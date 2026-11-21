Nella sentenza che ha condannato l’Inps a pagare a un cittadino di origine senegalese poligamo gli assegni familiari per gli undici figli, nove dei quali tuttora residenti in Africa, c’è una questione che è rimasta aperta: come è stato provato che l’uomo mantenesse davvero i nove figli avuti da due mogli residenti all’estero? Nelle sette pagine firmate il 4 novembre scorso dal giudice del Tribunale di Prato, Mariella Galano, non compare la ricostruzione di una sola rimessa di denaro, né l’importo versato ai figli nei singoli anni.

La motivazione non li documenta. Il giudice riconosce che, per includere un figlio nel nucleo familiare, è «rilevante che il genitore provveda abitualmente al suo mantenimento». Poi aggiunge un ragionamento: l’uomo ha lavorato in Italia mentre i familiari sono rimasti in Senegal, circostanza «normalmente riconducibile all’esigenza di assicurare il sostentamento dei familiari». Ma quanto denaro sia partito, quando e verso chi è il punto sul quale la motivazione si inceppa. Inoltre, stando a quanto risulta alla Verità, verificare patrimoni e redditi posseduti dagli stranieri nei Paesi d’origine (dove non esiste l’Isee) è quasi impossibile per l’Inps.

La Cassazione chiede prove concrete del mantenimento

La Cassazione civile, nell’ordinanza 28627 del 29 ottobre 2025, aveva indicato un criterio severo: la «vivenza» a carico «va considerata con particolare rigore», perché è «necessario dimostrare il mantenimento del minore in via continuativa e in misura quanto meno prevalente». Il caso riguardava una nonna e il nipote: erano stati accertati la pensione della donna e i redditi dei genitori. La Suprema Corte ha ammesso le presunzioni, ma ha evidenziato la necessità di «elementi di sicura pregnanza probatoria». Elementi altrettanto precisi, però, non sembrano emergere dalla motivazione pratese.

C’è poi il capitolo dei redditi: l’Inps aveva contestato l’assenza di certificazioni estere «per ciascuna annualità». La giudice ha valutato che «la dimostrazione del requisito reddituale può essere fornita in qualsiasi modo», citando proprio la Cassazione (5802/2025). E ha richiamato gli attestati di non imposizione fiscale delle due madri e anche un certificato rilasciato a Cayar, città del Senegal, il 13 giugno 2026, secondo il quale i nove figli e le due donne «hanno avuto reddito pari a zero e sono a carico» del lavoratore. Le prestazioni richieste risalgono al periodo 2018-2022. E la motivazione non chiarisce se i redditi siano stati ricostruiti anno per anno. Il giudice di Prato considera anche la «tenera età dei figli» un indizio «dell’assenza di redditi propri». Una verifica accurata – che, se è stata fatta, non è comunque presente nella motivazione – avrebbe controllato i redditi dell’intero nucleo e chi lo sosteneva.

Un’altra ordinanza riguarda un cittadino senegalese

È ancora una volta la Cassazione (ordinanza 27637 del 16 ottobre 2025) a stabilirlo, pronunciandosi, per coincidenza, sul ricorso di un cittadino senegalese per assegni familiari. I giudici hanno ricordato che la ricorrenza delle condizioni deve essere «provata dall’interessato» e hanno confermato il rigetto della domanda perché «mancava la prova del reddito del nucleo familiare», in particolare dei parenti rimasti nel Paese d’origine. A Prato, invece, il giudice ha ritenuto sufficienti le prove prodotte.

Il nodo della «vivenza a carico»

Resta da capire se un’attestazione del 2026 e le presunzioni richiamate bastino a ricostruire quattro anni di redditi e di mantenimento. Il nodo giuridico della sentenza risiede «nel concetto di vivenza a carico», dimostrato esclusivamente su base presuntiva, e nell’assenza di riferimenti a effettive movimentazioni di denaro in favore dei figli in Africa, spiega alla Verità il giurista e professore di diritto costituzionale Mario Esposito. Per il professore «lo status di figlio non può tradursi automaticamente in un diritto all’assegno se quest’ultimo risiede stabilmente all’estero e non si dimostra con concretezza che il genitore ne sostenga effettivamente le spese».

Paradossalmente, secondo il professore, la sentenza potrebbe innescare una «discriminazione per i lavoratori italiani, il cui accesso agli assegni è strettamente regolato da limiti di reddito e dall’effettiva vivenza a carico». I sussidi familiari, conclude Esposito, «nascono storicamente per sostenere le spese del nucleo familiare, colmare situazioni di reale bisogno e rispondere a un preciso interesse demografico dello Stato. Erogare fondi pubblici per figli stabilmente all’estero, senza verificare se il lavoratore subisca un effettivo e documentato aggravio economico, rischia di snaturare la funzione assistenziale della misura».