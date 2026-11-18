Domani alle 18.30, in un’aula dell’Università di Pavia, si terrà un evento piuttosto interessante. Si intitola: «Giovani persone trans. Conoscere i percorsi, superare i pregiudizi». Il comunicato ufficiale dice che si tratta di un incontro «dedicato all’accesso ai percorsi medico-psicologici di affermazione di genere per le giovani persone trans*».

L’appuntamento in questione è organizzato «con la collaborazione del Gruppo trans di Coming-aut Lgbti+ community center Aps in occasione del Transgender day of remembrance, la ricorrenza dedicata al ricordo delle vittime dell’odio transfobico». E si propone di «fornire informazioni corrette sui percorsi disponibili per le giovani persone trans*, chiarendo come si articolano la valutazione, l’accompagnamento e le eventuali possibilità di intervento sanitario».

È interessante notare che il tutto è organizzato – lo dice la locandina – con il finanziamento dell’Unione europea, con il sostegno dell’Università di Pavia e con il supporto dell’Unar, ovvero l’ente anti discriminazioni della presidenza del Consiglio.

Interverranno per l’occasione Alessandra Foglianese, pediatra, Silvia De Vincenzi, neuropsichiatra infantile, e la sopratutto Alessandra Fisher, nota endocrinologa. Il tutto sarà «accompagnato dal contributo di Christian Cristalli, attivista e responsabile nazionale delle politiche trans di Arcigay, per ampliare la riflessione alla dimensione sociale e al diritto di accesso alle cure».

L’inchiesta sulla transizione di genere per i minori

Già qui potrebbe sorgere qualche perplessità: sembra che non sia previsto alcun confronto pubblico, ma solo l’esposizione di tesi favorevole alle posizioni degli attivisti trans. Vale, però, la pena fare un piccolo esercizio di memoria e ricordare che la dottoressa Fisher era una delle due responsabili del servizio rivolto ai minori con disforia di genere dell’ospedale Careggi di Firenze.

A seguito di una interrogazione parlamentare di Maurizio Gasparri, nel 2024, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, inviò gli ispettori per verificare come fossero seguiti i minori nei percorsi di cambiamento di genere e come fosse condotta la somministrazione della triptorelina, il farmaco bloccante della pubertà.

Saltò fuori che, a differenza di ciò che l’Aifa raccomanda prima della somministrazione della triptorelina, al Careggi non si faceva psicoterapia ai minori e l’intervento del neuropsichistra era previsto appena una volta al mese.

La Procura aprì una inchiesta e il risultato fu che si decise per la sospensione del servizio per i nuovi pazienti. Tradotto: il modo in cui al Careggi si gestivano «le giovani persone trans» non era affatto adeguato.

Il dogma gender nelle università

Ci chiediamo se si parlerà anche di questo durante l’incontro a Pavia. E ci domandiamo pure se la dottoressa che guidava il servizio del Careggi sia la professionista più adeguata per spiegare correttamente quali percorsi debbano seguire i minori con disforia. Tra l’altro, risulta che la dottoressa Fisher dopo quel polverone sia passata altrove, cioè all’ospedale Palagi di Firenze. Non è esattamente la cronaca di un successo, ecco.

Dobbiamo notare, poi, almeno un altro particolare. A Bologna, all’Accademia delle scienze, qualche settimana fa avrebbe dovuto tenersi un dibattito intitolato: «Disforia di genere nei minori. Evidenze scientifiche, scelte di cura e diritti».

Protagonisti della discussione: Alessandra Arachi, bravissima collega del Corriere della Sera e scrittrice (autrice del volume Bimbi trans per Rubbettino); Marco Del Giudice, professore associato di psicometria, e Assunta Morresi, membro del Comitato nazionale di bioetica.

Ebbene, quel dibattito è stato annullato. Il presidente dell’Accademia, Giuseppe Sassatelli, ha motivato la scelta dicendo che mancava il contraddittorio e che c’erano state proteste da parte di studenti. Posto che il contraddittorio era stato cercato dagli organizzatori e rifiutato da illustri personalità come Alessandro Zan (che sulle prime si ero invece detto disponibile) viene davvero domandarsi come funzionino le cose in Italia.

In una prestigiosa sede accademica si cancella un evento sui minori trans perché considerato troppo critico. In un’altra sede altrettanto prestigiosa l’evento sullo stesso tema, ma gradito agli attivisti trans, non solo si può svolgere ma gode di ampio sostegno pubblico. Viene il dubbio: la libertà di parola esiste solo per chi si conferma a una precisa visione del mondo?