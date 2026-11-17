Tra Putin che incombe, gli hacker che minacciano, e il fascismo che ritorna imperterrito siamo felici di notare che resiste – granitico – lo spauracchio no vax. Certo la caccia alle streghe non è feroce e continua come ai tempi della pandemia, ma ciclicamente c’è qualcuno pronto a rimestare nel torbido e a evocare il nemico pubblico antiscientista.

Notiamo anche che di solito questo nemico viene evocato quando emerge qualche verità fastidiosetta sul Covid e sul modo indegno in cui è stato gestito. A confermarlo è il lunghissimo e un po’ verboso intervento che il professor Matteo Bassetti, con verve poetica degna di miglior causa, ha scodellato ieri sul Foglio.

Una smisurata invettiva (che lo promuove di diritto al rango di invettivologo) contro la commissione Covid. Che giunge quando? A pochi giorni di distanza da un paio di clamorose audizioni di Roberto Speranza. Per la prima volta, l’ex ministro ha risposto alle domande da cui era scappato per tutta la durata dell’emergenza sanitaria e pure negli anni immediatamente successivi.

L’ammissione di Speranza sul green pass

Non che abbia rivelato verità inaudite, figuriamoci. Tuttavia ha confermato evidenze di cui gli osservatori in buona fede erano già a conoscenza, le quali sono state finalmente fissate nero su bianco, e in video. Tra le altre cose non di poco conto, Speranza ha ammesso con candore che il green pass, il super green pass e gli obblighi vaccinali non servirono affatto a proteggere la popolazione nei luoghi di lavoro e in pubblico, ma semplicemente a costringere il maggior numero di cittadini possibile a vaccinarsi.

Dichiarandolo, Speranza ha demolito in un lampo l’intera impalcatura retorica costruita per giustificare le brutali discriminazioni imposte durante la pandemia. Ebbene, ecco che a stretto giro arriva l’intemerata di Bassetti. Che ha pure rincarato la dose via social.

Il post su Facebook: «La Commissione non può trasformarsi in una tribuna per il complottismo»

Su Facebook scrive: «La Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid deve certamente fare chiarezza sulle decisioni assunte durante la pandemia e accertare eventuali responsabilità. Ma non può trasformarsi in una tribuna per il complottismo e le teorie antiscientifiche, né in un processo a medici, infermieri e a tutti i professionisti che hanno lavorato per curare e proteggere le persone. La sanità italiana ha bisogno di investimenti, ascolto e rispetto. Non di nuove delegittimazioni. Il governo deve recuperare il rapporto con chi ogni giorno tiene in piedi il Servizio sanitario nazionale. Perché non esiste futuro della sanità senza i suoi professionisti. È una questione di rispetto, di responsabilità e di futuro del Paese».

E sul Foglio accusa il Parlamento ti mettere sul banco degli imputati un’intera comunità professionale

Nell’articolessa, invece, Bassetti sostiene che la commissione pone «una questione politica e istituzionale: quale messaggio si vuole trasmettere quando il Parlamento offre una simile ribalta a una narrazione che mette sul banco degli imputati un’intera comunità professionale? Perché non stiamo parlando soltanto di Mario Draghi, di Roberto Speranza o di chi sedeva allora al governo. Stiamo parlando di migliaia e migliaia di medici, infermieri, farmacisti, tecnici, operatori sociosanitari, professionisti della prevenzione e della ricerca. Persone che hanno affrontato turni massacranti, lavorato nei reparti, negli ospedali, nelle terapie intensive, nei pronto soccorso e negli hub vaccinali. Persone che hanno preso decisioni difficili in condizioni straordinarie, spesso con informazioni in continua evoluzione».

Bassetti si scandalizza, ma ai no vax si augurava la morte

Ci viene da rispondere che, ai tempi e ancora oggi, non furono affatto messi sul banco degli imputati medici, infermieri e scienziati. Ma persone che avevano osato di rifiutare anche solo una dose, e che per questo furono private di diritti fondamentali, del lavoro, della dignità. In nome di evidenze scientifiche che scientifiche non erano ma venivano presentate come granitiche verità di fede.

