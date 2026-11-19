Allarme compagni, siamo costretti a tagliare una tassa e adesso come facciamo? In tempi di vertici e litigi su patrimoniale, proposte di innalzamento del salasso sulla successione e protervia impositiva del campo largo, quello che sta succedendo nella Milano di Beppe Sala è quantomai esemplificativo del modo di governare della sinistra.

La tassa di soggiorno è diventata una voce essenziale

Il tema è l’ormai irrinunciabile tassa di soggiorno. Per i Comuni sta diventando una voce di bilancio essenziale, anche perché gli incassi crescono a vista d’occhio. Un dato su tutti: nel 2011, il balzello sui turisti dava poco meno di 80 milioni ed era applicato in una decina di centri turistici o poco più. Oggi è generalizzato e le stime per l’anno in corso prevedono più di 1,3 miliardi di entrate. Record. Che migliora il primato dell’anno precedente. Che a sua volta aveva migliorato i numeri di quello prima. Insomma, siamo in piena escalation. E questo vale un po’ per tutte le città d’arte o pseudo tali. E Milano non fa eccezione.

Anzi, diciamo pure che nel 2026 Palazzo Marino si era abituato bene. Sala e compagni hanno ricevuto una deroga per portare il balzello sopra il limite di 5 euro e arrivare alla soglia di 10-12 euro. Motivo? Supportare l’extra sforzo per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Fatti due conti, nelle casse del Comune dovrebbero entrare circa 180 milioni contro i 123 milioni dell’anno prima.

Nel 2027 mancheranno 50 milioni

Piccolo problema: la deroga è una tantum in quanto strettamente legata ai Giochi, e nel 2027 si tornerà ai flussi di prima. In buona sostanza, nel budget dei prossimi mesi verranno a mancare circa 50 milioni di euro. Non proprio bruscolini. Il problema è emerso nel corso dell’incontro di martedì, rigorosamente a porte chiuse, che i vertici di Palazzo Marino hanno tenuto con le parti sociali.

Una consuetudine. Il gran protagonista è stato Emmanuel Conte, l’assessore al Bilancio che ha tracciato il quadro della situazione. Lato entrate sarebbe per esempio emerso un quadro lusinghiero rispetto alla messa a reddito degli immobili pubblici, soprattutto nella Galleria Vittorio Emanuele II, oppure per il recupero delle imposte inevase (si parla di circa 100 milioni) a partire dall’Imu. Meno soddisfazioni sono arrivate, invece, lato riscossione delle multe. Luci ed ombre, come in ogni previsionale che si rispetti.

Il vulnus è rappresentato appunto dalla tassa di soggiorno. Dai 50 milioni che verranno a mancare nel 2027. Eppure non si tratta di una sorpresa. Anzi. A più riprese il Comune aveva provato a forzare per ricevere una compensazione dallo Stato e a più riprese dal governo era passato il messaggio del «non c’è nulla da fare». Come mai Sala e compagni si sono fatti trovare impreparati?

L’ipotesi di tagli a cultura e servizi

Nello stesso vertice, infatti, è emerso che l’ammanco potrebbe essere compensato con tagli alla cultura e ai servizi. Si proverà in tutti i modi a tenere salvo il welfare, ma in questo momento nulla è garantito. «Dagli asili nido alle mense scolastiche», spiega alla Verità Eros Lanzoni, componente di segreteria della Cisl di Milano che ha partecipato alla riunione, «il 35% dei servizi sociali viene pagato dalle rette, ma il resto è a carico dell’ente locale. Dall’incontro con i vertici di Palazzo Marino abbiamo avuto rassicurazioni rispetto agli adeguamenti dei salari dei 14.000 lavoratori che fanno riferimento al Comune e al welfare, ma il messaggio di una situazione di criticità, dovuto ai mancati introiti della tassa di soggiorno è stato molto chiaro. Noi stiamo ovviamente a quello che c’è stato riferito e siamo pronti a verificare che il prossimo bilancio non preveda tagli allo stato sociale».

Insomma, riepiloghiamo quanto è successo. Nel 2026 c’è stato un evento eccezionale che ha portato all’impennata di una tassa già abbastanza corposa per il bilancio di Sala. Il manager prestato alla politica che si appresta a chiudere nel modo più mesto possibile il suo secondo mandato alla guida della città non si è adoperato per prevedere una compensazione e adesso fa capire alle parti sociali che in qualche modo quelle risorse vanno recuperate. Come? Ci saranno molto probabilmente tagli alla cultura (del resto la tassa di soggiorno serve a finanziare anche quella), ai servizi e, nonostante le rassicurazioni alle parti sociali, non si esclude di toccare il welfare.

Il caso Milano e la politica fiscale della sinistra

Una summa di quello che ci potremmo aspettare se la sinistra che in queste ore sta litigando su nome e forma della patrimoniale dovesse andare al governo. Una montagna di balzelli e, se poi il castello casca, ci mettiamo una pezza con tagli alla cultura, ai servizi e probabilmente anche allo stato sociale. Se poi pensiamo che Beppe Sala sarebbe un riformista o comunque non apparterrebbe certo alla schiera dei radicali e degli iper tassatori del campo largo, l’affresco del terrore è tristemente completo.