Bambini che vogliono diventare «principesse col pisello», bambine che si tuffano nude nel mare accompagnate da un amico immaginario (un gigantesco pesce) e postini che consegnano pacchi a casaccio per il mondo recapitando a coppie di genitori (anche omo) cuccioli che non appartengono alla stessa specie. Oltre a propinare ai più piccoli in modo «orientato» il tema delicatissimo della sessualità, i libri che si possono trovare negli scaffali delle scuole e delle biblioteche bolognesi sono anche parecchio distopici. Strenui tentativi di far entrare a forza nel linguaggio dell’immaginario infantile concetti che riguardano solo gli adulti.

Eppure non si tratta di sporadiche pubblicazioni, ma di testi scelti e ordinati da un patto che il Comune di Bologna ha stretto con la comunità Lgbtqia+ «contro ogni discriminazione sessuale e di genere «e «per la promozione e la tutela dei diritti delle persone e della comunità Lgbtqia+».

Il patto, debitamente finanziato a fronte della presentazione di progetti e attività e della durata del mandato del sindaco Matteo Lepore, coinvolge ben 27 associazioni – tra cui Gay Lex, Gruppo Trans, Lesbiche Bologna, Mit – Movimento Identità Trans Plus Rete di persone Lgbt+ sieropositive e altre – che si impegnano a «realizzare progetti mirati a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione» affinché «venga garantito che ogni cittadina e cittadino possa vivere liberamente la propria identità e il proprio orientamento sessuale».

Da «Nei panni di Zaff» a «Io sono mare»: i testi scelti per i più piccoli

E fin qui nulla di straordinario. I dubbi arrivano quando si entra nell’ambito dell’infanzia con «funzionarie e funzionari e dirigenti dell’Area educazione, istruzione e nuove generazioni» del Comune impegnati a costruire, approvare e divulgare progetti nell’ambito. Come per esempio quello che propone il libro Nei panni di Zaff (Emanuela Salvi, Giunti Editore) che narra di un maschietto che si sente femminuccia e vuole diventare una principessa, dedicato ai più piccini, nell’ambito del progetto comunale dal titolo «Una bella differenza», che ha tra gli obiettivi dichiarati «decostruire stereotipi sessuali e di genere», e il sostegno a «un’identità di genere non conforme agli stereotipi e ai ruoli di genere prestabiliti».

O come la storia della bimba che scopre la sua sessualità senza identità di genere intitolato Io sono mare (Cristina Portolano, Canicola Edizioni) e promosso dal Comune con incontri per bambini in un vero e proprio progetto editoriale e didattico che porta il tema all’interno degli spazi di lettura frequentati dai più piccoli. O ancora come come il libro Buongiorno postino che racconta del tema adozioni con forti richiami alla bellezza delle famiglie arcobaleno (Michael Escoffier, Mattiheu Maudet, Babalibri).

Dalla Bologna di Lepore agli Asili nel Bosco di Milano: arriva «La principessa Kevin»

Ma non è solo nella rossa Emilia che l’argomento va per la maggiore. A Milano sembra che la moda dei libri dedicati al tema «gender» stia per contagiare anche il network degli «Asili nel Bosco», cioè quei contesti educativi per l’infanzia con un approccio particolarmente orientato alla natura, gestiti spesso da associazioni del terzo settore.

Nei giorni scorsi alcune educatrici hanno annunciato ufficialmente ai genitori l’avvio di percorsi ulteriori di supporto alla crescita del bambino. Ma chi si aspettava tematiche legate alla natura o alla salvaguardia dell’ambiente è rimasto deluso: i laboratori prenderanno le mosse da un testo intitolato La principessa Kevin (Michaël Escoffier, Edizioni Clichy).