Bassetti si scandalizza perché, dice, alcuni degli auditi dalla commissione sono «arrivati a invocare avvisi di garanzia e detenzioni per l’ex presidente del Consiglio Draghi e per i medici vaccinatori. Si è sostenuto che questi ultimi si sarebbero arricchiti negli hub vaccinali». Beh, gli ricordiamo che nei riguardi dei cosiddetti no vax si invocò la fucilazione. A costoro si augurarono disgrazie e morte, si dichiarò pubblicamente che gli si sarebbe resa impossibile la vita, furono trattati da malati pur non essendolo, derisi, vilipesi e vessati. Dagli stessi che ora si struggono perché la commissione Covid fa il suo mestiere.

La virostar insiste: «Rischio di riabilitare una cultura della diffidenza verso la medicina»

Bassetti insiste: «C’è un ulteriore elemento che rende preoccupante quello che sta accadendo nella commissione Covid», scrive. «Non si sta dando spazio soltanto al mondo no vax, ma a un universo culturale più ampio, nel quale trovano cittadinanza posizioni antiscientifiche, teorie complottiste e, in alcuni casi, forme di fanatismo religioso che pretendono di sostituire le conoscenze mediche con convinzioni ideologiche o credenze personali». Ah, questa in effetti mancava: i no vax sono anche fanatici religiosi che non solo contestano la sacra Scienza, ma ci riportano addirittura alle tenebre del Medioevo, tra fatture e pozioni.

«Il Parlamento», teorizza Bassetti fattosi politologo, «dovrebbe essere il luogo in cui si distinguono i fatti dalle suggestioni, non quello in cui si conferisce una patente di autorevolezza a ogni forma di contestazione della scienza. Il rischio è che la commissione Covid finisca per riabilitare un’intera cultura della diffidenza verso la medicina, la ricerca e le istituzioni scientifiche. Una cultura che considera il sapere scientifico una semplice opinione, la competenza un interesse da smascherare e il medico un possibile complice di un sistema di potere».

Ecco chi ha svilito davvero i professionisti della medicina

Il bello è che il professore riesce perfino a dire qualcosa di giusto. E cioè che la scienza deve potersi interrogare sui propri errori. Ma vedete esattamente qui sta il punto. Non appena qualcuno prova a mettere a terra interrogativi concreti, subito viene tacciato di essere un imbecille nemico della scienza. Oggi come nel 2021. La scienza delle virostar di cui Bassetti è illustre esponente ha rifiutato categoricamente di aprirsi alla pur minima critica. I medici in buona parte hanno raccontato balle, e continuano a difenderle. Hanno negato l’evidenza e si sono piegati alla politica o ad altri interessi. Sono loro che hanno distrutto il rapporto fra i cittadini e la scienza, fra le istituzioni e la popolazione, non i cosiddetti no vax.

Lo stimato professore accusa la commissione di volere mettere tutte le opinioni sullo stesso piano, svilendo così i professionisti e il loro lavoro. In realtà, chi ha svilito fior di medici, di professionisti e di premi Nobel sono stati proprio i virologi da salotto, i quali ancora adesso rifiutano i confronti con autorevolissimi colleghi. In compenso, costoro hanno dato credibilità e peso in questi anni alle uscite di chiunque (dai cantanti alle showgirl) a patto che ripetessero la verità ufficiale. Una verità che è stata platealmente smentita in commissione Covid dagli stessi che l’avevano fabbricata.

Di fronte a queste smentite, uno scienziato serio che avesse a cuore le sorti della democrazia tenterebbe almeno di mettersi in discussione, si scuserebbe con le persone danneggiate, con coloro che hanno perso il lavoro, con i giovani fra cui sono esplosi i problemi psichici.

Il sospetto che Bassetti punti ad un ruolo in politica

Dice Bassetti che il governo deve recuperare il rapporto con il mondo sanitario: «Va recuperato adesso, non quando inizierà la campagna elettorale e ci si accorgerà che centinaia di migliaia di professionisti, insieme alle loro famiglie, non si sentono più rappresentati o ascoltati».

Sospettiamo che la ricetta del professore per recuperare il rapporto consista nel tentare di farsi portare in Parlamento da un partito, come già capitato ad altri suoi colleghi. Ma la verità è che l’unica relazione da salvare sarebbe quella fra la popolazione tradita e la scienza. Una relazione che virostar e politici come Speranza hanno devastato. E che continuano a compromettere ogni volta che aprono bocca fingendo di preoccuparsi del prossimo mentre temono solo di perdere visibilità e potere.