«Faccio da schermo bianco, su cui persone di orientamenti politici diversissimi proiettano le proprie idee». Non lo dice un suo nemico: lo scrisse Barack Obama in The Audacity of Hope. È la confessione più onesta della sua carriera.

Lo schermo, infatti, era bianco davvero. Alla vigilia del voto del 2008 Tom Brokaw e Charlie Rose, due monumenti del giornalismo progressista, ammisero in diretta di non sapere quale fosse la visione del mondo dell’uomo che stavano per incoronare. Nessuno lo sapeva. Ed era proprio quello il prodotto in vendita.

Il primo indizio era nell’autobiografia, Dreams from My Father. Nell’introduzione Obama avverte che i dialoghi sono «un’approssimazione», che alcuni personaggi sono «compositi» e che la cronologia è stata aggiustata.

Quando il biografo David Maraniss trovò la fidanzata newyorchese descritta nel libro, la donna non si riconobbe: Obama spiegò che era un «composito» di più ragazze. Un presidente che si presenta al Paese con una vita in parte montata a tavolino non è un uomo sincero. È una frode.

Il padre marxista, Saul Alinsky e il sogno antiamericano: le radici ideologiche di Obama

E quella frode aveva un regista nascosto: Saul Alinsky, il teorico dell’organizzazione radicale che dedicò il suo libro Rules for Radicals a Lucifero, «il primo radicale». Nelle pagine di Dreams il suo nome non compare mai, nemmeno una volta, benché Obama ci racconti per un terzo del libro il lavoro da organizzatore a Chicago al servizio di uomini formati proprio da Alinsky.

La regola d’oro del maestro era semplice: il radicale non deve sembrare un radicale, deve sedurre la classe media senza spaventarla. Obama ammise di usare con i bianchi «una voce da conduttore del Midwest» e di passare a «un dialetto leggermente diverso» davanti ai neri.

Perché milioni di americani bianchi votarono un uomo di cui non sapevano nulla? La risposta più lucida l’ha data Shelby Steele, intellettuale nero e conservatore: Obama era un «bargainer», uno che patteggia.

Offriva ai bianchi un «certificato di assoluzione razziale» e in cambio otteneva lealtà. Votarlo al buio serviva solo a lavarsi la coscienza. Lo stesso Obama, in Dreams, racconta di avere imparato da ragazzo il trucco: alla gente bastava che fossi cortese e sorridessi, scrive, e anzi ne era sollevata, perché era una piacevole sorpresa trovare un giovane nero educato che non sembrava sempre arrabbiato.

L’Occidente in preda al senso di colpa si comprò così l’indulgenza. E la pagò due volte, nel 2008 e nel 2012.

Che cosa c’era dietro lo «schermo bianco»? E, soprattutto, quale era il sogno di Obama? Il sogno americano? Il suo sogno? O il sogno di qualcun altro? Il titolo della sua autobiografia lo dice: non i sogni di mio padre, ma i sogni da mio padre, ricevuti e fatti propri.

Suo padre keniota, Barack Hussein Obama senior, era un marxista dichiarato, anticolonialista viscerale, convinto – ricorda un compagno di studi – che «il comunismo avrebbe salvato il mondo». Obama senior frequentò il figlio per un solo mese quando ebbe dieci anni, e quest’ultimo passò la vita a idealizzare il padre – grazie soprattutto alla madre bianca americana, marxista anche lei, che continuamente ne incensò la figura e le idee, che dal figlio furono assorbite. All’università, racconta lo stesso Obama, frequentava «i professori marxisti» e discuteva di «neocolonialismo» e di Frantz Fanon.

«L’America oggi è governata da un fantasma», ha scritto Dinesh D’Souza. La prova più eloquente arrivò nei primi giorni del mandato: il busto di Winston Churchill fu tolto dallo Studio Ovale e restituito agli inglesi. Churchill, per i nazionalisti kenioti, era il primo ministro della repressione dei Mau Mau.

Nel 2011 l’economista Kevin Hassett, non certo un complottista, propose un esperimento mentale. Immaginate che un Paese nemico prepari per anni un «Manchurian Candidate» con il compito di distruggere l’America dall’interno: quali politiche adotterebbe?

Esattamente quelle di Obama. D’Souza ha fatto un passo in più, e più inquietante: nessuno manovrava Obama. Non era una spia o un burattino di qualcuno. Era un uomo convinto che l’America fosse il problema e che il resto del mondo dovesse essere risarcito.

E qui veniamo all’Islam. Il nonno di Obama era musulmano, il padre nacque musulmano e morì ateo pur conservandone la mentalità, e Obama stesso racconta di aver frequentato in Indonesia «due anni di scuola musulmana» alla quale solo i musulmani possono accedere.

