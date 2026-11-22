Antifascismo, canne libere e patrimoniale. Lo chiamano il campo progressista e queste sembrano essere le priorità.

La patrimoniale nel campo largo e la proposta di Bonelli

A una settimana dalla consegna del programma, almeno così avevano garantito i leader, restano da vedere i dettagli, ma sembra proprio che la patrimoniale entri nel testo comune. Come? Semplice, basta cambiargli il nome.

«Se qualcuno nel campo largo è spaventato dalla parola patrimoniale, noi di Avs non abbiamo problemi a cambiare il nome», spiega con usuale serenità il co-leader Angelo Bonelli, che poi lancia proposte: «Vogliamo chiamarla contributo di solidarietà?».

Elly Schlein durante il punto stampa a margine del Paris Summit against international oligarchy allarga la questione a livello mondiale: «È molto importante per noi partecipare a questo primo meeting internazionale contro gli oligarchi.

Ho avuto occasione di incontrare alcuni dei protagonisti di questa giornata come Joseph Stiglitz, con il quale ho parlato del tema delle diseguaglianze, della necessità anche a livello globale di creare più giustizia fiscale, di ragionare su come tassare gli ultraricchi».

Il freno dei centristi: da Ruffini a Matteo Renzi

Non proprio la linea del centrista Ernesto Maria Ruffini. L’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, accreditato più volte come possibile federatore del campo largo, si definisce un «inguaribile romantico» nel sostenere: «Vorrei che il centrosinistra vincesse le elezioni e annunciare nuove tasse non mi sembra il modo migliore per cominciare una campagna elettorale».

Un bagno di realismo consegnato alle colonne del Corriere della Sera. Questa la spinta che probabilmente ha portato Bonelli a suggerire un semplice cambio di nome.

Per il fondatore e presidente del partito Più Uno, però, la patrimoniale «è una risposta sbagliata a un’esigenza giusta. Non ha senso introdurre nuove tasse quando la pressione fiscale è così alta e lo Stato non riesce a far pagare tutto a tutti.

Tra l’altro, delle patrimoniali in Italia ci sono già e sono significative, una cinquantina di miliardi di gettito l’anno fra imposta di bollo, Imu, tasse sugli immobili o sui patrimoni all’estero ed altro. Perché non si verifica prima come vengono spese le risorse?

Rischiamo ancora una volta di alzare il carico fiscale senza effetti percepibili. L’obiettivo non è tassare, ma andare incontro ai bisogni dei cittadini».

L’idea al centro è la stessa per tutti: meno tasse, non aiuterebbero. Lo pensa anche Matteo Renzi che con Italia viva, però, guarda già ai listini. «Dico a tutti quelli che si auto proclamano leader fuori da qui, degli altri partiti di centro: che ci andate a fare nel listino? Siete così leader, mettetevi in gioco, fate come me, lasciate il listino libero».

L’ex premier già qualche settimana fa aveva dichiarato che avrebbe corso con le preferenze e adesso rilancia ai colleghi, un modo per contarsi al centro. L’appello è questo: «Siate pronti a correre. Io rientro in Parlamento se la nostra lista ha un risultato sufficiente a prendere i parlamentari.

Ma se vado in Parlamento, ci vado perché voglio cambiare le cose, non posso vivere pensando di aggrapparmi a un mezzo scranno». Incredibile.

Cannabis legale e sicurezza tra le priorità dell’opposizione

A ogni modo, come accennato, non c’è solo la patrimoniale nel Fantabosco della sinistra. Oltre al classico antifascismo che sembra essersi esaurito con la minaccia esistenziale della mostra in ricordo di Pino Rauti, resta la sempre verde (è proprio il caso di scriverlo) liberalizzazione della cannabis.

Su questo Riccardo Magi insieme a Benedetto Della Vedova di + Europa non molla il punto. E in attesa che venga inserita nel programma, la proposta si traduce in un emendamento alla manovra di Bilancio.

«Legalizzare la cannabis per uso ricreativo a partire dal 1° gennaio 2028, introducendo un’imposta erariale di consumo del 37% sulla vendita al dettaglio con l’obiettivo di destinare l’intero gettito alla riduzione delle tasse sul lavoro dipendente e autonomo».

Per Deborah Serracchiani la sinistra, invece, dovrebbe concentrarsi sulla sicurezza. «Mi sto occupando in questo momento del tavolo delle opposizioni a livello nazionale sulla giustizia, la legalità e la sicurezza. C’è tanto da fare, anche perché è evidente che la sicurezza è un tema che i cittadini mettono al centro e sopra ogni questione».

Ha risposto poi a chi chiedeva conto del compagno Mitja Gialuz, candidato sindaco a Trieste per il centrosinistra. Serracchiani la definisce una scelta «molto positiva e molto giusta». «È una scelta che ci tiene ancora più vicini». Senz’altro.

Verso le primarie di febbraio e il test di Milano

Dopo la consegna del programma, ammesso che arrivi, bisognerà dedicarsi alle primarie: a febbraio possibile voto, ammesso, anche qui, che si facciano. Nulla è certo nel campo del centrosinistra, ma intanto a Milano, per mettere un po’ di ordine, si possono tentare le prove generali.

Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale Pd in Lombardia che ieri ha presentato il suo programma come candidato alle primarie per Milano, è sicuro di vincere contro i diversi competitor interni al centrosinistra. E sulle primarie chiarisce: «Sicuramente saranno a febbraio». Anche queste. Primarie day?