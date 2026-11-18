La caccia all’artista russo prosegue, «vivo o morto» come nei manifesti wanted del Far West. Infatti nella rete sono finiti, fra gli altri, Fedor Dostoevskij e Valerij Gergiev. Salvo per miracolo Pietrangelo Buttafuoco nel ridotto della Biennale. La nuova puntata dell’inseguimento al delatore putiniano, strada per strada, solaio dopo solaio, riguarda il Festival del Cinema Russo organizzato nelle sale del Barberini di Roma da sabato a lunedì prossimi.

Non si farà, è saltato, lo hanno annientato con i droni «hunter-killer» per timore che diffondesse miasmi ideologici tossici. La rassegna avrebbe dovuto presentare cinque anteprime di quel Paese, più un cartone animato con un pupazzetto in voga nell’era geologica sovietica e un film di animazione con uno spiritello dispettoso. Pericolosi esempi di disinformatija, meglio censurare.

I protagonisti della purga albergano – come spesso accade su questo fronte – a Bruxelles e al Nazareno.

I campioni ex renziani della sinistra riformista diventati antirussi

A dare fuoco alle polveri è stata qualche giorno fa la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno (ex Pd, oggi in Renew Europe), con una lettera di protesta alla premier Giorgia Meloni e ai ministri Matteo Piantedosi e Alessandro Giuli nella quale evidenziava che «dietro il festival c’è il regime di Vladimir Putin. C’è l’ambasciata, c’è il ministero della cultura russo, c’è Casa Russia che fa capo a un’agenzia sanzionata dalla Ue. È un’operazione di normalizzazione. Il Cremlino continua la sua guerra contro l’Ucraina e da anni conduce contro l’Europa una campagna di influenza e destabilizzazione, ma vuole presentarsi nella capitale d’Italia come se la guerra non ci fosse».

A sostenere la richiesta di messa al bando si è subito accodato il Pd con il senatore Filippo Sensi, che ha fatto sapere di «provare vergogna come cittadino» e ha sottolineato che «si tratta di un’operazione di propaganda». E nelle ultime ore si è aggiunto il network Associazioni per l’Ucraina, firmatario di una lettera indignata al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Picierno, Sensi: è curioso notare come i campioni ex renziani della sinistra riformista, che in questa stagione non toccano palla dentro e nelle vicinanze del partito dominato dal movimentismo di piazza, dedichino tutte le loro energie agli struggimenti culturali antirussi.

Il governo si smarca dalle censure

Quanto al governo, non aveva intenzione di censurare proprio nulla. Pur esprimendo contrarietà alla propaganda putiniana, il ministro della Cultura, Giuli, aveva dichiarato: «Non possiamo bloccarlo, non abbiamo gli strumenti normativi. Le azioni di contrasto possono avvenire soltanto all’interno del sistema sanzionatorio internazionale».

Rassegna annullata per paura di contestazioni violente

Eppure niente festival, niente cinema, niente pupazzetto Cheburashka. A spegnere proiettori e luci al cinema Barberini ci hanno pensato i gestori delle sale. La società Le Vele ha infatti chiuso la pratica con una nota singolare, nella quale si spiega che la rassegna sarebbe stata annullata per salvaguardare l’ordine pubblico.

«La nostra società aveva accettato la richiesta di affitto degli spazi ritenendo di ospitare una manifestazione di carattere culturale, promossa da un’organizzazione indipendente. Soltanto negli ultimi giorni, anche a seguito delle numerose comunicazioni formali ricevute, siamo venuti a conoscenza del coinvolgimento diretto di istituzioni governative della Federazione Russa. Il clima di forte contestazione che si è creato e la possibilità di proteste, manifestazioni o contrapposizioni all’interno e nelle immediate vicinanze della struttura rappresentano un rischio che, in qualità di gestori, non riteniamo di poter assumere, avendo come priorità assoluta la tutela dell’incolumità e della tranquillità di tutti i nostri spettatori e dipendenti».

Per poi aggiungere a salvaguardia della Cultura con la maiuscola: «La decisione non costituisce in alcun modo una presa di posizione nei confronti della cinematografia russa, che rispettiamo, ma deriva esclusivamente dalle nuove circostanze emerse».

Gli accertamenti e gli appigli per questa caccia alle streghe

Da queste parole si evince che le pressioni sono state forti. La Prefettura di Roma ha chiesto accertamenti sui soggetti coinvolti e sui rapporti economici sottostanti. L’organizzatore era l’agenzia Roskino, organismo statale che promuove i prodotti audiovisivi russi sui mercati internazionali. Il festival era sostenuto da Casa Russia, struttura culturale che fa capo all’agenzia federale colpita da sanzioni Ue nell’estate del 2022.

Un altro appiglio per spegnere i riflettori sull’evento è stato il «Diamond Butterfly», un premio internazionale che domani avrebbe dovuto fare da apripista alla rassegna, promosso dal regista Nikita Michalkov. L’autore dell’indimenticabile Oci ciornie (con Marcello Mastroianni) è stato pure lui sanzionato da Bruxelles. Infine due film in locandina sono stati prodotti dalla televisione di Stato, ovviamente controllata dal Cremlino.

Per una caccia alle streghe che si rispetti mancano solamente le cavallette dei Blues Brothers, il resto c’è tutto.