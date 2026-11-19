Non sapeva nulla, ma approva. La Regione Toscana difende l’incontro di Livorno sulla «salute sessuale e riproduttiva delle persone trans*», e lo fa con una formula che dice tutto. «Non ero a conoscenza dello specifico incontro prima che si svolgesse», ha ammesso in Consiglio regionale l’assessore alla Salute Monia Monni (Pd), rispondendo all’interrogazione di Fratelli d’Italia nata dopo che la Verità aveva raccontato l’iniziativa.

«Ritengo però, anche se non ero a conoscenza, che sia stato giusto svolgere l’incontro e che l’azienda abbia fatto bene a partecipare».

Il caso è noto ai nostri lettori. Lo scorso 14 novembre il Centro ascolto Lgbtqia+ L’Approdo di Livorno ha ospitato «Prendersi cura di sé», con lo stemma del Comune sulla locandina e l’invito girato alle iscritte dall’Ordine interprovinciale delle ostetriche di Pisa, Livorno e Massa-Carrara, aperto da un inclusivissimo «Gentilissim*».

Al tavolo, accanto all’attivista Egon Botteghi, già relatore al congresso dell’Associazione italiana di ostetricia di Riccione con il panel «Se a partorire non è «una madre»», sedevano una ginecologa e tre ostetriche del Consultorio di Livorno, dipendenti dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

Proprio sul loro impiego si concentrava l’interrogazione depositata il 3 novembre da Marcella Amadio e Vittorio Fantozzi. I consultori, ricordavano i due consiglieri, «nascono storicamente ed anatomicamente per la tutela e la presa in carico della salute riproduttiva e materna della donna e della famiglia».

Cosa ha detto Monia Monni in Consiglio regionale

Da qui tre domande: se la giunta ritenesse idoneo destinare quel personale a questi temi, quante risorse pubbliche fossero state impiegate e quali direttive intendesse dare alle aziende sanitarie.

Le risposte sono arrivate martedì in Aula. La partecipazione del consultorio, spiega Monni, «rientra nelle attività ordinarie di prevenzione» ed è stata programmata «dopo aver analizzato i bisogni di salute della comunità».

Secondo l’assessore, si è parlato di contraccezione, infezioni sessualmente trasmesse e prevenzione oncologica, con contenuti «corretti sotto il profilo medico scientifico». L’esempio scelto dall’assessore è quello delle «persone trans che conservano però la cervice uterina», che devono sapere a chi rivolgersi per lo screening del tumore del collo dell’utero. Tradotto: donne biologiche che, in quanto tali, hanno bisogno del Pap test. Un’esigenza a cui il servizio sanitario rispondeva già, senza bisogno di asterischi.

Più interessante il passaggio su terapie ormonali e affermazione di genere, temi che secondo Monni «fanno capo a percorsi specialistici che sono distinti e che il personale del consultorio non ha trattato in quell’occasione».

Peccato che nel programma diffuso via email comparisse, nero su bianco, la voce «Terapia ormonale e affermazione di genere: benefici, possibili rischi, monitoraggio della salute e supporto nei percorsi di affermazione di genere».

Delle due l’una: o il programma prometteva ciò che poi non si è fatto, o di quei temi ha parlato qualcun altro, allo stesso tavolo. In entrambi i casi, le professioniste del servizio pubblico hanno prestato la loro presenza a un evento che quel menu lo aveva in carta.

Il pensiero unico sui trans in Toscana

Il capolavoro, però, arriva sui costi. Alla domanda su quante risorse e quante ore di lavoro siano state impiegate, l’assessore risponde che il personale «ha partecipato nell’ambito delle proprie funzioni, quindi non c’è un monte ore dedicato»: trattandosi di prevenzione, «rientra nell’orario lavorativo». Il ragionamento è impeccabile: le ore non si contano perché sono già pagate.

Che quelle stesse ore, in una fase di «forte carenza e pressione operativa sulle strutture pubbliche e sui consultori», come ricorda l’interrogazione, potessero servire altrove, è un’idea che a sinistra non sfiora nessuno. Nessuna nuova direttiva, infine: «Gli indirizzi regionali definiscono già adesso questi compiti».

«Mi lascia molto insoddisfatta e mi sconcerta», dichiara Amadio. «Con il pretesto della salute si porta avanti un vero e proprio ciarpame ideologico in cui il genere maschile e femminile diventano una semplice opzione. Il diritto alla salute è già garantito a tutti». E ancora: «È inaccettabile che, a fronte di una cronica carenza di personale sanitario e di problemi reali denunciati ogni giorno, le risorse e il personale vengano impiegati per queste aberrazioni e per incontri grotteschi».

Monni ha chiuso il suo intervento rivendicando la collaborazione dei consultori con Comuni e terzo settore, «perché la prevenzione deve raggiungere tutte e tutti». Non c’è dubbio: è dai convegni con l’asterisco che passa l’universalità della sanità pubblica.