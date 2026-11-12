Lo storico anti Meloni fa la vittima ma il suo editore tifa censura

Certo che ci vuole una bella faccia tosta. Lo storico Carlo Greppi ora fa persino la vittima. È lui, assieme a due colleghe, l’autore di Trame del tempo, edizione rossa, testo scolastico tornato alla ribalta per le assurdità che contiene.

In un capitolo dedicato alla storia recentissima, si legge che Fratelli d’Italia poggia il proprio consenso su una base fascista, che il governo ha dichiarato guerra agli immigrati e varato norme dichiaratamente liberticide, che procede a deportazioni.

Sembra un comunicato stampa di Avs, è un manuale per le superiori. Criticato da parlamentari e dal ministro dell’Istruzione, Greppi (che, a differenza di ciò che abbiamo scritto nei giorni scorsi, non fa più parte del comitato scientifico dell’Istituto Parri) rivendica tutto, e si pone come una sorta di martire della rivoluzione.

«Sono stato definito da un amico editor un estremista democratico. È un ossimoro meraviglioso», dice al Corriere della Sera. «Diciamo che sono per il Comitato di liberazione nazionale: lo spazio deve essere presidiato per un confronto legittimo. Non so come rispondere al paradosso di Popper su come la democrazia debba comportarsi con gli antidemocratici. Diciamo che sono molto scettico sul fatto che chi abbia pulsioni autoritarie poi sia riconducibile alla democrazia».

Afferma che il governo è addirittura «autoritario», e che «lo dimostrano anche i pacchetti sicurezza seguiti alla stesura del manuale. È un dato di realtà. Perseguitano anche i minorenni».

Poi attacca: «Io non credo nell’esistenza di esseri umani clandestini, esistono immigrati irregolari. Nel mondo anglosassone, la parola deportation vale nei due sensi. Noi facciamo fatica a usarla in questo senso, a causa della storia tragica che abbiamo avuto. Ma il trasferimento coatto di persone in luoghi dove non vogliono andare è deportazione».

Dopo avere serenamente esposto le sue posizioni Greppi assume i panni del perseguitato. «La funzione intimidatoria di questi attacchi è evidente e si trascina dietro uno shitstorm notevole, bisogna avere lo stomaco per reggere. Ma le tragedie vere sono altre. Però, da cittadino, sono preoccupato», dice.

«Perché un ministro che esprime le sue opinioni negative sui manuali non mi fa dormire sonni tranquilli. […] Loro possono ancora intimidirci, indurre il mondo della scuola all’autocensura, spaventare docenti e dirigenti e fare in modo che non venga adottato il manuale. Molti definiscono questo attacco “squadrista”. È una metafora molto forte, va usata per cose più serie. Però non è così che si fa cultura».

Intendiamoci: lo storico è libero di pensare ciò che vuole, e pure di dirlo. Il punto è che – almeno in una pubblicazione rivolta alle scuole – dovrebbe avere l’onestà di non infarcire i capitoli di valutazioni che non gli competono perché non sono Storia bensì opinione o propaganda politica.

Siamo certi che Greppi sarebbe il primo a chiedere di ritirare un testo scolastico contenente valutazioni molto positive sul governo Meloni, dunque non si capisce perché lui rivendichi il diritto di propinare agli studenti le sue critiche.

Lo nota giustamente anche Giuseppe Iannaccone, presidente del Centro per il libro e la lettura (Cepell) del ministero della Cultura. «Pretendere dai libri di testo un’asettica imparzialità è fuori luogo», ci dice.

«E, del resto, esercitare una forma di occhiuta vigilanza sui loro contenuti costituisce una limitazione della libertà di pensiero. Vale per le fiere editoriali come per ogni occasione di dibattito pubblico: le opinioni degli autori e degli intellettuali non si censurano mai. Nel caso specifico, però, c’è qualcosa di diverso dal semplice – e legittimo – orientamento politico».

«Anche nella tradizione della manualistica scolastica esistono filoni di lettura storica o di interpretazione coerenti con un’impostazione marxista, cattolica, liberale. In nessuno di questi casi le convinzioni degli autori sono scadute nella polemica politica, nell’indottrinamento o nell’odio per un partito».

«Qui l’operazione è così strumentale da costituire un boomerang per la credibilità di chi l’ha ideata. Un libro di testo non può essere il libretto rosso che ammaestra né tantomeno uno strumento fazioso che manipola la realtà». Difficile dargli torto.

Qui però non si tratta soltanto di uno scontro di opinioni. Questa vicenda getta luce su alcuni meccanismi non del tutto noti ma che è il caso di approfondire. Greppi pubblica il suo manuale con l’editore Laterza, per cui cura anche una collana.

Questo editore partecipa a «Più libri più liberi», manifestazione organizzata dalla associazione italiana editori (Aie). Il presidente dell’Aie è Innocenzo Cipolletta il quale, stando al cv pubblicato online, è anche membro del Cda di Laterza.

Tutti ricordano la triste vicenda del patentino antifascista con cui i vertici della fiera hanno cercato di impedire l’accesso alle case editrici di destra. Laterza quel patentino lo ha sostenuto con convinzione.

Legittimo, ma viene da chiedersi quale e quanta influenza eserciti sulla fiera il blasonato editore. Fortunatamente, anche perché è intervenuta la politica, il patentino è stato archiviato. Ma gli organizzatori di «Più libri più liberi» hanno comunque introdotto nuove regole che hanno consentito di far fuori i marchi sgraditi.

Uno di questi è Idrovolante edizioni di Daniele Dell’Orco. Motivazione ufficiale della cacciata? Data la carenza di spazi, ci spiega Dell’Orco, è stata data «priorità agli operatori con attività esclusivamente editoriale, iscritti ad Aie o Adei e con precedenti partecipazioni mediante stand proprio. Tutti criteri assenti nel regolamento. Il quale riserva invece all’organizzazione la facoltà di accettare le candidature e consente persino di respingerle senza una comunicazione espressa. Soprattutto, l’organizzazione può premiare il richiamo commerciale e anche un determinato orientamento editoriale».

Idrovolante ha fatto ricorso in tribunale a Roma contro l’espulsione, ma ha perso. Secondo Dell’Orco in questo modo è stato «consegnato agli organizzatori un riconoscimento praticamente illimitato della propria discrezionalità».

Ma ecco il punto importante. «Il regolamento 2026 di “Più libri più liberi” indica un tetto di 10 milioni di euro di fatturato netto relativo al 2025. Tra i marchi ammessi figurano Laterza, Sellerio e Il Mulino. Tutti superano, visure alla mano che chiunque può verificare, quel tetto. Ma vengono ammessi, mentre i piccoli restano fuori per mancanza di spazio», spiega il responsabile di Idrovolante.

Di sicuro è tutto in regola. Ma qualche perplessità sorge ugualmente, dato che parliamo di una fiera che percepisce decine di migliaia di euro di fondi pubblici. È giusto che con i nostri soldi si paghi una manifestazione che tenta di escludere (e talvolta ci riesce) editori ideologicamente non conformi?

E così ritorniamo alla questione del libro di storia fazioso. L’autore Carlo Greppi parla di derive autoritarie, si atteggia a censurato, se la prende con il governo fascista.

Intanto però il suo libro resta in commercio. Mentre l’editore che lo ha pubblicato, Laterza, sostiene iniziative censorie ai danni degli editori di destra, all’interno di una kermesse pagata anche dai contribuenti.

E organizzata dall’Aie il cui presidente è membro del Cda di… Laterza. Questa sì che è democrazia.