Occupatevi anche del Sudan, oppure occupatevi dei fatti vostri. Non c’è niente di male a occuparsi dei fatti propri, non contraddice il Vangelo. Gesù ci dice: amate il vostro prossimo come voi stessi.

Il prossimo è costituito da coloro che sono prossimi, cioè sono fisicamente o emotivamente in prossimità: parenti, amici, vicini di casa simpatici, vicini di casa antipatici (questa è più difficile) e chi è stato reso nostro fratello dalla comune fede in Cristo, come spiegato nell’attacco del Vangelo di San Giovanni.

Ogni pochi secondi muore una creatura umana sulla terra. Non posso avere cuore straziato per ognuno che muore come quando è morto mio padre. È giusto che la mia emotività sia concentrata solo su alcuni.

Nel momento in cui io concentro la mia attenzione, la mia emotività, in maniera esasperata, su un solo popolo e questo è lo stesso popolo che è venuto a insanguinare la mia terra con atti di terrorismo spaventosi, allora la mia non è misericordia: è odio per il popolo avversario. Non è amore per i palestinesi, è il puro vecchio buon antisemitismo che rialza la testa.

Nel 2025 l’Università di Uppsala ha contato 65 conflitti. I morti in combattimento sono stati più di 255.000. In Sudan la guerra fra l’esercito e i paramilitari delle Forze di supporto rapido ha fatto, secondo le stime, fra 150.000 e 400.000 morti, e oltre 12 milioni di sfollati.

È la più grande crisi di fame e di profughi del pianeta. Il mondo guarda un solo conflitto: quello che coinvolge Israele. Nel 2025 l’Assemblea generale dell’Onu ha approvato, secondo il conteggio di Un Watch, 15 risoluzioni contro Israele e 11 contro tutto il resto del mondo insieme.

Nessuna sul Sudan. Questa sproporzione non è un dettaglio. È già di suo un pregiudizio. Un marziano piovuto sulla terra, e un qualsiasi studente indottrinato nelle nostre aule con le bandiere di Hamas appese al muro, non può che pensare che Israele sia il Male e che il resto del mondo sia una specie di Eden o almeno di Paese del Mulino Bianco dove l’unico possibile problema è l’esaurimento della scorta di merendine. Questa sproporzione è già di suo il segno di un antico pregiudizio che non se ne è mai andato.

La definizione di antisemitismo dell’Ihra, l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto, lo dice chiaramente: usare due pesi e due misure con Israele, pretendendo da lui ciò che non si chiede a nessun’altra nazione democratica, è una forma di antisemitismo.

Natan Sharansky l’aveva riassunto in tre parole: demonizzazione, delegittimazione, doppio standard. Chi si indigna solo quando il colpevole (o supposto colpevole, spesso accusato senza nessun tipo di prova) è ebreo non ama i palestinesi più dei sudanesi: odia gli ebrei più degli altri.

Il bambino di Khartoum vale quanto quello di Gaza. Chi non lo vede non sta guardando i bambini. Sta guardando gli ebrei. In Israele ci sono state le votazioni, hanno votato anche i due milioni di cittadini arabi israeliani, e il loro voto vale come quello di tutti gli altri.

Israele ha un Parlamento dove 19 deputati su 120 sono arabi israeliani. Un soldato israeliano che spari senza motivi validi su un civile disarmato deve risponderne con un processo, in cui avrà contro, oltre a tutti gli altri, anche un compatto e agguerrito drappello di 19 deputati arabo israeliani.

Ho scritto senza motivi validi. Esistono motivi validi per sparare su un civile? In una guerra dove uno dei due contendenti non porta l’uniforme è possibile scambiare un civile per un miliziano o un portatore di una cintura esplosiva.

Come distinguere un medico vero da un miliziano che si è appena tolto il giubbotto antiproiettile per indossare il camice? Molte donne si sono fatte saltare con un cintura esplosiva. I bambini palestinesi imparano a usare un fucile d’assalto a 10 anni.

Un decenne armato rientra nella categoria bambino o nella categoria unità combattente? I proiettili sparati da un decenne uccidono come quelli sparati da un adulto. Nessun soldato di nessuna nazione al mondo ha l’obbligo morale di farsi ammazzare se il suo nemico ha un’etica talmente ripugnante da usare i bambini soldato e chi spara è un bambino.