Del resto, nel 2008, in diretta sulla Abc, il candidato parlò della «mia fede musulmana» e dovette correggerlo Stephanopoulos: «la sua fede cristiana». Un lapsus, giurano i fact-checkers. Freud avrebbe pensato altrimenti. Ma non serviva una moschea segreta. Bastavano i fatti.

Dall’Islam alla Casa Bianca: i rapporti con l’Isna e la svolta in Medio Oriente

Il 20 gennaio 2009 a pregare per il suo insediamento alla National Cathedral c’era Ingrid Mattson, presidente dell’Isna, l’organizzazione che il governo americano aveva indicato come co-cospiratrice non incriminata nel processo alla Holy Land Foundation, la più grande charity islamica d’America, condannata per aver finanziato Hamas.

Pochi mesi dopo la sua consigliera Valerie Jarrett fu l’oratrice principale alla convention della stessa Isna. Al Cairo, nel 2009, Obama annunciò che l’Islam «è sempre stato parte della storia americana», tirando in ballo il Marocco, il trattato di Tripoli e il Corano di Thomas Jefferson. Jefferson possedeva libri su tutto; quel trattato era un patto con i pirati barbareschi a cui l’America pagava il pizzo, e che lo stesso Jefferson da presidente avrebbe poi preso a cannonate.

Plagiare la storia del proprio Paese per compiacere una platea straniera è pura ruffianeria. In un discorso presidenziale, fu memorabile anche il passaggio «Michael and I…» riferito alla moglie Michelle, ma ci fermiamo qui.

Nello stesso 2009 la sua amministrazione co-sponsorizzò con l’Egitto, all’Onu, una risoluzione che apriva la porta al reato di islamofobia, con limiti alla libertà di parola in nome della lotta agli «stereotipi religiosi negativi».

Poi i fatti si fecero più pesanti. Quando gli iraniani scesero in piazza contro gli ayatollah, nel 2009, Obama raccomandò cautela e li lasciò soli. Due anni dopo, in Egitto, fece pressione per cacciare l’alleato Mubarak e spianò la strada ai Fratelli Musulmani, che vinsero le elezioni.

Dall’accordo nucleare con Teheran all’intesa con la sinistra: l’eredità politica di Obama

Il suo capolavoro doveva essere l’accordo nucleare con l’Iran, firmato il 14 luglio 2015 da un uomo che aveva già in tasca il Nobel per la pace. Obama giurò di aver chiuso «ogni via» verso la bomba: un’intesa «non basata sulla fiducia, ma sulla verifica». Bastava leggerla. Ogni vincolo aveva una scadenza, a dieci, quindici, venticinque anni.

Le ispezioni nei siti sospetti potevano slittare fino a ventiquattro giorni: un’eternità per chi vuole nascondere qualcosa. Le sanzioni venivano smontate in cambio di restrizioni a termine, e Obama stesso ammise che Teheran avrebbe avuto «risorse aggiuntive» per le sue attività nella regione.

A Teheran capirono al volo. Quattro giorni dopo Khamenei aizzava le sue piazze che gridavano «Morte all’America» e «Morte a Israele»; Rouhani parlò della «più grande vittoria diplomatica della storia islamica».

Nel gennaio 2016 i Pasdaran catturarono dieci marinai americani e ne diffusero le foto in ginocchio; Kerry ringraziò per la «cooperazione». Negli stessi giorni atterravano a Teheran 400 milioni di dollari in contanti, e il Dipartimento di Stato successivamente ammise di averli usati come leva per liberare i prigionieri americani. A marzo di quell’anno, i missili iraniani portavano scritto in ebraico «Israele deve essere cancellato». Israele protestò, e fu ignorato.

Il Memorandum dei Fratelli Musulmani sequestrato dall’Fbi, datato 1991, descriveva il loro lavoro in America come un «grande jihad» per «eliminare e distruggere la civiltà occidentale dal suo interno». David Horowitz e Robert Spencer hanno documentato come quel progetto abbia trovato l’alleato più prezioso nella sinistra occidentale: una «alleanza empia» tra chi odia l’Occidente in nome di Allah e chi lo odia in nome della loro giustizia sociale in salsa marxista.

Obama non ha firmato quel patto. Ha fatto di più: lo ha reso rispettabile. Ha insegnato a una generazione di democratici che criticare l’islamismo è «islamofobia», che la colpa è sempre dell’Occidente, che la libertà di parola va bilanciata con le «sensibilità religiose». Chi oggi si stupisce dell’abbraccio tra la sinistra americana e l’Islam politico dovrebbe guardare a quegli otto anni. È lì che l’islamismo ha imparato a usare i democratici come un taxi.

I troiani almeno furono ingannati da un nemico. Gli americani il cavallo se lo sono costruiti da soli, l’hanno trascinato oltre le mura cantando «Yes we can» e l’hanno pure votato due volte.