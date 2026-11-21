Il richiamo della piazza è più forte di quello di Strasburgo. Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, è tornata in corteo a Milano per protestare contro la costruzione dei data center. Un’altra battaglia contro le infrastrutture, questa volta digitali, nel nome della tutela dell’ambiente e della salute. Il copione dei «signor no» si arricchisce così di un nuovo capitolo: dopo le grandi opere, le infrastrutture energetiche e industriali, nel mirino finiscono anche i centri che ospitano i server necessari al funzionamento di internet e dei servizi digitali.

La manifestazione, partita da piazza della Repubblica e diretta verso Palazzo Lombardia, ha riunito alcune centinaia di esponenti di comitati territoriali contrari ai progetti di data center. Salis ha rivendicato la presenza di Avs, spiegando che la Lombardia è una delle regioni maggiormente interessate dalle nuove costruzioni e sostenendo che la concentrazione di queste strutture comporti rischi per l’ambiente e per la salute dei cittadini.

La soluzione proposta dall’eurodeputata è una moratoria, ovvero la sospensione temporanea dei lavori. «Il diritto alla salute e la tutela dell’ambiente sono valori non negoziabili», ha dichiarato, rilanciando la richiesta del suo partito. Una posizione che, al di là delle parole d’ordine ambientaliste, si traduce nell’ennesimo tentativo di fermare nuovi investimenti in un settore strategico per la trasformazione digitale.

I manifestanti hanno puntato il dito contro i consumi energetici, il rumore e le possibili conseguenze sulla temperatura delle aree circostanti. A sostegno delle proprie preoccupazioni hanno citato uno studio dell’Università di Cambridge, sostenendo che i data center possano provocare aumenti di temperatura anche a chilometri di distanza, e hanno denunciato il rischio di un ronzio continuo nelle zone interessate. Argomenti che, nella protesta, diventano il motivo per chiedere lo stop ai progetti.

Tra i casi contestati c’è quello di Lacchiarella, nel Milanese. I comitati richiamano un parere dell’Istituto superiore di sanità sul progetto e lamentano che le valutazioni sanitarie e ambientali non siano state effettuate preventivamente. Il Comitato Ciarlasco denuncia un vuoto normativo e accusa le amministrazioni di privilegiare le esigenze del mercato rispetto a una pianificazione che tenga conto delle ricadute sul territorio. Da qui l’allarme per quella che viene definita «colonizzazione digitale».

La battaglia di Salis si inserisce in una linea politica più ampia, quella di una sinistra ambientalista che guarda con sospetto a nuovi investimenti e infrastrutture, anche quando riguardano tecnologie destinate a sostenere l’economia del futuro. Mentre in tutto il mondo si moltiplicano gli investimenti nei data center, indispensabili anche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, Avs chiede di fermare i cantieri e di introdurre una moratoria.

La contraddizione è tutta qui: nel momento in cui la digitalizzazione richiede strutture, energia e capitali, c’è chi sceglie di combattere anche queste opere in nome della tutela del territorio. Salis, che siede nelle istituzioni europee, torna a sfilare in strada contro un altro pezzo di sviluppo. E la sinistra dei no allarga ancora il fronte della protesta.