Quando, alla fine dell’accorato discorso di Telemaco in difesa della madre Penelope, apparvero due aquile in cielo, Aliterse, l’unico itacense capace di interpretare il volo degli uccelli, non mancò di profetizzare le più nere sventure: sapeva bene che solo il catastrofismo l’avrebbe accreditato come indovino. Dai tempi dell’Odissea poco sembra sia mutato: ancora oggi quelli col potere di alzare la propria voce prevedono la fine imminente del mondo.

Primo tra questi António Guterres, segretario generale dell’Onu, che alla Cop31 ha deliziato tutti con parole del seguente tenore: «Siamo sulla strada della distruzione reciproca assicurata: è il momento di ballare o bollire». Le ultime parole sono una mia traduzione di fantasia, giusto per mantenere il gioco delle assonanze, delle sue «it’s time to make or to bake» (agire o cuocere), ciniche parole che provano due cose.

Primo, che Guterres non crede a nessuna delle proprie parole (altrimenti non scherzerebbe in modo così imbarazzante): un giorno vedremo anche lui, come Greta Thunberg, abbandonarsi a una fragorosa risata al cospetto di chi continua ad allarmarsi per il clima. Secondo, che non aveva torto chi a suo tempo reinterpretava come «Organizzazione non utile» l’acronimo dell’Onu.

I fallimenti delle Cop sono una vittoria della scienza

Come non utili, se non dannose, sono queste Cop. Era l’anno 2000 quando per la prima volta mi si chiedeva di commentare la Cop6, all’Aja. Al tempo, nel registrarne il fallimento, osservavo che esso era prevedibile e che un fallimento sarebbero state tutte le successive Cop. E siccome siamo alla numero 31, va da sé che 30 sono state un fallimento.

Lo scorso anno, in occasione della Cop30, scrivevo che in omaggio al detto papalino, divenuto popolare, secondo cui chi ha fatto trenta può ben far trentuno, la Cop31 bisognava pur farla. Ora, però, potrebbero piantarla qui. E potrebbero anche chiudere in bellezza rivendicandoli come 31 successi: successi della ragione e della scienza. Quella del riscaldamento globale d’origine antropica è infatti pura invenzione elevata a pseudoscienza, cosicché il fallimento delle Cop è una vittoria della scienza.

Dell’energia non si può fare a meno: emissioni aumentate del 60% rispetto al 1990

Non bisognava essere professori, men che meno universitari, per capire che sarebbero state tutte un buco nell’acqua. Bastava essere studenti, anche solo di terza elementare. La sequenza dei pensieri è semplice: tutto quel che facciamo – ma proprio tutto – richiede l’uso d’energia.

Da decenni questa ci è fornita dai combustibili fossili per l’85% (e i combustibili fossili servono anche per costruire quegli impianti che forniscono energia che non sia da combustibili fossili): nessuna riduzione è possibile. E anche se convenissimo di intraprendere il titanico sforzo di stringere un po’ la cinghia, l’aumento della popolazione mondiale lo vanificherebbe.

Com’è, come non è, a dispetto di quello effettivamente intrapreso con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 rispetto a quelle del 1990 (negli ultimi 20 anni il mondo ha speso nel solo fotovoltaico 7.000 miliardi di dollari; e altri 1.000 nell’eolico), ma queste sono aumentate di oltre il 60%. E anche questo è stato un successo, perché abbiamo bisogno di avere un’atmosfera con più CO2: è il cibo delle piante, e più CO2 significa un pianeta più verde, con vegetazione più rigogliosa e raccolti più ricchi.

L’unica strada per garantire prosperità economica, qualità ambientale e stabilità politica

Per valutare il grado di benessere, anziché i fumosi parametri dei profeti di sventura (tipo impronta di carbonio e analoghe amenità), si usa una grandezza, l’Indice di sviluppo umano (Isu), calcolata su tre indicatori: la longevità (misurata dall’attesa di durata della vita); lo standard di vita (misurato dal reddito nazionale lordo per abitante); il livello di istruzione (misurato dagli anni d’istruzione previsti e da quelli realmente compiuti). Ebbene, considerando le 60 nazioni più popolate (comprendenti il 90% della popolazione mondiale), dove maggiore è il consumo di energia, maggiore è l’Isu.

Per garantire prosperità economica, qualità ambientale e stabilità politica nel mondo, è essenziale non che si riducano i consumi energetici, ma, al contrario, che si aumenti la popolazione con accesso a quote consistenti di energia (sono centinaia di milioni le persone senza alcun accesso all’energia elettrica).

Iniziamo ad usare il cervello, altra grande risorsa dell’uo

E visto che, prima ancora dell’energia, l’altra grande risorsa umana è il cervello, usiamolo. Fornisco due soli esempi, ma potrei esibirmi in altri cento. Il primo lo prendo dalla recente cronaca. Per assecondare le paturnie di Guterres e proprie, la Ue incoraggia un impianto da 5 miliardi, in quel di Ravenna, che dovrebbe sequestrare 4 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.

Un modesto uso del cervello ci fa concludere che la cosa equivale a sottrarre all’atmosfera, ogni anno, 1 molecola di CO2 per ogni milione di molecole di CO2 presenti; o, se si vuole, 1 molecola di CO2 a fronte delle 10.000 molecole che le attività umane immettono in atmosfera ogni anno.

Il secondo esempio che propongo è questo: usiamo il cervello per trovare il modo di mettere a tacere il verdume del mondo.