Le accuse di crudeltà gratuite sono false, spesso anche di sconvolgente idiozia come la teoria della signora Albanese dei cani stupratori espressa il 3 novembre, davanti al Parlamento irlandese, ed è sconvolgente che nessuno del pubblico si sia alzato in piedi per sommergerla di fischi. Neanche sotto il nazismo l’antisemitismo aveva raggiunto questi livelli di idiozia.

Noi italiani non abbiamo mai torto un capello ai palestinesi, non siamo neanche confinanti. Sono venuti sulla nostra terra e l’hanno insanguinata.

Hanno dato fuoco a una raffineria a Trieste. Il Padreterno ci ha tenuto una mano sulla testa e la città non è stata travolta dal fuoco. Una magistratura molto creativa ha derubricato il primo atto di terrorismo sul nostro paese a «incendio volontario», come dare fuoco a una panchina.

Quindi: 4 agosto 1972, Trieste, attentato all’Oleodotto Transalpino: nessun morto. Settembre 1973, Roma, attacco sventato contro un aereo israeliano: nessun morto. 17 dicembre 1973, strage di Fiumicino: 34 morti. 9 ottobre 1982, Sinagoga di Roma: hanno aperto il fuoco sui bambini uccidendo il piccolo Stefano Gaj Taché di 2 anni e riducendo suo fratello sulla sedia a rotelle.

Settembre 1985, attentati a Roma, Cafè de Paris: nessun morto, ma decine di feriti bruciati dalle bombe incendiarie. 7-10 ottobre 1985, sequestro dell’ Achille Lauro con tutti i passeggeri: 1 morto, Leon Klinghoffer. 27 dicembre 1985, seconda strage di Fiumicino: 13 morti a Roma, più 3 nell’attacco simultaneo a Vienna.

E poi i due grandi botti, Bologna e Ustica. Gli israeliani non ci hanno mai fatto del male e ci hanno mandato aiuti quando abbiamo avuto i terremoti.

La criminalizzazione di Israele e la beatificazione dei palestinesi e quindi del loro terrorismo sono chiavi di volta dell’islamizzazione del mondo occidentale. A tutti quelli che parlano dell’inesistente genocidio ricordo che Israele è in grado di sterminare l’intera popolazione palestinese, con i bombardamenti certo, ma molto più semplicemente bloccando l’acqua.

I palestinesi li manteniamo tutti noi, ogni cittadino del mondo occidentale che paghi le tasse mantiene i palestinesi, le loro armi, i loro tunnel, i missili qassam che sparano contro lo Stato di Israele perché la guerra possa continuare in eterno.

L’unica possibilità perché la guerra finisca è il disinteresse. Volete che i bambini palestinesi vivano in pace e non siano trasformati in scudi umani se non in piccoli soldati o piccoli terroristi suicidi? Volete che i bambini palestinesi alla domanda cosa vuoi fare da grande diano una risposta diversa da «Voglio uccidere gli ebrei?», magari che vogliano fare il pescatore, il chirurgo o l’astronauta?

L’unica strada è il disinteresse. Dichiarate che delle sofferenze dei palestinesi non ve ne importa nulla.

Quanta emotività abbiamo sparso negli ultimi anni sulle enormi e atroci sofferenze dei bambini sudanesi? Sulla fame che loro subiscono?

Quanta emotività dedichiamo ogni giorno alle atroci persecuzioni dei cristiani in terra islamica, alla loro morte, alle loro chiese bruciate, alle loro donne sistematicamente stuprate?

Ogni 86 minuti un cristiano è assassinato. Il martirio dei cristiani finirebbe se noi ce ne interessassimo.

Il martirio dei sudanesi diminuirebbe per il nostro interesse. Al contrario, solo da un ciclopico disinteresse può nascere la salvezza dei bambini palestinesi.

Il popolo palestinese può raggiungere la pace solo con la nostra indifferenza, solo smettendo di essere la punta di diamante dall’antisemitismo mondiale. Essere pro Palestina dovrebbe voler dire amare i palestinesi, non odiare gli ebrei.