attenzione degli esponenti del campo largo è concentrata soprattutto in casa, nei giorni in cui si dovrebbe decidere la linea da seguire in tema di fisco e lavoro. Sul tavolo programmatico in queste ore restano salario minimo e patrimoniale.

Temi sui quali sembra ci sia ancora parecchia confusione. Da Riccardo Magi di +Europa, che dice: «A ogni euro in più di tasse sui patrimoni deve corrispondere un euro in meno di tasse sul lavoro e non un euro in più di spesa pubblica», ad Avs che tramite Nicola Fratoianni, la indica come una conditio sine qua non per la creazione di un’alleanza.

«Dipende da cosa sarà la patrimoniale, perché ne sento di ogni. Per dare un giudizio bisogna capire qual è la proposta». Neanche il sindaco di Milano, Beppe Sala, sembra avere le idee chiare. «Poi, parlando di super ricchi, chi sono i super ricchi? Quindi finché non ci sono cose concrete è difficile dare un giudizio».

Via libera invece al «reddito minimo garantito», sostanzialmente un nuovo reddito di cittadinanza. Vittoria dei 5 stelle che però probabilmente costringerà Giuseppe Conte a fare un passo indietro sulla patrimoniale.

Se è vero che passi come sembra rappresenterebbe una sconfitta del leader dei 5 stelle, non solo con gli alleati, ma anche con le correnti filogrilline ancora molto vive nel suo partito. A giugno Chiara Appendino, rispondendo a Stefano Patuanelli già diceva: «Faccio fatica a capire perché dovrebbe essere un errore perfino discutere di un contributo chiesto a una ristrettissima élite di super Paperoni. Se il problema è che la ricchezza si concentra sempre di più nelle mani di pochi, il dibattito non va chiuso: va aperto. Prima nella nostra comunità, poi nel campo progressista».

Alla fine ha avuto ragione, segno che all’interno del Movimento ancora non c’è stata quella trasformazione che Conte sperava si consumasse per avvantaggiare le sue posizioni, nettamente più moderate di quelle di un tempo.

Insomma, idee poco chiare e forse lo comprende la stessa segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, quando dice, alla presentazione del libro di Massimo D’Alema, Eravamo comunisti, «Da Enrico Berlinguer, la sinistra deve imparare soprattutto una lezione: “Chiarezza di una visione, coerenza con cui si portano avanti le battaglie”».

Un messaggio agli alleati? Chissà. Intanto sia lei che Conte si rifugiano dal sempre verde Maurizio Landini. Il segretario della Cgil ormai considerato il vero federatore della sinistra oggi sfilerà in occasione dello sciopero generale indetto contro la manovra settimane fa (prima che la legge fosse presentata), accanto a lui i due contendenti leader del campo largo.

«Saremo in piazza dalla parte di chi lavora, di chi non arriva a fine mese e di chi chiede un Paese più giusto», spiega Conte. «Saremo anche noi allo sciopero della Cgil, così come parteciperemo ad altre iniziative in futuro, di mobilitazione, contro questa legge di Bilancio» così Schlein.

Grandi slogan, poca sostanza, ma Fratoianni promette: «A chi a destra spera che ci divideremo, lo voglio dire chiaro: non gli faremo un’altra volta un regalo. Non ripeteremo il suicidio del 2022, andremo uniti alle elezioni e vinceremo le elezioni. Quindi si rassegnino. Ci sarà da lavorare qualche giorno in più? Lo faremo».

Parrebbe un modo per mettere le mani avanti sulla scadenza fissata a fine novembre per la consegna del programma. Alla Verità c’è il countdown, trepidante l’attesa. Arriverà il 30 novembre come promesso?

Il deputato di Avs è certo: «Troveremo certamente un accordo, come su tutto», anche sulla patrimoniale. Per il momento le posizioni sono distanti: Conte pone il problema di una tassa che potrebbe colpire gli asset produttivi del Paese. Il Pd propone che si tassi oltre la soglia di 100 milioni, Avs dice 5,4 milioni.

Avanguardista Schlein, che punta tutto, ancora, sull’antifascismo. «Non c’è miglior programma per il campo progressista che attuare la Costituzione antifascista».

D’accordo Fratoianni: «Una buona traccia di programma per questo Paese sarebbe impegnarsi a non cambiare questa Costituzione. Se riuscissimo a tenere assieme l’impegno per applicare e rilanciare il testo della Costituzione e contemporaneamente a farci carico del valore della sua presenza, avremmo fatto un passo avanti decisivo».

Intanto l’ultimo sondaggio di Noto per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani parla chiaro: il centrodestra è al 45,2% con Schlein e al 45,1% con Conte, mentre il campo largo sarebbe al 43,3% con Conte leader e al 43,1% con Schlein. La stima dell’affluenza è al 63% con Conte e al 61% con Schlein.